陈同佳杀人案 引爆反《逃犯条例》大游行

（德国之声中文网）触发港府修订《逃犯条例》的香港人陈同佳，于2018年2月在台湾杀害女友潘晓颖后逃回香港。由于香港与台湾之间没有引渡协议，而使案件陷于胶着状态，为港台两地首次。台湾政府无法要求香港政府拘捕陈同佳并把他送回台湾受审。2018年12月3日，台湾士林地检署正式对陈同佳发布通缉，时效长达37年6个月。香港特首林郑月娥表示，修订《逃犯条例》是为了堵塞现行法律的漏洞，让司法机构可以处理类似陈同佳案件。

据案情透露，2018年2月13日陈同佳与怀孕约3个月的女友潘晓颖抵达台北，两人原订于2月17日返抵香港。2月16日晚上，陈同佳与潘晓颖在酒店内，因行李收拾问题发生争执，及至17日凌晨两时，两人再度发生激烈争执，陈同佳表示死者潘晓颖告知他，腹中胎儿的亲父是前男友，他并观看了女友与一名男士之性爱片段，在盛怒之下强行将她按在地上把她勒毙。

陈同佳杀死女友后，把尸体折叠置于行李箱内，再把她的个人物品包括银行卡、数码相机及iPhone 6手机分别置于四个胶袋内便倒头大睡。直至早上7时，陈把女友的个人物品弃于酒店附近垃圾站，再乘搭捷运到竹围站的一个公园，埋尸草地。当天晚上，陈同佳把行李箱及潘晓颖部份财物带回香港。

预计10月刑满出狱

陈同佳返回香港后被捕，承认4项洗黑钱罪，控方案情透露陈在警诫下承认杀人。周一 (4月29日) 陈同佳被控洗黑钱罪，被判入狱29个月。陈承认于去年2月17日至3月13日期间，非法处理得益财产，包括死者潘晓颖（20岁）一张银行提款卡、一部价值约2,000元的数码相机、一部价值6,000元的iPhone 6及约2.4万港元，财物总额为3.2万元。由于陈自去年3月起至今已被还柙13个月，若他在狱中行为良好，可再获扣减约三分一刑期，再扣除被还柙的一年多，预计他可于10月刑满出狱。

香港特首林郑月娥强调，根据目前的引渡条例，并不适用于中国内地、澳门和台湾，因此没有法律基础去处理有关陈同佳案移交逃犯的要求，所以必须就这地理限制作出修订，容许香港与中国大陆及台湾等未有移交逃犯协议地区，以单次"个案移交"安排引渡疑犯。林郑月娥重申，修例是受到同理心及怜悯心驶使，以及填补制度漏洞，避免香港成为罪犯藏身之所，亦希望维持社会治安。保安局局长强调，修订后的条例明确港府不会处理任何涉及政治或宗教的案件，也会要求申请引渡的国家，不会判处疑犯死刑。

香港政府于4月3日向立法会提交修例草案，希望在立法会7月前休会前能通过法案。

比23条"更毒更辣"

条例修订旋即引起社会广泛争议。市民包括商界忧虑修订条例一旦通过，日后将会出现"被引渡"到大陆受审的情况，担心香港与内地的法治差异大，不可能获得公平的审理。民主派形容"送『中』条例，出卖港人"，批评其比《基本法》第23条立法 (一条就香港境内有关国家安全，即叛国罪、分裂国家行为、煽动颠覆国家政权罪、颠覆国家罪及窃取国家机密等多项条文，引发2003年50万人反对大游立而终止立法程序 ) "更毒更辣"； 一些亲北京的团体、特别是商界也对修例建议有保留，更担心因为触犯大陆一些营商的潜规则而被引渡回中国大陆受审。于2014年被澳门法院裁定行贿罪成、被判五年监禁的香港富商刘銮雄早前入禀香港法庭，要求法庭宣布香港政府的修例建议违宪，只要修例获得通过，澳门政府就可要求港府引渡刘銮雄回澳门受审。

4月28日的抗议现场

另一方面，中国建设银行（亚洲）前高级副总裁吴明德告诉香港媒体，北京政府"是藉《逃犯条例》修订捉拿藏富在香港的走资白手套，是内地权斗的伸延，但同时就累及港人成牺牲品"。

书商林荣基流亡台湾

曾被中国大陆当局扣押的香港书商林荣基，于上周五 (4月26) 离港抵台，他表示，数年前他被中国大陆控告违法经营书籍售卖而被扣拘禁，如果《逃犯条例》修订获通过，大陆政府可以理直气壮要求把他引渡到内地受审，自己将成为"刑事包装政治"案件的代罪羔羊。

民间人权阵线分别在3月31日及4月28日发起抗议游行，首次游行人数只有一万二千人，经过一个月的发酵，4月28日已急升十倍至十三万人。人间民权阵线副召集人陈皓桓表示，经过两次游行后，政府若仍不撤回方案，民阵将会发起包围立法会行动。

立法会处理修改《逃犯条例》的法案委员会于周二（30日）再开会，两小时的会议再因处理民主派提出的规程问题，未能进入主席选举。保安局局长李家超表示，仍有信心法案可在7月立法会休会前通过，惟时间相当紧迫。