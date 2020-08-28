陈秋实在青岛续遭监控 张展数度绝食健康堪忧

(德国之声中文网) 陈秋实与张展是两名中国公民记者在武汉封城期间因透过直播记录当地情形，被当局逮补并强迫消失数月。近日，两人的友人及律师纷纷向媒体分享他们的近况。

陈秋实在今年初武汉因疫情严重宣布封城後，到当地以视频的方式采访前线的医护人员及市民，不过他在2月6日之後便下落不明。陈秋实消失後，他的状况也引起各界关注，他的朋友不断透过陈秋实的推特帐号呼吁国际关注陈秋实的下落。

9月17日，陈秋实的朋友、中国网红徐晓冬在一段Youtube视频中首次对外透露，陈秋实身体健康，没有任何不适，他在消失期间也未发过病。徐晓冬说：「秋实现在仍被法律监管，但他应该不在武汉或湖北。目前为止当局已掌握到与他相关的证据，包含他的帐户与海外关系。他们已严格查清，目前当局应该不会对陈秋实做法律上的起诉。」

徐晓冬於9月21日再度於Youtube视频中补充陈秋实的近况，表示他可以确认陈秋实目前在一个安心的地方，也有一定程度的人身自由。他说：「陈秋实依然初心未变，但大家今年可能听不到陈秋实的声音。」

根据香港南华早报9月24日的报导，一位不愿具名的中国人权律师向南华早报透露，陈秋实目前人在青岛，与父母住在一起，但是他仍被当局严密监控。该名人权律师告诉南华早报，既然中国政府没有打算要起诉陈秋实，他们继续严密监控他的行为是不合法的。

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张展已绝食抗议数月

来自上海的张展今年2月开始便在武汉记录疫情发展，透过推特丶Youtube与其他社交媒体来分享讯息。然而，她今年5月开始向朋友抱怨在武汉遭跟踪，而她也在5月14日开始与朋友失联。

当她朋友5月15日到张展居住的宾馆询问她下落时，宾馆人员仅称张展退房了。同一天，上海浦东公安分局的员警找到张展在上海的家，并把她带去武汉的行李送回去。後来公安局以寻衅滋事的罪名将张展羁押在浦东新区看守所。

消息指出，张展自在被关押期间数度绝食抗议，也拒绝认罪或接受调查。为了强迫她进食，传出看守所人员数度以灌食的方式来对待张展。原本受张展母亲委托代理案件的律师任全牛向德国之声证实，他9月23日到浦东新区看守所处理另一个案件时，得知该案被告曾与张展关押於同一个监禁室，该被告说张展整个夏天都以绝食的方式抗议遭到关押。

任全牛告诉德国之声：「我的被告说前两三个月张展抗争的很激烈，而她也因为绝食被看守所人员以灌食对待，但她始终不认罪也不愿接受调查。」

长期关注中国维权律师情况的中国人权律师团9月20日针对张展的案件发布声明，敦促中国当局停止迫害张展以及家人。声明中也提到检方对张展的辩护律师存在非法设限与恶意刁难等违法的行为，他们甚至剥夺了张展委托的辩护律师的会见权与阅卷权。

母亲委托律师无法会见或阅卷

任全牛还向德国之声透露，当他9月初与9月中两度向看守所申请阅卷与会见张展时，看守所皆以不同名义拒绝或取消他的申请。他说：「第一次我申请阅卷时，他们先说我的委托书必须有张展家人的签字，才能授权我代理案件。然後当我数天後准备与张展会见时，看守所又以张展健康因素为由，拒绝让我见她。」

任全牛说，在他首次申请阅卷与会见不成功後，上海当地国保与另一个当局称张展委聘的律师戴佩清一直不希望让任全牛参与张展的案件。据任全牛透露，张展母亲原本希望他能继续代理案件，但因为戴佩清警告张展母亲，如果让任全牛参与案件，她就要退出，所以张展母亲在左右为难之下，才叫任全牛暂时别管张展的案件。

任全牛向德国之声表示：「当我第二次去申请会见时，看守所又取消了我的会见，理由是另一个当地律师拿出张展委托广州闻宇律师的委托书，所以看守所告诉我因为我只是家属亲点的律师，所以在张展已委托两位律师的情况下，我已不具代理资格。」

任全牛说，张展的案件已於9月18日移送法院审查起诉。目前其中一位代理张展案件的律师闻宇则向德国之声表示，他已申请9月28日会见张展，并证实他透过别的律师得知张展在看守所中出现绝食的情况。他说：「我是张展的代理律师，但我现在还没会见到她。有其他律师说张展还在绝食，但我星期一会去会见她。」