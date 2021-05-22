陈时中称采购疫苗有压力 国台办愿提供再遭拒

（德国之声中文网）今天（5月25日），台湾防疫指挥中心公布的新增确诊病例包括281例本土个案及2例境外移入个案，另有校正回归本土个案261例，总计544例。确诊个案中新增6例死亡。

从去年新冠疫情在全球爆发以来，台湾已出现5456例确诊病例，其中本土病例数为4285例，死亡病例35例。其中今年5月14日以来，台湾新增本土病例超过4100例。

由于此前购买的新冠疫苗数量有限，台湾民众施打意愿又偏低，因此这一波疫情的到来给台湾抗疫工作也带来不小的压力。

台湾卫福部长、疫情指挥中心指挥官陈时中今天对外宣布，6月预计将有200万剂新冠肺炎疫苗到货，8月底累计到货1000万剂，其中包含台湾国产疫苗在内。

5月19日，40万剂阿斯利康疫苗从荷兰阿姆斯特丹运抵台湾桃园机场。当天，陈时中在记者会上通报称，这批疫苗由台湾通过新冠疫苗获取机制（COVAX）购得，产自韩国，有效期至8月31日。

今年3月和4月分别有两批阿斯利康疫苗运至台湾。连同今日到货的疫苗，累计总和为70多万剂。

陈时中今天还呼吁COVAX平台（由世卫组织和合作伙伴共同开展的“新冠肺炎疫苗实施计划”）勿因“其他因素”影响供货。但是他没有详细解释“其他因素”具体指代的是什么。

有记者询问即将到货的疫苗品牌， 陈时中表示不便透露，称现在各方都承受很大压力。有媒体追问究竟有什么顾虑？陈时中说：“你问我有什么顾虑，我当然顾虑很大，难道这段时间我们吃的亏还不够大吗？”

台湾驻美代表萧美琴曾在本月14日表示，“已积极与美方药厂联系，争取让原先预定于6月送抵台湾的莫德纳疫苗能如期交货”。

美国在台协会副处长谷立言 (Raymond Greene) 近日在参加台湾华视“三国演义”节目时被主持人问到台湾从莫得纳订购的疫苗6月是否会准时运达？谷立言回应说，对于细节没有最新消息，可是美国政府会鼓励这些公司尽快提供疫苗来台湾，他们也注意到台湾状况有些变化，但他们是卖给好多国家，也是要评估哪些国家最需要疫苗，“我们希望他们把台湾优先地位提高”。

他在节目中还表示，由于许多国家缺乏疫苗，美国释出疫苗前会考虑若干因素，包括一国的病例数及目前获得疫苗的数量，“最重要的是这个国家的医疗能量”，有些国家病例太多，已非当地医疗能量所能负荷。

谷立言说，美方已注意到台湾近期疫情恶化，台湾对防疫工作的经验非常丰富，而且台湾的能量非常强，所以美国对台湾控制疫情持审慎乐观的态度。

国台办称愿援台疫苗 陆委会：统战分化操作

继17日之后，昨天（5月24日），中国大陆国台办发言人再度表示，“愿意尽最大努力协助广大台湾同胞加强疫情防控，尽快战胜疫情”。国台办发言人朱凤莲在记者会上说：“面对岛内日趋严峻的疫情和广大台胞不断承受的防疫压力，岛内一些团体和人士不断呼吁采购大陆疫苗，我们的态度非常明确，愿意迅速作出安排，让广大台湾同胞尽快有大陆疫苗可用。如果有需要，我们也愿意积极考虑向台湾派出疫情防控专家，与台湾医疗卫生人士分享抗疫经验，提供防疫咨询。”

国台办微博官方账号发布的这条消息下的网民评论被设置为不予显示。人民日报海外版旗下微博账号侠客岛发布的这条消息下，大陆网民几乎一边倒地认为国台办的做法“贱不贱”，是“热脸贴冷屁股”。

同一天，台湾陆委会对国台办做出的表态回应称，“中方这种每每借台湾疫情升温时，明显进行分化统战的操作，台湾社会非常明了，国际社会也都清楚认知。中方从未借既有管道向台湾提供中方疫苗的资讯，却放话批评台湾阻挠陆制疫苗输入。台湾向外取得疫苗受到何种阻挠， 对岸心知肚明，众人也​​已周知，多言无益”。

除了国台办，今天，上海市医药卫生发展基金会也表示，愿意向台湾同胞捐赠疫苗。该基金会秘书长施强华说，希望台湾有关方面从人道主义和同胞之情出发，为这批疫苗尽快输台提供便利，去除障碍。

上海市医药卫生发展基金会前身是上海市医学卫生发展基金会，成立于1988年9月，当时由前大陆海协会长汪道涵担任基金会理事长。

台湾《自由时报》报道称， 上周台湾绿营内部民调显示，高达八成六民众“不敢打中国进口疫苗”，仅一成三愿施打，其中，国民党支持者有六成六不敢打中国疫苗、三成愿施打。民进党在2月时内部民调显示，六成民众认为不要接受中国疫苗、三成一民众认为要接受。

美国政治学者：台湾合理拒绝中国大陆疫苗

美国宾夕法尼亚大学法学及政治学教授戴杰（Jacques deLisle）在接受中央社专访时说，两岸处理公共卫生、飞航安全、气候变迁等实质议题时，“总有人忍不住偷渡政治议题，这次再添例证”。

他说，“北京每次都这样，‘我们来谈公卫，因为美国提供疫苗速度不够快，台湾开发的疫苗很有潜力但尚未准备好，我们给台湾一些国药集团疫苗来帮助同胞’。单看表面似有帮助，但实际用意是对待台湾比照中国其他省分，让台湾‘从中央得到帮助’”。

戴杰还在采访中说，台湾拒绝中国援助不会显著影响公共卫生，因为台湾公卫体系令人惊艳，就算近期疫情升温，仍不到美国疫情最严重时的程度，加上美台在疫苗方面有合作、台湾本土疫苗也有望推出，少了中国疫苗不致付出公卫代价。

不过，台北市长柯文哲今天表示，这一周最紧急的就是医疗量能不足。他说，“昨天台北街头就发生救护车在找医院住”。

台湾疫情指挥中心昨天确认，此波疫情从4月15日截至5月23日重症率约10.3%，高龄慢性病者相对风险更高。台湾媒体也已经报道出数例有确诊者在家死亡的案例。

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