（德国之声中文网）对梵蒂冈亲华路线持坚定批评态度的香港前主教陈日君今后将采取沉默态度。他周四接受法国《十字报》采访时表示："我不能同教宗斗争。"他将去一个修道院开始隐居生活，并拒绝同记者交谈。现年86岁的陈日君长期以来一直在极力阻止罗马教廷同北京的共产党政府签署协议。今年九月底，中梵宣布达成协议后，陈日君称这是一个"令人难以置信的背叛行为"。

陈日君在采访中表示，几天前他曾前往梵蒂冈，目的是向教宗面呈一份长达七页的信函。他表示，他不信任教宗周边的人，所以希望将信函亲手交到教宗手中。今年春季，陈日君就曾宣布，一旦梵蒂冈同北京达成协议，他将停止抵抗行动。

今年九月，梵蒂冈同北京就主教任命问题达成一份"临时性协议"。教皇认可了八名亲政府的中国主教，他们是在未经教皇同意的情况下被任命的。这是六十年来，中国所有天主教主教首次获得罗马教廷的认可。

任命主教以及未经罗马认可的中国亲政府主教问题，一直是阻碍中梵双边改善关系的障碍。中梵两国于1951年断交。

目前，中国大约1300万天主教徒中的大多数归属于国家认可的所谓"天主教爱国会"。此外，还有不获官方认可的地下教会及其大约三十位主教。65名忠于中国政府的主教中，有一些不被梵蒂冈认可。教宗保留对主教最终任命权的要求，在北京看来，是对中国内政的干预。观察家认为，此前双方达成的协议对此问题采取了实用主义的态度。

一些中国教会人士对梵蒂冈同北京的谈判感到担忧。陈日君主教指责梵蒂冈过于幼稚，并警告不要出卖中国教会的利益。他要求枢机主教帕罗林（Pietro Parolin）因"背叛天主教义"引咎辞职。他说帕罗林要将羔羊送入"狼群"。

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



达扬/叶宣（天主教通讯社）