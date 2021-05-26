陈时中首次披露洽购德国疫苗破局细节

（德国之声中文网）陈时中在记者会上说，去年8月20日就开始和Biontech公司（台湾简称为BNT）洽谈，期间也有其它代理商参与，但是都没有成功。他说，当时台湾还没有紧急授权，专家也提出很多意见，BNT公司终于在12月31日提供最终版本合约内容，也经双方确认同意。台湾行政院于今年1月6日核定同意购买。疫情指挥中心以电子邮件回覆签署过合约扫描档案，并回传BNT公司。

陈时中说，1月7日，“合约对双方在新闻披露互相的要求作交换意见，我们也提供新闻稿”。第二天，“依照BNT调整的草案内容，BNT对于本署新闻稿没意见，本来要宣布合约已经成了，在四个钟头后，BNT说强烈建议中文版调整新闻稿‘我国’二字，所以后来1月9日卫福部疾管署调整新闻稿‘我国’两字改为‘台湾’ ”。

陈时中说，在1月15日BNT公司却突然要求重新评估全国供应量，要调整签约时程，时间要延后数周。

陈时中表示，BNT的这份合约其实都敲定好了，却感受到“双方在谈的时候，不是因为合约内的问题，而是合约外的问题”。他说，这份合约在国际角度而言，已经成立在即，只差交换合约，最后一刻却硬生生被挡下来，至今都没结果。所以现在无法预先说明采买状况，就是担心最后一刻生变。

这是陈时中首次对外披露台湾购买BNT疫苗破局的详细过程。今年 2月中旬，他曾对外界透露，台湾原订向德国Biontech公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、“新闻稿都写好”，却因可能来自外界压力而发生变故。

3月，陈时中在立法院接受国民党籍立法委员陈玉珍质询时，曾被问道疫苗采购是否“受中国、欧洲等各国压力”。陈时中表示，确有受到压力，但“无法确定压力从哪来，有四面八方可能性”，采购时尽量保持低调。

昨天（5月26日），台湾总统兼民进党主席蔡英文在参加民进党中常会线上会议时也提到， 台湾与德国BNT原厂“一度近乎要完成签约，但因为中国的介入，延迟到现在都无法签约”。

去年3月复星与BioNTech达成合作协定

去年3月，新冠疫情在全球爆发不久，上海复星医药抢占先机，与德国BioNTech公司开始启动新冠疫苗战略合作。根据双方达成的协议， 复星医药产业负责该疫苗在中国大陆及港澳台地区（“区域内”）的临床试验、上市申请和市场销售，并承担相应的成本和费用。BioNTech将负责提供区域内临床试验申请所需的技术材料和临床前研究数据、配合区域内临床试验，并供应相关临床试验及市场销售所需的产品。

BioNTech官方网站登载的新闻稿称，在（mRNA疫苗）获得批准使用的前提下，复星药业负责中华区的市场销售 。……在世界其他地区进一步开发和商业化该疫苗的所有权都由BioNTech持有。

截止发稿，德国BioNTech公司并未对德国之声提出的相关问询做出回复，也没有对陈时中披露的内容发表评论。

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中国大陆国台办发言人连续数日批评台湾民进党疫情当前依旧政治挂帅。国台办发言人朱凤莲昨天在记者会上说：“大家看得很清楚，在岛内疫情蔓延的形势下，民进党当局仍然无视岛内疫苗短缺的严重状况，罔顾广大台湾同胞的急切期盼，不仅以各种借口阻止台湾民众用上大陆疫苗，也不让大陆公司代理的疫苗进入台湾。他们这样多做一天，防疫的宝贵时机就多耽误一天，台湾民众就将被迫付出更多的生命健康代价。 ”

在网络上台湾一些网民对于蔡英文政府执念于从德国原厂购买疫苗的做法表示不解和不满。有网民评论道：“ 跳過汎德（注： 汎德是BMW汽车在台湾的总代理）直接向德國原廠洽購BMW是什麼概念？——是走私。不，是超买。”

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