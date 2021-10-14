 陈同佳送台案：台港政府互批政治操弄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2021

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时政风云

陈同佳送台案：台港政府互批政治操弄

触发香港反修例风波的陈同佳送台案仍无解。杀人犯陈同佳在香港出狱近两年却仍未赴台。台湾方面表示，入境台湾问题须先由台港政府商谈好，这绝非只单纯批出签证的问题。港府方面则称，民进党当局要求台港“司法互助”属于政治操弄。

陈同佳于2019年10月在香港出狱，据报道也已经离开警方提供的安全屋，目前是自由身

陈同佳于2019年10月在香港出狱，据报道也已经离开警方提供的安全屋，目前是自由身

（德国之声中文网）2018年2月，香港居民陈同佳在台湾旅游期间杀害了女友潘晓颖，在香港被捕的陈同佳承认杀害女友并弃尸台湾。香港政府因为此案提出修订逃犯条例，将中国大陆、台湾及澳门纳入移交逃犯的目的地。港府此举在2019年引发了长达数月的大规模"反修例"抗议活动（也称"反送中运动"）。

香港特首林郑月娥2019年6月宣布暂缓修订逃犯条例，后于10月23日正式撤回修例。

涉案的陈同佳因洗黑钱罪在香港被判处入狱29个月，于2019年10月23日刑满出狱。据报道，出狱后陈同佳住在警方提供的安全屋中，但据"香港01"10月13日报道，陈同佳已经于三个月前离开安全屋，迁往远离香港市区的地方，这意味着他已经是自由身。

"7次致电盼投案"

陈同佳此前曾表示，有意在香港圣公会教省秘书长管浩鸣牧师陪同下前往台湾自首，但至今没有成行。

据港媒"香港01"独家报道，陈同佳想来台投案却因政治因素干扰一直无法成行。陈同佳的台湾律师去年10月曾与陆委会指定的内政部刑事警察局一名郑姓股长联系。报道称，陈同佳律师先后7次以电话联系郑姓股长，但并无进展，最后被告知"不要再打了"。

"香港01"取得的一份陈同佳代表律师发出的"刑事陈报状"写道，台港政府协商是否有成果，非一介平民陈同佳所能与闻置喙，希望地检署勿误解陈同佳故意消极不作为，误解陈同佳并无自首投案意愿。

DW.COM

被視為「反送中運動」導火線的台灣殺人案，死者母親近月發出最後通牒，令事件再次成為社會焦點。但疑犯陳同佳在香港出獄一年的限期屆滿之時，仍未起行赴台自首，港台兩地因而衍生的政治角力仍在僵持當中。

本周三，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订，为这一极具争议的草案划上句号。围绕这一修例的争议在香港引发了已经持续了4个月的大规模示威和骚乱，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

港男陈同佳涉嫌在台湾杀害女友一尸两命案，触发过去一年的「反送中」风波。陈同佳至今仍未到台湾「自首」，其父首次接受媒体访问，表示支持儿子赴台受审，并希望在台有公平审讯。

针对上周末传出反修例风波"元凶"陈同佳拟赴台自首的消息。香港和台湾政府进入了相互指责，各说各话的模式。深究争议的核心，还是与台湾是不是一个独立主权国家有关。

变成政治事件

台湾行政院长苏贞昌2020年10月曾表示，陈同佳不能自行赴台，台湾不会容许杀人犯自由来去，必须经过台港协商和特定渠道申请。当时就有分析人士指出，陈同佳案已从法律事件变成了政治事件，"台港双方都互踢皮球不愿处理"。

台湾陆委会被问到此事，多次强调"本案涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，须先由台港双方政府谈好相关事宜"，并要港府"务实回应早先台湾提出的司法互助请求"。

香港方面则坚持要陈同佳"自动投案"，表示"香港有关司法协助的条例不适用于台湾，特区政府不可能违反法例"，要台方先批准陈同佳入境，双方警务单位再展开行程安排研究。

据立场新闻报道，受害者潘晓颖的母亲在今年9月21日公开质疑香港警方保护"杀人犯"，录音呼吁希望继续追究事件，要求港府在本届任期之内解决案件，并重新考虑让案件在香港审理。

10月20日，潘母邀请陈同佳和香港保安局局长邓炳强等人在政府总部外"公开对质"。不过据媒体报道，最终无人赴约。

邓炳强批台湾政治操弄

邓炳强近日接受"香港01"专访，他表示希望"中国台湾当局怜悯一下潘妈妈"，让陈同佳入境自首。

他也再次批评台方"政治操弄"。邓炳强称，台湾要求"司法互助"属于政治操弄，"我没想到有任何原因，能让台湾当局拒绝一个愿意自首的人入境"，还称此案的处理简单，不需要"域外法权"等方式，香港警方愿意尽力配合台湾当局的需要。

邓炳强还表示陈同佳如今已是"自由人"，是否到与台当局有所谓"邦交"的国家要求引渡也是其自由。

台陆委会：是港府政治操作

据香港电台等媒体报道，台湾陆委会在10月20日重申，台港政府必须先谈好相关事宜，才有陈同佳赴台入境问题。

台陆委会再次强调，疑犯陈同佳到台投案绝非只单纯批出签证，而是涉及台港双方管辖权及相关公权力的行使，因此必须先由台港双方政府谈好相关事宜。陆委会还表示，对于受害人家属极度希望将疑犯绳之于法的悲痛心情感同身受，也有决心实现司法正义，还给他们公道，恳切呼吁港府尽快与台方沟通，进行相关司法互助，使疑犯得到应有的法律制裁。

此外，台陆委会也指责港府政治操弄，称"港府面对受害人家属，不但不思协助，竟然还有兴致进行政治操作，陆委会感到不解与遗憾"。

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