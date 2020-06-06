陈其迈当选市长 高雄再次迎来“绿色执政”

（德国之声中文网）台湾高雄市本周六举行市长补选，民进党参选人陈其迈以超过70%的得票率笃定当选高雄市长。

陈其迈午后6时30分左右在竞选总部发表胜选感言，现场聚集大批支持者。他表示已收到两名竞争对手的祝福，并感谢对方在选举过程中展现的政治家风范。他也对高雄市民表达感谢，"不管是支持哪一位候选人，都是高雄希望的开始"。"也许过程争吵不断，但是民主的可贵，就是在民主的过程里彼此包容，彼此学习，彼此成长。"

据高雄市选举委员会统计，此次选举人数共230万1597人。周六完成开票后，中选会预计在8月21日公告当选人名单。中央社报道指出，依地方制度法规定，当选人应于公告当选后10内宣誓就职。因此预计陈其迈最持会在本月底就任高雄市长。

此次补选的起因是第三届高雄市长韩国瑜在任内遭到民众投票罢免，成为台湾首位被罢免的直辖市市长。目前高雄市务由无党籍的原高雄市政府参事杨明州代理。补选当选人的任期约为2年4个月，至2022年12月24日第3届市长任期届满。

第三届高雄市长韩国瑜在今年6月遭到罢免

周六高雄市长补选的选举时间从上午9时至下午4时。参与选举的三名候选人分别为民进党的陈其迈、国民党李眉蓁以及民众党的吴益政。据中选会公布的数据，开票进行不到两小时，陈其迈变拿下超过67万票，突破胜选门槛的57万票，并遥遥领先李眉蓁的24.8万票和吴益政的3.8万票。

2018年时，陈其迈曾参选过第三届高雄市长并以些微差距落选，败于得票率53.87%的国民党参选人韩国瑜。韩国瑜的当选一度使民进党执政超过20年的高雄"绿地变蓝天"。如今随着陈其迈当选，高雄的执政版图再次出现翻转。选前一日，神隐多时的韩国瑜现身李眉蓁的造势晚会并上台致辞，不少"韩粉"也到场支持。但据台湾《联合报》报道，选前蓝营内部已不看好李眉蓁胜选，认为"国民党已大崩盘"，即使号召韩国瑜支持者也无法挽回。

高雄市民6月6日举行罢免市长投票，以超过90万票同意票罢免时任市长韩国瑜。2018年11月，国民党籍的韩国瑜以过半得票率当选高雄市长，结束了民进党在高雄长达20年以上的执政。去年7月，国民党正式提名韩国与参加总统选举，韩国瑜则在10月中宣布向高雄市议会请假参选。今年1月，韩国瑜在总统选举中落败。提出罢免案的公民团体指责韩国瑜在当选高雄市长后无心市政。此外，韩国瑜也被指责竞选承诺跳票，以及公开发言时多次引发争议。

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