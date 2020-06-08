陈同佳父首开腔 支持儿子赴台受审

（德国之声中文网）过去一年香港遭逢巨变，由陈同佳在台杀人案掀起蝴蝶效应，揭开反送中序幕 。陈同佳父亲接受《苹果日报》专访时表示，儿子做错事，承担责任「是天公（经）地义」，又透露陈同佳愿意到台湾受审，意愿不会因时间而改变。

一直劝说陈同佳赴台自首的香港圣公会教省秘书长管浩鸣表示，陈同佳全家人都支持他回台湾自首，家人亦承受不少压力，「父亲节没有任何活动，哪有心情！」。管浩鸣本月初也曾透露近期与陈同佳商讨，强调其赴台意向未变，但要等港台两地放宽防疫措施、重新通关後再作安排，若有确实时间会通知传媒。

「一命赔一命」也要负责

陈同佳父亲在专访中表示，若非因疫情儿子早已赴台，强调陈同佳赴台受审意愿不会因时间而改变，又指即使台湾有死刑，可能最终要「一命赔一命」，也没有叫儿子逃避，强调要为自己的行爲负责，他目前最关心儿子何时出发赴台，希望他在台湾有公平审讯。

陈父又透露，儿子出狱後未曾前往探望，交由妻子照顾，父子只是间中电话联络。被问到是否无法原谅儿子，他说眼神闪烁不定地表示，「经过时间，始终是自己孩子，不可以用原谅，只是希望可以帮到他」，并在访问中向死者父母道歉。

至於案件发酵成爲空前的政治风波，陈父称自己无能力回答，「这些政治，我真的答不到，更加没办法代他答，但是他当日（出狱时）都跟香港人道歉了，因为有这件事（杀人案）引伸的问题」。他又称无论自己或儿子都没预料过事情的发展，「作为我这些星斗巿民，怎会想到那麽复杂？」

出狱8个月仍受保护

2018年2月，时年19岁的陈同佳涉嫌在台湾杀害怀有身孕的女友潘晓颖，其後潜逃返港，由於两地没有引渡协议，特首林郑月娥2019年2月向立法会提出修订《逃犯条例》，不过引渡范围扩及中国大陆地区，引起社会极大争议，最终引爆反送中运动。

陈同佳返港后被揭发盗走死者财物，因洗黑钱罪被判囚29个月，去年10月23日刑满出狱。他当时在监狱外两度鞠躬道歉，并称会就杀人案到台湾自首。

根据台湾法例，杀人罪最高可判死刑，由於台方早已向陈同佳发出通缉令，因此「只有逮捕，没有自首」。台湾陆委会致函港府，将会派出检警人员赴港押解陈同佳到台受审并接收港方的证据，惟遭港府拒绝，指「跨境执法」不能接受。

但事实上，港台之间的司法互助早有先例，2016年3名涉及水泥封尸案的香港疑犯藏匿台湾，台湾警方及移民署将3人递解出境，在桃园机场空桥移交给赴台的香港警员。

陈同佳出狱后至今近8个月仍未赴台，目前还在警方安排的「安全屋」生活，接受24小时保护，一直未有公开露面。台湾陆委会副主席邱垂正本月初曾表示，台湾的刑事警察局及香港警务处已就陈同佳案建立一个单一联系窗口，并将此消息转告本人，如陈确定要赴台受审可随时直接与台方窗口联系，台湾将会依法办理。

至於其案件激起的反送中运动，香港警方截至5月底拘捕近9000人，有3666人丶即四成为学生，年纪最小仅11岁。被捕者中有1808人被检控，其中612人被控暴动罪，最高可判囚10年。