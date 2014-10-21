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陈子明

中国知名政治学者，曾被指责为89民运的"幕后黑手"，并多次被逮捕入狱。

曾为德国之声北京观察的专栏作者。

Chen Ziming: On February 12, 1991, he was sentenced to 13 years in prison for counterrevolutionary activities. In November 1991, the Committee to Protect Journalists (CPJ) honored him with an International Press Freedom Award to recognize their critical role in developing an independent media in China. Now he is a freelancer; Copyright: Chen Ziming

中国著名学者陈子明因病去世 21.10.2014

中国著名异议人士，政治学者陈子明因患胰腺癌，医治无效于10月21日在北京离世。
Chen Ziming: On February 12, 1991, he was sentenced to 13 years in prison for counterrevolutionary activities. In November 1991, the Committee to Protect Journalists (CPJ) honored him with an International Press Freedom Award to recognize their critical role in developing an independent media in China. Now he is a freelancer; Copyright: Chen Ziming

“民主基金会”向政治学者陈子明颁发嘉奖令 30.12.2013
Wang Gongquan, a billionaire in China, makes a big stir in the public after announcing on May 16 his elopement with Wang Qin, who is a successful businesswoman.

企业家王功权“认罪”视频或将在央视播放 05.12.2013

香港《南华早报》今日报道，因推动“新公民运动”而被捕的企业家王功权狱中“认罪”，在视频里，王解除对辩护律师陈有西的委托，并表明和许志永“划清界限”，“认罪”视频或将在央视播出。
People watch as police officers check visitors in front of the Great Hall of the People during a gathering of the 205-member Central Committee's third annual plenum in Beijing, China Saturday, Nov. 9, 2013. Reform advocates are looking to China's leaders to launch a new era of change by giving entrepreneurs a bigger role in the state-dominated economy and farmers more control over land at a policymaking conference that opened Saturday. (AP Photo/Andy Wong)

三中全会《决定》，人权进微退著 04.12.2013

《决定》废止“劳教”和“单独二孩”被内外舆论看作中国人权进步的亮点，政治学者陈子明不抱如此谨慎乐观，他列举诸多事实指出《决定》在人权退步方面一泻千里。他本人亦是《决定》公布之后，网络“亮剑”的受害人。
The Great Hall of the People, where the Chinese Communist Party plenum is being held, is seen behinds red flags in Tiananmen square in Beijing November 12, 2013. China's leaders will unveil a reform agenda for the next decade on Tuesday, seeking to balance the need to overhaul the world's second-largest economy as it loses steam with preserving stability and to reinforce the Communist Party's power. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS)

名不副实的“全面改革” 23.11.2013

《决定》发表，十三大政治报告的起草人鲍彤看后吃惊，题目都与26年前一样，称为“全面深化改革”，但是“政治改革”的骨架没有了。政治学者陈子明从四个方面论述《决定》的要害就是阉割政治体制改革。
Paramilitary policemen look back while patrolling on the Tiananmen Sqaure in front of the late communist leader Mao Zedong's portrait in Beijing, China, Friday, Oct. 15, 2010. Chinese Communist Party Central Committee meetings open Friday in Beijing, which is expected to approve the economic blueprint for 2011-2015 that will promote policies to close yawning gaps between rich and poor and to encourage consumer spending as a new economic driver. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

《决定》姓毛还是姓邓 18.11.2013

习近平提出“两个三十年，互不否定”。刚刚出炉的《决定》已经使得这种“打通毛邓”的企图破产。政治学者陈子明认为习近平未来十年还是坚持邓小平的政治意志，抛弃胡赵全面改革，“改革”前景难以乐观。
Xi Jinping (front), general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC), and Li Keqiang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Vice Premier, arrive at the third plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) held at the Great Hall of the People in Beijing March 10, 2013. Picture taken March 10, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

三中全会公报：说好的改革呢？ 12.11.2013

经过四天的闭门会议，中共十八届三中全会于今日闭幕，改革决定和公报出笼。对比分析人士早前“经改政不改”的预测，公报在意识形态更趋向保守，而中共当局设立国家安全委员会出人意料。
epa03893666 Chinese President Xi Jinping (L) delivers a speech to the Indonesian parliament in Jakarta, Indonesia, 03 October 2013. Xi called on countries in the region to move beyond the mindset of the Cold War and work together for peace and security, in the first speech by a foreign leader to the Indonesian parliament. China was ready to negotiate with members of the Association of the South-East Asian Nations (ASEAN) for the sake of 'good neighbourliness and friendship,' he said. EPA/BAGUS INDAHONO +++(c) dpa - Bildfunk+++

习近平要超越邓小平?不再摸石头过河 11.11.2013

十八届三中全会进入第三天,官媒《人民日报》发文，引申习近平一番关于改革的话语，指 “改革路径已确定，不再摸着石头过河”；政论人士则对“中国能否过河”并不乐观。
Wang Gongquan, a billionaire in China, makes a big stir in the public after announcing on May 16 his elopement with Wang Qin, who is a successful businesswoman.

