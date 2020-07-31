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陈水扁

台湾民进党籍政治人物。曾任中华民国总统、民进党主席、台北市长等职。

因涉贪腐、洗钱等罪行，卸任后被判20年监禁，2015年1月5日核准暂时出狱，保外就医。

TAIPEI, Taiwan - Former Taiwan President Lee Teng-hui (R) attends a gathering in New Taipei City to rally support for Democratic Progressive Party Chairwoman and presidential candidate Tsai Ing-wen (L) on Jan. 13, 2012, a day before the island's presidential election. (Kyodo) |

李登辉逝世 台湾蓝绿阵营各自表述 31.07.2020

台湾社会对李登辉褒贬不一，支持者赞扬他是「民主之父」，反对者批评他是「黑金教父」。这位前总统辞世后，蓝绿阵营的表态也成为焦点。
Former Taiwanese President Chen Shui-bian raises his hands with handcuffs as he is led away from the Taiwan prosecutor's office in Taipei, Taiwan, Tuesday, Nov. 11, 2008. Chen was arrested as prosecutors sought formal approval to detain him in connection with corruption allegations. (AP Photo)

陈水扁争议：永远争执不休的生病与特赦 01.10.2017

台湾前总统陈水扁被控涉及多项弊案，而被监禁后保外就医至今，只是当台湾岛内屡屡提到陈水扁的病是真或是假，是否该特赦，都会意外成为朝野与媒体攻防战
Former Taiwanese President Chen Shui-bian raises his hands with handcuffs as he is led away from the Taiwan prosecutor's office in Taipei, Taiwan, Tuesday, Nov. 11, 2008. Chen was arrested as prosecutors sought formal approval to detain him in connection with corruption allegations. (AP Photo)

民进党全代会 ''赦扁''案受关注 23.09.2017

台湾执政的民进党将于24日举行全代会，超过8成6党代表连署提案，请总统蔡英文特赦前总统陈水扁，届时阿扁是否出席全代会也备受瞩目。
Former waves to supporters while leaving Taichung Prison, central Taiwan, January 5, 2015. Former Taiwanese president Chen was released from prison on Monday on a one-month parole for medical treatment, amid pressure from pro-independence opposition leaders newly emboldened by victory in local elections six weeks ago. REUTERS/Stringer (TAIWAN - Tags: POLITICS)

蔡英文就任周年 陈水扁抢风头 20.05.2017

台湾总统蔡英文520就任周年，保外就医的前总统陈水扁却抢尽风头，周五高调出席凯达格兰基金会的募款餐会，台中监狱将判断陈水扁是否违规及该如何处置。
30.03.2016 Taiwan's President-elect Tsai Ing-wen, left, poses with incumbent President Ma Ying-jeou at the official guest house after a courtesy call in Taipei, Taiwan, Wednesday, March 30, 2016. In opening remarks, incumbent President Ma Ying-jeou congratulated Tsai on her January election win as the island republic¿s first female head of state and said Taiwan faced a range of challenges and both parties were responsible or ensuring the people¿s welfare. (Sun Chung-ta, Pool Photo via AP) Copyright: picture alliance/AP Photo/Sun Chung-ta

马英九政府的临去秋波 14.05.2016

执政8年的台湾总统马英九下周五即将下台，根据最新民调，马总统施政满意度23%，高于前总统陈水扁卸任前的13%。然而，接手的民进党对近来马政府动作频频深感不满。
Former waves to supporters while leaving Taichung Prison, central Taiwan, January 5, 2015. Former Taiwanese president Chen was released from prison on Monday on a one-month parole for medical treatment, amid pressure from pro-independence opposition leaders newly emboldened by victory in local elections six weeks ago. REUTERS/Stringer (TAIWAN - Tags: POLITICS)

陈水扁特赦议题再度浮上台面 09.04.2016

继台南市之后，高雄市议会8日也跟进建议马英九总统特赦前总统陈水扁。由于总统府方面重申，个案判决确定才有特赦问题，这个烫手山芋，可能要留待新总统蔡英文伤脑筋。
epa04136946 Taiwans Persident Ma Ying-jeou speaks at a news conference in response to the students' occupation of parliament over a contentious trade pact with China, in Taipei, Taiwan, 23 March 2014. Ma said the pact is crucial to Taiwan's economy and in line with the global trend of economic integration. Not signing the pact will damage Taiwan's international credibility and Taipei-Beijing ties. The protesting students rejected Ma's explaination and vowed to continue occupying part of the parliament. On 18 March, hundres of students occupied Taiwan parliament to protest what they say is the ruling party's forcing the passage of the Taiwan-China trade pact, saying it endangers Taiwan's security and hurts Taiwan's economy. They vowed to occupy the parliament until the parliament agrees to review the pact clause by clause. EPA/JAMESON WU

