陈光诚是著名中华人民共和国盲人维权人士。他因自学法律知识来帮助村民、残疾人士维护权益，被媒体誉为“赤脚律师”、"盲人律师"。

他曾于2006年至2010年入狱，自2005年起妻子、女儿就遭软禁于家中。2012年4月下旬，他进入了北京的美国驻华大使馆；5月19日，他与家人离开中国，抵达美国。