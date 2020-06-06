陈其迈当选市长 高雄再次迎来“绿色执政”

高雄市长韩国瑜6月遭到投票罢免后，高雄周六举行市长补选，及时开票结果显示民进党参选人陈其迈遥遥领先胜出。一度因韩国瑜当选而“由绿转蓝”的高雄执政版图，再次出现翻转。
（德国之声中文网）台湾高雄市本周六举行市长补选，民进党参选人陈其迈以超过70%的得票率笃定当选高雄市长。
陈其迈午后6时30分左右在竞选总部发表胜选感言，现场聚集大批支持者。他表示已收到两名竞争对手的祝福，并感谢对方在选举过程中展现的政治家风范。他也对高雄市民表达感谢，"不管是支持哪一位候选人，都是高雄希望的开始"。"也许过程争吵不断，但是民主的可贵，就是在民主的过程里彼此包容，彼此学习，彼此成长。"
据高雄市选举委员会统计，此次选举人数共230万1597人。周六完成开票后，中选会预计在8月21日公告当选人名单。中央社报道指出，依地方制度法规定，当选人应于公告当选后10内宣誓就职。因此预计陈其迈最持会在本月底就任高雄市长。
此次补选的起因是第三届高雄市长韩国瑜在任内遭到民众投票罢免，成为台湾首位被罢免的直辖市市长。目前高雄市务由无党籍的原高雄市政府参事杨明州代理。补选当选人的任期约为2年4个月，至2022年12月24日第3届市长任期届满。
周六高雄市长补选的选举时间从上午9时至下午4时。参与选举的三名候选人分别为民进党的陈其迈、国民党李眉蓁以及民众党的吴益政。据中选会公布的数据，开票进行不到两小时，陈其迈变拿下超过67万票，突破胜选门槛的57万票，并遥遥领先李眉蓁的24.8万票和吴益政的3.8万票。
2018年时，陈其迈曾参选过第三届高雄市长并以些微差距落选，败于得票率53.87%的国民党参选人韩国瑜。韩国瑜的当选一度使民进党执政超过20年的高雄"绿地变蓝天"。如今随着陈其迈当选，高雄的执政版图再次出现翻转。选前一日，神隐多时的韩国瑜现身李眉蓁的造势晚会并上台致辞，不少"韩粉"也到场支持。但据台湾《联合报》报道，选前蓝营内部已不看好李眉蓁胜选，认为"国民党已大崩盘"，即使号召韩国瑜支持者也无法挽回。
高雄市民6月6日举行罢免市长投票，以超过90万票同意票罢免时任市长韩国瑜。2018年11月，国民党籍的韩国瑜以过半得票率当选高雄市长，结束了民进党在高雄长达20年以上的执政。去年7月，国民党正式提名韩国与参加总统选举，韩国瑜则在10月中宣布向高雄市议会请假参选。今年1月，韩国瑜在总统选举中落败。提出罢免案的公民团体指责韩国瑜在当选高雄市长后无心市政。此外，韩国瑜也被指责竞选承诺跳票，以及公开发言时多次引发争议。
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到事追究。
罢免高雄市长韩国瑜的投票周六下午正式通过，最终同意罢免人数超过90万人。韩国瑜成为台湾史上首位被罢免的直辖市长。韩国瑜在晚间出面回应，对支持者及市府团队表示感谢，同时也批评执政党对他进行的造谣及抹黑。
高雄市长韩国瑜遭到市民罢免一事不只震惊国际媒体，也让先前不看好罢韩投票的人付出代价: 政治人物用屁股夹断筷子、粉丝页请吃鸡排...在台湾拿政治打赌是常态吗?
高雄市长韩国瑜遭到罢免后，强调罢免案跟国民党无关，请外界不要「唱衰」国民党。但外界仍不免好奇，这个「百年老店」经此挫败后要如何团结再起。被视为青壮改革派的现任党主席江启臣有机会在党内外杂音中完成改革吗?