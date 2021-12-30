 陈戌源、王登峰落马 中国足坛继续整肃腐败 | 足坛体坛 | DW | 16.02.2023

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足坛体坛

陈戌源、王登峰落马 中国足坛继续整肃腐败

中国足坛近日来多名现任高层以及前领导频繁"出事"，折射腐败问题的普遍性和严重性。习近平对国足冲出亚洲、走向世界的美好愿望面临成为空谈的危险。

近20年里中国国足还未能世界杯亚洲小组出现

近20年里中国国足还未能世界杯亚洲小组出现

（德国之声中文网）中国最高人民检察院周四（2月16日）发布消息，中国教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰涉嫌贪污、受贿一案，由山东省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。王登峰已于去年8月30日离职被查，日前，山东省人民检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪对王登峰作出逮捕决定。

值得注意的是，2014年至2019年间，王登峰还担任了第十届中国足协副主席。2015年起直至落马前，他担任全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任，后又于2022年6月担任中国青少年足球联赛赛事办公室副主任。

而在两天前，中国足协主席、党委副书记陈戌源落马，堪称中国足坛爆出的又一惊雷。陈戌源已是最近五任足协主席中第三名被查的足球"一把手"。中国媒体报道，因涉嫌严重违纪违法，陈戌源目前正接受湖北省监委审查调查。

有媒体分析认为，中国这波足坛整肃风波始于去年11月，中国国家足球队原主帅李铁最先被带走调查；今年1月19日，中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮也都在当天被查。

2015年3月，遵照习近平的指示，中国国务院公布《中国足球改革总体方案》，提出中国足协与体育总局脱钩，加大对国家队投入，兴建两个训练基地，到2025年建成5万所足球特色学校等。2019年12月，陈戌源成为首位非体育系统出身的中国足协主席，当时被视为是足协改革的大动作。不过，中国国家主席习近平希望将中国打造成足球大国的梦想，离实现的距离实在还差的很远。2002年，世界杯中国男足亚洲小组出线，这是唯一一次冲出亚洲的战绩。

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