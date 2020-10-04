陈日君：教宗做了“三件扼杀我们教会的事”

（德国之声中文网）2018年，中梵签署了一项为期两年的临时协议，其内容对外界保密，但最核心的问题应该是对中国境内主教任命的程序进行了规定。该协议月底到期，上周六，教廷国务卿、枢机主教帕罗林（Pietro Parolin）公开主张教廷应该在"统一中国天主教会的道路上继续走下去。"

中国目前有大约1000万天主教徒，其中一部分属于政府领导下的天主教爱国会，另一部份属于"地下教会"或者"家庭教会"。上世纪五十年代，中梵之间便断绝了外交关系，两国正式的教会之间没有正常往来。

几日前，88岁的荣休香港教区主教、对中梵协议持激烈批评观点的陈日君亲自前往罗马，意欲同教廷商讨同中国的关系。在罗马逗留4日，教宗没有会见，陈日君主教只好遗憾而归。

“什么都没发生”

还在梵蒂冈期间，陈日君主教接受了《National Catholic Register》采访时，陈日君说，"圣座做了3件扼杀教会的事情。其一，这是一个与北京签署的秘密文件。因为它是秘密的，政府可以以教宗的名义向人民提出任何要求。"

"第二个令人恐怖的行径是让7名分裂主教合法化"。陈日君主教指的是被罗马教廷革除圣职、受中国天主教爱国会任命的7名主教。

"第三件、也是更可怕的是这份（中国神职人员）民事登记的文件，--难道要签署一项协定，加入不效忠教廷的教会吗？那是背教！我不得不发出呼吁，先给教宗写信、然后给全世界所有的主教写信，但什么都没有发生。真的难以想象。"

National Catholic Register报道，陈日君主教去年向教宗以及其他枢机主教抗议中梵秘密协议，但至今罗马教廷没有任何回应。

中国天主教会有待统一

“现在只有祈祷了”

今年7月，梵蒂冈半官方的网站Sismografo报道，在已拿到并公布的教宗当日对教徒的讲稿中提到香港，"最近一段时间我非常关注香港时局，对香港复杂的发展变化并非不会感到忧虑。" 讲稿还写道，"我希望所有涉及到的人的身上都有秉持远见智慧，以真诚的态度对话 。 展现勇气、谦卑、非暴力精神，且尊重所有人的尊严与权利 。"然而，教宗显然在最后一刻改变了主意，演讲时只字未提香港。

陈日君主教对National Catholic Register说，教宗的缄默很可怕，因为"人民将失去信任"。

他认为教宗沉默可能有3个原因："有人说，教宗对发声有了第二个想法。显然，这是简单、可能的解释。另一个可能性甚至可能更大，就是还未公开的讲稿被中国使馆弄到，他们则向教宗施加了压力。""第三个可能性--我觉得这很可怕--就是，教宗表现为一名很老练的政客。一方面他把文稿交给媒体，人们可以读到、看到他真在关心着香港，但另一方面他知道北京会施压，于是主动撤回，两边都讨好。 "

National Catholic Register问，在这种情况下，西方还可以有哪些作为？陈日君主教说，西方"做不了任何事情。我做的已超出我的范围，现在只有祈祷了。""假如明天梵蒂冈选择了北京认可的主教，假如任命这名坏主教到香港教区，我的职责也就到了尽头，我会选择消失。"

"我最后的抗议之举是，现在消失，而人人都知道我消失的原因。我将把它写入遗嘱，身后不安葬在大教堂内。我不愿同那些人安葬在一起，而是在一处朴素的墓地，同上帝存留的忠实信徒在一起。"



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