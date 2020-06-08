陈同佳父首开腔 支持儿子赴台受审

（德国之声中文网）过去一年香港遭逢巨变，由陈同佳在台杀人案掀起蝴蝶效应，揭开反送中序幕 。陈同佳父亲接受《苹果日报》专访时表示，儿子做错事，承担责任「是天公（经）地义」，又透露陈同佳愿意到台湾受审，意愿不会因时间而改变。
一直劝说陈同佳赴台自首的香港圣公会教省秘书长管浩鸣表示，陈同佳全家人都支持他回台湾自首，家人亦承受不少压力，「父亲节没有任何活动，哪有心情！」。管浩鸣本月初也曾透露近期与陈同佳商讨，强调其赴台意向未变，但要等港台两地放宽防疫措施、重新通关後再作安排，若有确实时间会通知传媒。
「一命赔一命」也要负责
陈同佳父亲在专访中表示，若非因疫情儿子早已赴台，强调陈同佳赴台受审意愿不会因时间而改变，又指即使台湾有死刑，可能最终要「一命赔一命」，也没有叫儿子逃避，强调要为自己的行爲负责，他目前最关心儿子何时出发赴台，希望他在台湾有公平审讯。
陈父又透露，儿子出狱後未曾前往探望，交由妻子照顾，父子只是间中电话联络。被问到是否无法原谅儿子，他说眼神闪烁不定地表示，「经过时间，始终是自己孩子，不可以用原谅，只是希望可以帮到他」，并在访问中向死者父母道歉。
至於案件发酵成爲空前的政治风波，陈父称自己无能力回答，「这些政治，我真的答不到，更加没办法代他答，但是他当日（出狱时）都跟香港人道歉了，因为有这件事（杀人案）引伸的问题」。他又称无论自己或儿子都没预料过事情的发展，「作为我这些星斗巿民，怎会想到那麽复杂？」
出狱8个月仍受保护
2018年2月，时年19岁的陈同佳涉嫌在台湾杀害怀有身孕的女友潘晓颖，其後潜逃返港，由於两地没有引渡协议，特首林郑月娥2019年2月向立法会提出修订《逃犯条例》，不过引渡范围扩及中国大陆地区，引起社会极大争议，最终引爆反送中运动。
港府以陈同佳案为由决定修订《逃犯条例》，引发“反送中”抗争
陈同佳返港后被揭发盗走死者财物，因洗黑钱罪被判囚29个月，去年10月23日刑满出狱。他当时在监狱外两度鞠躬道歉，并称会就杀人案到台湾自首。
根据台湾法例，杀人罪最高可判死刑，由於台方早已向陈同佳发出通缉令，因此「只有逮捕，没有自首」。台湾陆委会致函港府，将会派出检警人员赴港押解陈同佳到台受审并接收港方的证据，惟遭港府拒绝，指「跨境执法」不能接受。
但事实上，港台之间的司法互助早有先例，2016年3名涉及水泥封尸案的香港疑犯藏匿台湾，台湾警方及移民署将3人递解出境，在桃园机场空桥移交给赴台的香港警员。
陈同佳出狱后至今近8个月仍未赴台，目前还在警方安排的「安全屋」生活，接受24小时保护，一直未有公开露面。台湾陆委会副主席邱垂正本月初曾表示，台湾的刑事警察局及香港警务处已就陈同佳案建立一个单一联系窗口，并将此消息转告本人，如陈确定要赴台受审可随时直接与台方窗口联系，台湾将会依法办理。
至於其案件激起的反送中运动，香港警方截至5月底拘捕近9000人，有3666人丶即四成为学生，年纪最小仅11岁。被捕者中有1808人被检控，其中612人被控暴动罪，最高可判囚10年。
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「政治局势不断恶化」
22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」
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「我们愿意为信念挺身而出」
23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」
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「高房价迫使我考虑移民」
26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」
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「我们需要有个民选的特首」
23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」
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「我需要赚更多钱」
21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」
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「集结力量才能改变现状」
29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」
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「28年后的香港会是什么样的面貌?」
22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」
作者: William Yang