香港荣休主教陈日君一直反对梵蒂冈对北京采取妥协态度。日前他宣布，今后将遁身修道院，不再就此问题发声。
（德国之声中文网）对梵蒂冈亲华路线持坚定批评态度的香港前主教陈日君今后将采取沉默态度。他周四接受法国《十字报》采访时表示："我不能同教宗斗争。"他将去一个修道院开始隐居生活，并拒绝同记者交谈。现年86岁的陈日君长期以来一直在极力阻止罗马教廷同北京的共产党政府签署协议。今年九月底，中梵宣布达成协议后，陈日君称这是一个"令人难以置信的背叛行为"。
陈日君在采访中表示，几天前他曾前往梵蒂冈，目的是向教宗面呈一份长达七页的信函。他表示，他不信任教宗周边的人，所以希望将信函亲手交到教宗手中。今年春季，陈日君就曾宣布，一旦梵蒂冈同北京达成协议，他将停止抵抗行动。
今年九月，梵蒂冈同北京就主教任命问题达成一份"临时性协议"。教皇认可了八名亲政府的中国主教，他们是在未经教皇同意的情况下被任命的。这是六十年来，中国所有天主教主教首次获得罗马教廷的认可。
任命主教以及未经罗马认可的中国亲政府主教问题，一直是阻碍中梵双边改善关系的障碍。中梵两国于1951年断交。
目前，中国大约1300万天主教徒中的大多数归属于国家认可的所谓"天主教爱国会"。此外，还有不获官方认可的地下教会及其大约三十位主教。65名忠于中国政府的主教中，有一些不被梵蒂冈认可。教宗保留对主教最终任命权的要求，在北京看来，是对中国内政的干预。观察家认为，此前双方达成的协议对此问题采取了实用主义的态度。
一些中国教会人士对梵蒂冈同北京的谈判感到担忧。陈日君主教指责梵蒂冈过于幼稚，并警告不要出卖中国教会的利益。他要求枢机主教帕罗林（Pietro Parolin）因"背叛天主教义"引咎辞职。他说帕罗林要将羔羊送入"狼群"。
达扬/叶宣（天主教通讯社）
方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。 (28.06.2018)
香港荣休红衣主教陈日君获"德范受迫害基督徒基金会"颁发的人权奖。他表示，所得奖金将用于支援内地受压迫基督徒，接受采访时，他也谈到了中梵主教任命协议。 (08.04.2018)