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中国知名政治学者，曾被指责为89民运的"幕后黑手"，并多次被逮捕入狱。
曾为德国之声北京观察的专栏作者。
中国著名异议人士，政治学者陈子明因患胰腺癌，医治无效于10月21日在北京离世。
香港《南华早报》今日报道，因推动“新公民运动”而被捕的企业家王功权狱中“认罪”，在视频里，王解除对辩护律师陈有西的委托，并表明和许志永“划清界限”，“认罪”视频或将在央视播出。
《决定》废止“劳教”和“单独二孩”被内外舆论看作中国人权进步的亮点，政治学者陈子明不抱如此谨慎乐观，他列举诸多事实指出《决定》在人权退步方面一泻千里。他本人亦是《决定》公布之后，网络“亮剑”的受害人。
《决定》发表，十三大政治报告的起草人鲍彤看后吃惊，题目都与26年前一样，称为“全面深化改革”，但是“政治改革”的骨架没有了。政治学者陈子明从四个方面论述《决定》的要害就是阉割政治体制改革。
习近平提出“两个三十年，互不否定”。刚刚出炉的《决定》已经使得这种“打通毛邓”的企图破产。政治学者陈子明认为习近平未来十年还是坚持邓小平的政治意志，抛弃胡赵全面改革，“改革”前景难以乐观。
经过四天的闭门会议，中共十八届三中全会于今日闭幕，改革决定和公报出笼。对比分析人士早前“经改政不改”的预测，公报在意识形态更趋向保守，而中共当局设立国家安全委员会出人意料。
十八届三中全会进入第三天,官媒《人民日报》发文，引申习近平一番关于改革的话语，指 “改革路径已确定，不再摸着石头过河”；政论人士则对“中国能否过河”并不乐观。
中国知名律师陈有西在微博上发出消息称，已经接到北京检察机关电话通知，早前被刑拘的企业家王功权被正式批捕。政论学者陈子明抗议当局将推动新公民运动的人变成“国家敌人”
从秦火火被抓、薛蛮子落网开始的“抓大V,打击网络谣言”行动已经进行整整40天，政治学者陈子明形容此项行动为“舆论斗争”，并且可以与1957年“全国宣传工作会议”相呼应。
薄熙来“唱红打黑”丝毫没有被清算，全国“亮剑”行动却又指向投资网络的民营企业家，这不但是新一轮对政治表达的残暴镇压，也是对民营企业的无情摧残。政治学者陈子明指出新政进入死胡同。
8•19习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话、插话，直接掀起全国公安打谣、抓谣；同时31个省委宣传部长齐声呐喊“亮剑”，政治学者陈子明认为当前局势犹如“反右运动”重来。
各中国官媒一改在“阿拉伯之春”时消音作法，持续报道埃及变局；还连发“维稳论”、“民主陷阱论”等，评论人士认为，中国当局从来都对其他国家变革之乱窃喜，以为专制统治找到“护身符”。
港媒《明报》报道，江泽民及一些中共退休领导人陆续抵达北戴河，正值中共高层惯例中的非正式“北戴河会议”前夕，引人暇想。事实上，北戴河早已成为中共秘密决策机制的符号。
习近平上台后步江胡的后尘，也去了西柏坡。毛泽东在西柏坡召开的七届二中全会上做的报告，确立了中共建国的理论、道路和模式，政治学者陈子明指出“两个务必”与法治不容。
近日，习近平到河北调研，引述毛泽东六十年前的“两个务必”、“六不”等语，表达反腐倡廉决心；他也强调：“中国革命历史是最好的营养剂”，专家认为习祭出毛泽东红色大旗，以巩固中共统治。
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