陈紫娟：常玮平虽获释 家人团聚希望仍渺茫

曾揭露中国狱中“刑求”的中国人权律师常玮平本周刑满获释。其妻子陈紫娟接受本台采访，介绍其近况和出狱后的感想。

（德国之声中文网）中国知名人权律师常玮平本周服完为期3年6个月的刑期获释。已经和其通过电话的妻子陈紫娟周四（7月11日）向德国之声介绍，常玮平于7月8日被陕西警方送至户籍地海口市交由海口市司法局和当地派出所管理。他现在可以自由外出活动，但是海口市司法局告诉他两年内不许出境，而且每三个月需向其所属派出所报告情况。

据陈紫娟判断，常玮平目前尚无法接受外媒采访，因为“之前在取保候审期间被要求不得与外媒联系，现在（接受采访）可能依旧会有风险”。自2022年起与孩子身在美国获得庇护的陈紫娟坦言，虽然常玮平被告知两年内不许出境，但是与他两年后团聚的希望依旧渺茫，因为中国政治犯通常会进入边控名单。

尽管如此，陈紫娟感觉到，出狱后的常玮平还是很开心自己能被释放。时隔三年半再次“见到”丈夫的她表示：“从视频中，可以看出他消瘦了很多，也苍老了不少，但是精神状态还可以。我还没有问他在狱中的经历，因为不愿在这个时候提及他痛苦的回忆。”

常玮平案2022年秘密开庭时，陈紫娟称自己在前往参与庭审的路上遭到警方围堵。 图像来源: Chen Zijuan

人权组织的担忧

就常玮平获释的消息，大赦国际中国事务总监布鲁克斯（Sarah Brooks）本周早些时候表示：“常玮平之所以被（中国）政府盯上，是因为他说出了自己在警察手下遭受酷刑的遭遇。他受到不公审判，且他的家人被禁止与他定期联系。他的获释应该标志著被不公正剥夺自由的情况已经结束”。

然而，布鲁克斯同时指出，大赦国际发现过往有许多人权活动人士获释后，仍然受到中国当局持续性的监视和骚扰，该组织担心常玮平不会被允许拥有完全自由的生活。据陈紫娟向德国之声透露，常玮平感觉截止目前没有被人跟踪。

常玮平因2019年12月参与厦门聚会而被捕。 图像来源: Sophie Luo

入狱原因

现年40岁的常玮平曾是陕西立刚律师事务所执业律师，代理的案件经常涉及中国敏感人权案件，如艾滋病歧视、法轮功、家庭教会等。他于2020年因参与“1226厦门聚会”案，被中国警方以“指定居所监视居住”拘留10天，并于同年10月发布一段影片，内容描述他在被拘留期间遭受酷刑的细节。影片发布一周后，常玮平再度被拘留，并被指控犯有“颠覆国家政权罪”。

2022年7月下旬，常玮平案在陕西宝鸡市秘密开庭，陈紫娟当时向德国之声表示，自己在开庭前一天准备前往参与庭审，却遭警方围堵。去年6月8日，常玮平被宝鸡市凤县法院一审以“颠覆国家政权罪”判处3年6个月，并于渭南监狱服刑。



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