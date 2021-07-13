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陈光诚是著名中华人民共和国盲人维权人士。他因自学法律知识来帮助村民、残疾人士维护权益，被媒体誉为“赤脚律师”、"盲人律师"。
他曾于2006年至2010年入狱，自2005年起妻子、女儿就遭软禁于家中。2012年4月下旬，他进入了北京的美国驻华大使馆；5月19日，他与家人离开中国，抵达美国。
2012年从中国逃亡的异议维权人士陈光诚今年6月已在美国完成入籍手续，成为美国公民。他表示希望美国不要对中共抱有幻想，中共是“对全世界的威胁”。
2012年起流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠在共和黨的全國代表大會上致詞，罕見地公開呼籲為川普投票，支持他對抗中共的鬥爭。
共和党全代会第三天，中国人权律师陈光诚罕见的上台致词，批评中共并表态支持特朗普。不过维权律师縢彪认为，作为人权捍卫者去支持特朗普这样的逻辑不通。
中国维权律师江天勇的妻子向德国之声表示他今年2月28日获释之后，并未真正获得自由，而是持续被软禁在位于河南信阳市的老家。 中国政府除了派人对江天勇进行24小时的监控外，在10月1日国庆前夕，更增派监控人手。
中国盲人维权人士陈光诚因为他的维权行为，在美国获得一个名为“共产主义受难者纪念”的基金会在华盛顿颁发的“杜鲁门– 里根自由奖章”。
经北京“传知行”创始人郭玉闪的代理律师李瑾证实，郭玉闪已于昨天（9月14日）获得保释。郭玉闪2014年10月9日被北京警方以“涉嫌寻衅滋事”罪名传唤和刑拘，今年1月被正式逮捕，但罪名换成了“非法经营罪”。
“传知行”究竟是怎样一个机构，郭玉闪又究竟是怎样一个人物？行事极其低调的他们又为何会遭到当局的打压？
中国主要官方媒体本周五发表了一篇用词苛刻的社评，文中用种族侮辱性词语攻击即将卸任的美国驻华大使骆家辉(Gary F. Locke)。这一文章招致众多中国网民的反感和抨击。
美国驻华大使骆家辉在即将离开北京之际发表告别讲话，特别关注中国的人权状况。他指出，中国未来的发展将取决于能否拥有独立的司法和言论自由。
第六届日内瓦人权与民主高峰会于2月25日召开，多个国家的人权活动家和一些欧美国家的议员与会，陈光诚获本年度道德勇气奖。 民主人士杨建利再呼吁国际社会关注多个中国重大人权议案。
旅美盲人维权律师陈光诚的侄子陈克贵狱中患病严重，其母亲向狱方提交保外就医申请遭到推诿和搪塞，狱方还拒绝承认陈克贵患病。
美国驻华大使骆家辉今日上午宣布将于明年初辞职。他的任内，先后经历了“王立军逃馆”、“陈光诚进入美使馆”、美国指称中国网络攻击等敏感事件。
“毛近平”的第一年？；“中国没什么可怕的”；陈光诚兄长及母亲明日赴美探亲；红卫兵进军鬼节文革阴魂不散？；德语媒体
旅美盲人律师陈光诚的兄长陈光福向德国之声证实，他与母亲将于明日赴美，探望陈光诚一家。他期待当局不要设置阻碍，能够顺利成行。
陈光诚周三宣布，离开纽约大学后将会在三家机构的资助下，从新的平台继续发声，批评中国政府的非人道做法。
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