陈建仁将接替苏贞昌担任台湾行政院院长

（德国之声中文网）今年1月19日，台湾行政院长苏贞昌表示，“为开创新局”再次请辞行政院长。去年11月举行的台湾九合一地方选举中民进党遭遇大败。败选后苏贞昌曾向蔡英文提出过辞呈，但是被蔡英文挽留。此间要求内阁改组的声浪一直不断。

据台湾中央社报道，19日当晚， 蔡英文在总统府官邸邀集民进党内各派系代表，征询对下一任阁揆人选的看法。据悉，当晚各派系代表讨论的唯一人选就是前副总统陈建仁。

今天（1月25日），台湾总统府发言人张惇涵对外表示，对行政院长新人选，总统蔡英文下午邀请前副总统陈建仁，就重大国政议题交换意见，并正式征询陈建仁后定案。蔡英文已立即告知行政院长苏贞昌及副总统赖清德。

现年71岁的陈建仁是台湾知名的流行病学家，也是虔诚的天主教徒，并曾担任过副总统一职。今年年初，他以总统特使的身份参加了罗马天主教前教宗本笃十六世的葬礼。

台湾三立新闻报道称，均为民进党籍的前桃园市长郑文灿、前交通部长林佳龙可能分别出任总统府秘书长及行政院副院长。

明年1月台湾将举行新一届总统大选。现任副总统赖清德刚刚接任民进党主席一职。外界认为，赖清德是代表民进党角逐总统大位的最可能的候选人。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。