 陈秋实、方斌失联 网友发起白宫请愿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2020

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时政风云

陈秋实、方斌失联 网友发起白宫请愿

公民记者陈秋实失联25天、武汉公民方斌据报道也失联三周有余之际，有网友在白宫请愿网页发起呼吁，目前已有超过7万人签名响应。

Chen Qiushi (Privat)

陈秋实

（德国之声中文网）公民记者陈秋实的推特账号周一（3月2日）发布消息说：陈秋实继续"强制隔离"，不给家人说法，不让和本人通话，没有书面通知，没有对限制人身自由的法律解释，律师无法介入。

这则推特说，陈秋实在武汉已被"强制隔离"25天。推文同时呼吁"签署请愿书：释放陈秋实！"所附的链接是美国白宫的请愿页面，如果在30日内征集到10万个签名，就将获得白宫的官方回应。

这封题为"拯救独立记者陈秋实和勇敢武汉市民方斌"的请愿书于2月8日提交，其中写道：陈秋实是在中国的一位独立记者，方斌是一位武汉公民。他们在微信上发表了一些视频，显示当前疫情下在武汉真正发生的事情。一些天前，他们的受众和家人与他们失去了联系。徐晓东--中国一位知名格斗人士在一则YouTube视频中表示，这二人受到当地有关部门以"隔离"为借口的关押。

根据陈秋实推特的信息，他于1月24日前往武汉，之后在推特上发布了一系列视频，包括他前往武汉多家医院看到的景象。2月4日，他在推特上写道："我们搜集到了足够多的证据，证明武汉的医疗、急救和殡葬已经超负荷运转。"2月6日，陈秋实的母亲发表视频，表示之前一天陈秋实说要去方舱医院，从晚间之后一直是失联状态，她恳请广大网友、尤其是武汉的朋友帮忙找找陈秋实。

武汉公民方斌则于2月初在武汉四家医院拍摄了画面，后有身着防护服的人员闯入他家，并把他带到派出所，后暂时获释。2月9日，方斌在YouTube发表了一段视频，其中显示他所写的书法条幅"全民反抗、还政于民"。据香港电台报道，当日，方斌再次被警方带走，此后失联。

陈秋实与方斌失联的事件引起了国际媒体的关注。此后，据报道，2月26日，在武汉进行报道的公民记者李泽华也失联。

 

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