马英九政治献金案侦结，名嘴不放手 20.06.2015

台湾媒体人周玉蔻告发马英九总统政治献金案，特侦组以查无不法签结，马总统对于司法还其清白表示欣慰，但周玉蔻批评特侦组漏洞百出，扬言一定会将马英九送进监牢。
Taiwan's opposition Democratic Progressive Party leader Tsai Ing-wen prepares to give an acceptance speech as the party's presidential candidate in the 2012 elections in Taipei, Taiwan, Wednesday, April 27, 2011. Tsai, who has moderated her party's policies toward mainland China, secured the nomination Wednesday by narrowly winning an island-wide telephone poll. (AP Photo/Wally Santana)

蔡英文赴美前夕 大陆国台办发出警告 13.05.2015

中国国台办周三向台湾民进党隔空喊话，警告该党总统候选人蔡英文访美期间"不要从事台独分裂活动"。
epa03057950 Taiwan opposition leader and presidential candidate Tsai Ing-wen gives thumbs up to supporters at a rally in Taipei, Taiwan, on 13 January 2012. Taiwanese go to the polls Saturday to pick their next president. EPA/DAVID CHANG pixel

"我不是陈水扁，不是马英九" 15.02.2015

台湾民进党主席蔡英文宣布将参加2016年总统大选。近期台湾民调显示，民进党在下届总统大选中胜算极高。
Former waves to supporters while leaving Taichung Prison, central Taiwan, January 5, 2015. Former Taiwanese president Chen was released from prison on Monday on a one-month parole for medical treatment, amid pressure from pro-independence opposition leaders newly emboldened by victory in local elections six weeks ago. REUTERS/Stringer (TAIWAN - Tags: POLITICS)

台湾前总统陈水扁再因洗钱被起诉 23.01.2015

本月初刚获保外就医而离开监狱的台湾前总统陈水扁，周五（23日）再因曾收受前台北101董事长陈敏熏贿款被控。
Former waves to supporters while leaving Taichung Prison, central Taiwan, January 5, 2015. Former Taiwanese president Chen was released from prison on Monday on a one-month parole for medical treatment, amid pressure from pro-independence opposition leaders newly emboldened by victory in local elections six weeks ago. REUTERS/Stringer (TAIWAN - Tags: POLITICS)

陈水扁获保促和谐? 06.01.2015

台湾前总统陈水扁获准保外就医，专家认为，国民党选举失利是主因，但此举有利于台湾蓝绿和解，促进社会和谐。
Former waves to supporters while leaving Taichung Prison, central Taiwan, January 5, 2015. Former Taiwanese president Chen was released from prison on Monday on a one-month parole for medical treatment, amid pressure from pro-independence opposition leaders newly emboldened by victory in local elections six weeks ago. REUTERS/Stringer (TAIWAN - Tags: POLITICS)

陈水扁获准保外就医出狱 05.01.2015

台湾前总统陈水扁获准保外就医并于周一下午离开监狱。台湾法务部次长陈明堂表示，鉴于陈水扁的“健康状况”做出了这个决定。
Former Taiwanese President Chen Shui-bian raises his hands with handcuffs as he is led away from the Taiwan prosecutor's office in Taipei, Taiwan, Tuesday, Nov. 11, 2008. Chen was arrested as prosecutors sought formal approval to detain him in connection with corruption allegations. (AP Photo)

陈水扁是马政府的下一个难题 06.12.2014

台湾九合一地方选举国民党遭遇重大挫败，胜选的民进党呼吁马英九政府在本月10日国际人权日前让陈水扁保外就医，前副总统吕秀莲甚至宣布，如果圣诞节前仍不释放陈水扁，她将开始绝食。
Former Taiwan president Lee Teng-hui (C) attends a hearing at Taipei district court on September 16, 2013. Taiwan's former president Lee Teng-hui defended himself in court against charges of embezzling 7.79 million USD from the government coffers while in office between 1988 and 2000. AFP PHOTO / Mandy CHENG (Photo credit should read Mandy Cheng/AFP/Getty Images)

台高院维持李登辉无罪判决 20.08.2014

台湾前总统李登辉因涉嫌挪用政府“密帐”而面对法庭指控。台高院认为检察机关所掌握的证据不足，维持一审，判决李登辉无罪。原则上，李登辉得以进入“保险箱”。
Taiwanese President Chen Shui-bian

陈水扁恢复党籍 14.08.2013
Former Taiwanese President Chen Shui-bian raises his hands with handcuffs as he is led away from the Taiwan prosecutor's office in Taipei, Taiwan, Tuesday, Nov. 11, 2008. Chen was arrested as prosecutors sought formal approval to detain him in connection with corruption allegations. (AP Photo)

阿扁狱中自杀未遂 再引话题 04.06.2013

台湾法务部周一发出新闻稿表示，前总统陈水扁于周日晚上在台中监狱培德医院内试图自杀被制止，引起台湾朝野一片哗然。
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