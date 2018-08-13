陈浩天 : 港独是达成香港民主唯一方法

（德国之声中文网）陈浩天批评，保安局企图以《社团条例》使民族党终止运作，香港民族党可能走上终结，然而， 他重申"香港民族运动"不会因此而终结，因为"香港人会延续运动，即使陈浩天不在。"

外交部 : 为港独搭台造势 严重伤害了中国人民感情

陈演讲完毕，香港特区政府随即发表声明，表示"深为遗憾"。政府发言人指，任何人公开宣扬及鼓吹"港独"是完全不恰当亦不能接受，同时批评外国记者协会为陈浩天提供平台宣扬港独。外交部驻港特派员公署也同时发表声明，批评FCC不顾各界强烈反对，"公然邀请'港独分子'"，为港独搭台造势，"触动了包括700多万香港同胞在内的14亿中国人民最敏感的神经，严重伤害了中国人民感情。"声明又指出，在港独的大是大非问题上，中央、特区政府和全体中国人民绝不允许港独势力，与及FCC"踩红线，越底线"。

陈浩天在FCC的演讲，本来未受社会广泛注意。然而，自外交部驻港特派员公署派代表到FCC，要求其"重新考虑"，旋即引发社会广泛讨论，迅速发酵。全国政协副主席、前特首梁振英更连日发文狠批，指FCC作为受政府支持的机构，不应为港独作宣传；而现任特首林郑月娥亦表示，对于有机构以港独为主题安排活动，感到非常可惜和遗憾，认为此做法完全不适合。而亲中报章如《文汇报》、《大公报》等亦连日发文狙击FCC。

周二早上，香港挂着三号风球, 横风横雨。 FCC 会址外，多个亲中团体，包括工联会、爱港之声、保卫香港运动、珍惜群组等，发起游行集会及示威，高喊"反对FCC制造港独平台"、"返华基地，滚出香港"等口号，批评他们提供平台予陈浩天宣传港独,有人高举"港独！非常毒！"、"速立23条，降魔服妖"等标语，又要求收回FCC会址。

陈浩天: 香港正面对回归前未曾遭遇过的严重殖民主义

场外大批建制派集合喊口号 , 场内演讲如期进行。演讲题目为《香港民族主义：中国管治下一份政治不正确的香港手册》，陈浩天发表大约20分钟的演辞。他指出，过去数星期，自己与家人受到前所未有的监视。作为首个主张香港独立的组织，而民族党于2016年参选立法会时被政府取缔了参选权，近日保安局又以违反《社团条例》由，企图取缔民族党，认为"香港正面对回归前未曾遭遇过的严重殖民主义"。

陈浩天形容，"北京政府的本质是帝国主义"，"中国实际是帝国主义国家威胁全球拥有自由的人", 新疆、西藏、蒙古的公民，如不跟随中国政府，即会遭到惩罚甚至死亡。陈又指出，香港每日150个单程证名额输入，认为香港日渐被侵蚀，担心广东话亦会慢慢被边缘化。在这情况下，香港的产妇面临床位不足，市民面临医疗资源被剥削等问题，形容香港正面临"民族清洗（National Cleansing）。"

陈指出，香港有自己的文化，生活和思考方式，由于没有经历文化大革命的洗礼，因此保留了道德与文明，而非恐惧与服从。他认为，回归21年的香港不断倒退，"向独裁主义迈进"。

香港外国记者会（FCC）透过社交网络facebook进行直播。直播进行了接近一小时，片段累积共5.2万次，破了FCC同类直播的纪录，于本年内最多人观看。

梁振英把事情"搞大"

FCC是次邀请陈浩天的演讲，受到国际媒体的高度关注。社会及普遍舆论认为，是前特首梁振英每天高调的批评, 把一件本来不受到注目的演讲推为国际大新闻，把事情"搞大"。另一方面, 学者认为, 就算民族党及陈浩天成为社会关注及讨论焦点, 然而, 大部份香港人并不赞成港独, 连讨论也很有限。

出租车司机麦先生对德国之声表示，原本对民族党的陈浩天颇为陌生 , 本来也没注意他会在FCC的演讲。然而 ,陈今天的演讲成了国际大新闻， "真是要多谢梁振英"。麦表示他个人虽然是占中运动的支持者，然而却反对港独，因为香港根本没有条件独立 。身边的朋友，大部份也是抱有相同看法，有些笑陈浩天的想法太疯狂、不实际，然而香港有言论自由， "他也是说说而已。根本也没有什么行动", 笑谓不明白外交部及政府缘何要如此猛烈评击。

另一方面，32位建制派议员在陈浩天演讲完毕，马上发表声明，批评做法"完全不能接受"。他们在声明中表示，陈浩天提倡香港独立，鼓吹香港从国家分裂出去，破坏香港的领土完整，违犯宪法及《基本法》，香港外国记者会"一意孤行为港独份子提供平台"，是干涉香港事务和国家内政。

建制派 : FCC以言论自由作为挡箭牌

建制派议员认为，FCC是以言论自由作为挡箭牌，但鼓吹香港独立已超出言论自由范畴，"背弃了记者组织应有的道义」，建制派促请政府立即检视与FCC的租赁条款，考虑终止租约收回会址。

行政会议召集人陈智思表示，任何鼓吹港独的言论都是不正确，亦不鼓励，认为令陈浩天演讲备受关注是不必要，本来一个不受关注慨演讲，现在受好多人关注，更加激化矛盾。

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问， 认为民族党召集人陈浩天往香港外国记者会邀请作午餐演讲一事，如果不是前特首梁振英连续过多星期高调发公开电邮，一再贩卖他自己那一套红线论，究竟香港会人多少知道？钟认为，香港民族党在香港一向较少人关注, 陈浩天的知名度也低于像其他学运领袖及政党, 大众对他普为陌生, 对于他倡议港独及民族论, 社会也没有太多讨论。他认为梁振英把事情"搞大"，背后也很难猜度他的真正动机，到底是打击还是希望把事情搞大? 如果只想打压此言论，今次明显是不成功，也迫使政府不能不表态。

民族党已成立了4年, 钟笑言, 今天也是第一次听陈浩天的演讲，认为对陈的印象加深了, 他身边有些人向他反映，尽管不一定支持他的港独言论，然而陈的思维清晰、有自己的论据, 对他的的印像改观。