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台湾民进党籍政治人物。曾任中华民国总统、民进党主席、台北市长等职。
因涉贪腐、洗钱等罪行，卸任后被判20年监禁，2015年1月5日核准暂时出狱，保外就医。
台湾社会对李登辉褒贬不一，支持者赞扬他是「民主之父」，反对者批评他是「黑金教父」。这位前总统辞世后，蓝绿阵营的表态也成为焦点。
台湾前总统陈水扁被控涉及多项弊案，而被监禁后保外就医至今，只是当台湾岛内屡屡提到陈水扁的病是真或是假，是否该特赦，都会意外成为朝野与媒体攻防战
台湾执政的民进党将于24日举行全代会，超过8成6党代表连署提案，请总统蔡英文特赦前总统陈水扁，届时阿扁是否出席全代会也备受瞩目。
台湾总统蔡英文520就任周年，保外就医的前总统陈水扁却抢尽风头，周五高调出席凯达格兰基金会的募款餐会，台中监狱将判断陈水扁是否违规及该如何处置。
执政8年的台湾总统马英九下周五即将下台，根据最新民调，马总统施政满意度23%，高于前总统陈水扁卸任前的13%。然而，接手的民进党对近来马政府动作频频深感不满。
继台南市之后，高雄市议会8日也跟进建议马英九总统特赦前总统陈水扁。由于总统府方面重申，个案判决确定才有特赦问题，这个烫手山芋，可能要留待新总统蔡英文伤脑筋。
台湾媒体人周玉蔻告发马英九总统政治献金案，特侦组以查无不法签结，马总统对于司法还其清白表示欣慰，但周玉蔻批评特侦组漏洞百出，扬言一定会将马英九送进监牢。
中国国台办周三向台湾民进党隔空喊话，警告该党总统候选人蔡英文访美期间"不要从事台独分裂活动"。
台湾民进党主席蔡英文宣布将参加2016年总统大选。近期台湾民调显示，民进党在下届总统大选中胜算极高。
本月初刚获保外就医而离开监狱的台湾前总统陈水扁，周五（23日）再因曾收受前台北101董事长陈敏熏贿款被控。
台湾前总统陈水扁获准保外就医，专家认为，国民党选举失利是主因，但此举有利于台湾蓝绿和解，促进社会和谐。
台湾前总统陈水扁获准保外就医并于周一下午离开监狱。台湾法务部次长陈明堂表示，鉴于陈水扁的“健康状况”做出了这个决定。
台湾九合一地方选举国民党遭遇重大挫败，胜选的民进党呼吁马英九政府在本月10日国际人权日前让陈水扁保外就医，前副总统吕秀莲甚至宣布，如果圣诞节前仍不释放陈水扁，她将开始绝食。
台湾前总统李登辉因涉嫌挪用政府“密帐”而面对法庭指控。台高院认为检察机关所掌握的证据不足，维持一审，判决李登辉无罪。原则上，李登辉得以进入“保险箱”。
台湾法务部周一发出新闻稿表示，前总统陈水扁于周日晚上在台中监狱培德医院内试图自杀被制止，引起台湾朝野一片哗然。
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