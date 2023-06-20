陈奕迅广州演唱会歌单风波与被封杀的林夕

（德国之声中文网）《K歌之王》、《任我行》、《想哭》、《当这地球没有花》、《十年》、《开不了心》、《爱情转移》、《你给我听好》......--以上这些由香港歌星陈奕迅主唱的流行歌曲都有什么共同点？

没错。它们都是人们并不陌生的老歌，在粤语及国语歌坛流行已久。它们还都出自同一位填词人之手，一位作品超过3800多首、获奖无数、有词神美誉的"殿堂级"作词家。他的名字叫林夕。

香港歌坛几乎所有的歌手都唱过林夕作词的歌曲，曾因演唱林夕的歌曲走红的陈奕迅更是说，"没有林夕就没有我"。不过，在广州市文化广电旅游局官网6月12日公布的"陈奕迅Fear and Dreams巡回演唱会-广州站"送审申报资料的演出节目单上，以上这些歌曲的作词人都写上了黄伟文、林宝等港台其他作词人的名字。林夕的名字消失了。

相关文件在微博等社交媒体上疯传，引起网民热议和海内外舆论关注。6月15日，广州市文化广电旅游局官网删除了上述演出节目单，只留下陈奕迅演唱会的基本申报简介。6月18日，作为广州主办方的"广州新辉文化发展有限公司"在官方微博声明道歉，宣布正在申请取消这次的"文化批文"，并称自己"操作不严谨，发生重大失误"，"对词曲作者表示诚恳道歉"，"对词曲版权公司诚恳道歉"，但全文不提林夕的名字。6月19日，广州当局官网完全移除整份批文。同日，陈奕迅经理人甘菁菁向传媒表示，"审批文件上出现错误，是不能容许的，我方已与该主办方即时终止合作。"有消息指，"广州新辉文化"只属其中一个主办单位，受影响的只是文件手续问题，陈奕迅广州站的演唱会仍会如期举行。

支持香港抗争运动

林夕本名梁伟文，1961年12月7日生于香港，是香港乐坛元老级的填词人，曾十几次获得叱咤乐坛填词人大奖，两度荣获台湾金曲奖的流行类最佳作词人奖，并荣获由香港电台《十大中文金曲颁奖音乐会》"金针奖"等奖项。

2014年，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称"雨伞运动"。林夕和作词人Pan一起为香港雨伞运动主题歌《撑起雨伞》作词。歌词写道，"静坐人海 你我非不怕 会畏惧这样下去怎办 但是人生 到了这一晚 更怕未表白内心呼喊"，"雨伞是一朵朵的花 不枯也不散 为着明天 要记得今晚 你我用镇定面对忧患 若是人生 错过这一晚 怕再没机会任意呼喊"。

当示威者的全部诉求被当局拒绝后，林夕用脚投票，开始往返于香港和台湾，逐渐在台湾长居。2019年，林夕多次公开声援香港的"反送中"运动，并与台湾乐团"灭火器"合作创作反映该运动中抗议者心声的歌曲《双城记》。2020年，林夕改写自己为歌手王菲填词的《约定》，赠予"香港众志"前主席罗冠聪。

由于公开支持香港反送中运动，林夕在中国遭到封杀，许多作品被下架。很多由他填词的作品在中国播放时，作词人变成了"佚名"。2020年8月，中国央视发表文章，点名批评林夕，称"为北京奥运写下'我家大门常打开'的香港作词人林夕，最近又跟'港独'搞到一块儿"。文章提到，林夕在接受采访时曾表示，自己被内地下架音乐、被节目除名"是一种光荣"，而为《北京欢迎你》填词做了一趟官方喉舌，是其"人生污点"。

香港实施"国安法"后，林夕取得中华民国国民身份证，正式定居台湾。他表示，不敢返回香港，担心被迫害，但会继续为香港发声，"追求自由无罪"。

林夕作品多达3800多首，许多歌曲脍炙人口，深深歌手和歌迷们的喜爱，他被北京方面封杀，令香港及内地艺人在大陆演唱其歌曲时碰到一个共同的难题。陈奕迅广州演唱会节目单风波只是其中的一例而已。香港歌手杨千嬅今年4月在广州的一次演唱会上唱的歌曲大多由林夕作词，但送审歌单只列出了歌名，作词人被留白。在陈奕迅广州演唱会拙劣的篡改作词人名字的风波之后，相关的送审歌单或同样会将作词人留白或做"佚名"处理。

批评者认为，如果香港艺人为进驻内地市场而允许将创作者改名或从其作品中除名，那即是篡改事实，变相成为当权者打击言论和创作自由的"帮凶"。从2014年以来，中国大陆不断通过封杀艺人整肃娱乐圈，对持不同政治主张的艺人更是执行尤为严格的封杀令。

(综合报道）

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