陈秋实：一个不想当记者的演说家不是好律师

（德国之声中文网）"香港够呛能再去了。接下来我自己其实思路也很乱的，我也不知道究竟做什么是适合的…… "，说这番话的是曾经北京卫视《我是演说家》节目的第二名--陈秋实律师。在接通电话时，他向德国之声表示，现在不方便接受海外媒体的采访。

综合中国媒体的信息，陈秋实1985年9月出生于黑龙江省大兴安岭地区，法学学士学位。2013年通过国家司法考试，2014年获得法律职业资格证。曾先后就职于黑龙江电视台北京节目制作中心等单位。有演员助理、配音员、记者、电视编导、电视主持人、舞台剧、影视剧演员等多种行业的工作经验，目前就职于北京隆安律师事务所，主要执业方向为影视娱乐、传媒、互联网领域的法律业务，被称作"文艺律师"。

2014年末，陈秋实参加北京卫视《我是演说家》节目，在节目中的五篇演讲作品《大东北》、《法治中国》、《男女中国》、《大国风范》、《语言的力量》得到广泛传播，网络总点击量超过1亿5千万，获得当季亚军。

穿上黄马甲的自媒体

今年8月，随着香港"反送中"事件愈演愈烈，暴力不断升级。陈秋实通过他录制的各种小视频，正式进入了公众的视野。8月中旬，他带着手机和一件代表媒体记者身份的黄马甲只身一人前往香港，想以个人视角探究香港"反送中"示威的原因和本质。

刚刚抵达香港时，观察到香港社会生活"小日子仍在继续"，依然"其乐融融"的陈秋实在视频中直接指出：针对香港的事情，内地和香港的媒体报道有着"天壤之别"，差异巨大。陈秋实观察到比如那位眼睛被打伤的女孩，香港媒体说她是被警察的橡皮子弹打伤的。而大陆的媒体说她是被自己的猪队友打伤的。那位在机场被打的付国豪，大陆媒体说他是环球时报的记者，而香港媒体说他是国保特工。元朗车站那些穿着白衣服拿棍子打人的那些人，大陆媒体说他们是爱国青年，香港的媒体怀疑他们是黑社会收了钱。

兼听则明，偏听则暗

陈秋实认为，在如此乱杂的大环境下，就更加需要学习兼听则明，偏听则暗的道理，要收集足够多的信息进行交叉比对，才能够尽可能的还原事情的真相。

在香港几天的时间里， 陈秋实参加了建制派和民主派各自举行的示威游行活动，和参加游行示威的香港民众进行直接交流。他发现，香港民主派和建制派在观念上虽然存在着巨大的冲突，但他们似乎也又一些共识。视频中，陈秋实观察到，两派的绝大多数人认为香港其实依旧是一个安定繁荣的幸福城市。香港仍然是投资大陆经济的主力军，民众的医疗教育养老成本依然比较低。每年依旧有很多大陆的富豪或是中产阶级申请移民香港，或来香港生孩子、打疫苗、买保险。

在视频中，他指出，面对香港此次"反送中"运动，大陆人经常会想什么事情都是钱的问题，都是经济性的问题。但他也分析称，其实经济型的因素在香港的街头民主政治当中确实占据一定的比例，但并不是绝对。许多大陆网友说香港是吃饱了撑的才要搞民主，对此陈秋实表示："这么理解也可以，因为香港确实已经不存在吃不上饭的穷人。"

向大陆民众解释"和理非"、"勇武"和"不割席"

陈秋实在香港期间发出的视频中，向大陆民众解释了"和理非"、"勇武"和"不割席"这三个此次香港民主运动中的关键词。亲身体验了8月18，香港民主派"流水席"式示威活动的他，也尝试了解建制派示威活动的人员规模和组成结构。本来打算在香港停留更长时间，在当时大陆媒体几乎集体缺席香港"反送中"示威活动现场的情况下，向大陆民众以理性态度解释香港此轮民主运动的陈秋实，8月20日晚间在香港机场录制了此次出行的最后一个视频，指出当前"压力真的很大"，中国大陆公安局、司法局、律师协会以及他就职的北京隆安律师事务所都在给他打电话，要求他离开香港这个"敏感的地方"，称"你再不回来谁也保不了你"。而且他的同事和领导也可能要受牵连，承担"管理不力"的责任。

陈秋实在视频中表示，此次来香港的初心，就是如此重大的历史时刻，普通话的媒体是不应该缺席的。在没有采访到林郑月娥本人以及黑衣人、白衣人的情况下，他走的太匆忙，"太多的题都没有做"。律师事务所的同事曾劝诫他，律师就应该好好做业务。陈秋实在视频中回应称：香港事件的本身是因为一部法律到底该不该通过。香港人纠缠的始终是警察的执法是否合乎规范，立委的选举是否符合法定的程序，香港基本法是否得到了贯彻执行，中英联合声明这样法律的规范性的条文是否得到了贯彻实施。所有的问题都集中在法律上。所以说香港的问题本质上不是一个政治问题，而是一个法律问题。他在离开香港时录制视频问道："作为一个法律人，面对现在全世界最大规模的法律性冲突和纠纷，我们不到前线来调查一下，研究一下。我们能指望谁来研究？指望抖音网红和快手大哥来研究？"

自己去香港的后果

而从之后发生的事情来看，中国当局并不喜欢他作为公民记者的研究结果。9月3日，陈秋实向德国之声表示，他的微博，抖音，公众号，快手等所有自媒体以及社交媒体的账号已经全部被消号。目前从中国大陆的公开渠道已经看不到他发布的任何视频。离开香港前，他曾经担心回到大陆后自己辛苦3年考下的律师证就不属于他了。

然而从目前的情况来看，他的律师证没有被扣押或取消。他就职的背景隆安律师事务所专业人员编制内也仍然有他的名字。陈求实律师向德国之声表示："目前律师证保住了，还是可以从事律师职业的。但其它后面的事情就不知道怎么样了。也许要等到国庆之后，谁也不知道会怎么样"。大多时间在北京生活的陈秋实如今能做的就是继续工作和陪伴家人。