企业家王功权被正式批捕 21.10.2013

中国知名律师陈有西在微博上发出消息称，已经接到北京检察机关电话通知，早前被刑拘的企业家王功权被正式批捕。政论学者陈子明抗议当局将推动新公民运动的人变成“国家敌人”
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“舆论斗争”与“亮剑” 30.09.2013

从秦火火被抓、薛蛮子落网开始的“抓大V,打击网络谣言”行动已经进行整整40天，政治学者陈子明形容此项行动为“舆论斗争”，并且可以与1957年“全国宣传工作会议”相呼应。
Paramilitary policemen look back while patrolling on the Tiananmen Sqaure in front of the late communist leader Mao Zedong's portrait in Beijing, China, Friday, Oct. 15, 2010. Chinese Communist Party Central Committee meetings open Friday in Beijing, which is expected to approve the economic blueprint for 2011-2015 that will promote policies to close yawning gaps between rich and poor and to encourage consumer spending as a new economic driver. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

中共为何剑指民营企业家 16.09.2013

薄熙来“唱红打黑”丝毫没有被清算，全国“亮剑”行动却又指向投资网络的民营企业家，这不但是新一轮对政治表达的残暴镇压，也是对民营企业的无情摧残。政治学者陈子明指出新政进入死胡同。
The logo of Sina Corp's Chinese microblog website Weibo is seen on a screen taken in Beijing in this September 13, 2011 file photo illustration. New real-identity rules to be imposed on China's Weibo are likely to make the country's most popular microblogging platform more alluring to advertisers, as Sina Corp seeks to start generating revenue from its product later this year. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: POLITICS SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

仿佛回到半个世纪前 04.09.2013

8•19习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话、插话，直接掀起全国公安打谣、抓谣；同时31个省委宣传部长齐声呐喊“亮剑”，政治学者陈子明认为当前局势犹如“反右运动”重来。
Members of the Muslim Brotherhood and supporters of ousted Egyptian President Mohamed Mursi flee from shooting in front of Azbkya police station during clashes at Ramses Square in Cairo August 16, 2013. About 50 people were killed in protests in Cairo on Friday, security officials said. Thousands of supporters of deposed President Mohamed Mursi have been staging nationwide protests against a security crackdown on Islamists. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

埃及变局成中共专制的‘护身符’? 20.08.2013

各中国官媒一改在“阿拉伯之春”时消音作法，持续报道埃及变局；还连发“维稳论”、“民主陷阱论”等，评论人士认为，中国当局从来都对其他国家变革之乱窃喜，以为专制统治找到“护身符”。
Chinese President Jiang Zemin raises his hand to support a motion during the closing ceremony of the 16th Communist Party Congress in Beijing Thursday Nov. 14, 2002. China confirmed Thursday that Jiang would retire as Communist Party leader, with a new General Secretary to be announced Friday. (AP Photo/Greg Baker)

江泽民抵北戴河，秘密会议召开与否引关注 02.08.2013

港媒《明报》报道，江泽民及一些中共退休领导人陆续抵达北戴河，正值中共高层惯例中的非正式“北戴河会议”前夕，引人暇想。事实上，北戴河早已成为中共秘密决策机制的符号。
In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese Vice President Xi Jinping, front right, attends an activity to mark this year's National Science Popularization Day at China Agricultural University in Beijing, Saturday, Sept. 15, 2012. China's presumed next leader Xi made an appearance Saturday for the first time since dropping from public view earlier this month, a two-week absence that fueled rumors about his health and raised questions about the stability of the country's succession process. (Foto:Xinhua, Ding Lin/AP/dapd) NO SALE

“两个务必”不反腐只反宪 17.07.2013

习近平上台后步江胡的后尘，也去了西柏坡。毛泽东在西柏坡召开的七届二中全会上做的报告，确立了中共建国的理论、道路和模式，政治学者陈子明指出“两个务必”与法治不容。
China Vice-President Xi Jinping stands during a trade agreement ceremony between the China and Ireland at Dublin Castle in Dublin, in this February 19, 2012 file photograph. China's ruling Communist Party unveiled its new leadership line-up on November 15, 2012 to steer the world's second-largest economy for the next five years, with Vice President Xi Jinping taking over from outgoing President Hu Jintao as party chief. Xi was also named head of the party's Central Military Commission, state news agency Xinhua said. REUTERS/David Moir/Files (IRELAND - Tags: POLITICS BUSINESS HEADSHOT)

习近平“政治寻根”，祭出毛泽东红色大旗 16.07.2013

近日，习近平到河北调研，引述毛泽东六十年前的“两个务必”、“六不”等语，表达反腐倡廉决心；他也强调：“中国革命历史是最好的营养剂”，专家认为习祭出毛泽东红色大旗，以巩固中共统治。
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