陈时中承认复星医药手握BNT疫苗代理权

（德国之声中文网）据中国股票咨询网站雪球网报道，6月11日，复星医药在上海举行的今年第一次股东大会上表示，有关采购德国BioNTech疫苗（台湾称作BNT）疫苗的问题，“台湾的代理权在复星，不管是台湾民间还是官方采购，任何采购必须走复星”。

复星医药向投资人表示，不管跟台湾哪方面合作，复星和BioNTech都会保证疫苗的接种安全。 “台湾只能通过复星购买疫苗，这是毋庸置疑的”。

这是复星医药就台湾购买德国BioNTech疫苗是否可以绕开代理商的问题首次公开做出的回应。

此前台湾卫福部长陈时中、台湾总统蔡英文曾多次指责中国大陆干预台湾从德国BioNTech原厂购买疫苗。

德国之声曾多次就台湾是否可以从德国原厂购买疫苗的问题向德国BioNTech公司发出问询。但是该公司在回复中均仅表示，该公司“一般不对潜在或正在进行的疫苗供应洽谈进行评论”。

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中今天（6月13日）承认复星医药确实有代理权。他表示，“这是一种商业行为，指挥中心尊重，期盼上海复星即使有代理权，也不要干扰到台湾购买疫苗”。

今年5月22日，复星医药董事长兼首席执行官吴以芳在接受中国官媒新华社采访时表示，复星公司“有意愿将疫苗服务于台湾同胞。自去年以来，我们通过多个渠道，一直在积极推进向台湾地区提供这款疫苗。复星期待安全有效的疫苗能早日为岛内疫情防控发挥积极作用，以利维护台湾同胞生命健康安全，尽早恢复正常生活”。

复星医药方面在11日举行的股东大会上也再次强调，针对台湾市场，复星有意愿，也能积极去提供疫苗。该公司还表示，“关于台湾网上的谣言很多，各位不必采信，一切以公司公告为准”。

复星医药董事长吴以芳在股东大会上还表示，复必泰（BioNTech）疫苗技术转移在上海生产疫苗方面，预计本月落实合资协议、8月建成本地化生产线并开始正常生产。

今年5月，复星医药发布公告，将与德国BioNTech公司投资建立合资公司，双方各持50%股份，以实现mRNA疫苗产品的本地化生产及商业化。

吴以芳说，双方已经展开相关的技术转移工作：供应链上设备的订购及原辅材料的准备都在展开，德国方面派出的第一位专家也已经到了上海金山改造工厂，希望8月份整个产业线能够建成并开始正常生产。

复必泰（BioNTech）疫苗目前已在香港及澳门施打，但尚未获得中国大陆药监局批准上市。

台湾名嘴指蔡英文“偷打BioNTech疫苗”

台湾自身媒体人彭文正在网路直播节目表示，蔡总统自己偷偷打了辉瑞疫苗，还出来演戏，叫大家打高端疫苗。他强调掌握消息来源。

台湾疫情指挥官陈时中回覆称：“我觉得这个讯息，若要打疫苗也没必要偷偷打。”他说：“一定不会有，我几乎敢这样子讲。”

陈时中强调，几乎敢说蔡总统确实有表达过对于国产疫苗相关期待，相信总统有自己的选择跟考量，但针对蔡总统偷偷打BNT疫苗，这种话尚待证实，“不过我想讲这种话是过分的”。

台湾总统府发言人张惇涵也表示，这是不折不扣的谣言，蔡总统、副总统赖清德目前皆未接种疫苗。一旦国产疫苗研发成功，总统、副总统愿意施打，目前这项计划并没有改变。

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