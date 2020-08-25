陈光诚共和党全代会演说 批中共威胁全球

(德国之声中文网) 自2012年便流亡美国的中国盲人维权律师陈光诚周三 (8月26日) 罕见的在共和党的全国代表大会上致词，公开表态支持特朗普。陈光诚在演说一开始便表示，他明白要反抗极权是不容易的，并以自己过去在中国受到迫害与虐待的经验为例，强调中国政府无法容忍反对政府政策的意见。

陈光诚説：「2012年4月，我到美国驻中国大使馆避难，而我也非常感激美国人民欢迎我跟我的家人到美国定居，因为现在我们终於自由了。」

接着，陈光诚指名中国共产党是人道主义的敌人，也是迫害中国人民的恐怖主义者。他直言：「中共正在威胁全世界。在中国，分享与宗教丶民主与人权这些中共所不赞同的言论，都会让任何人被关进监狱。」

陈光诚表示，美国必须运用其自由丶民主与法治的价值与其他民主国家组成一个联盟，一同停止中国共产党的侵略行为。他说：「特朗普总统已开始带领美国朝这个方向去做，但我们需要其他国家投入这个行列。这是一场为未来而战的选举。我也明白起身反抗不公平的事其实不容易，但特朗普总统已向世界证明他有勇气赢得这场战役。为了全球的福祉，我们必须支持并将票投给特朗普总统，并为他奋斗。」

中国人权捍卫者支持特朗普的逻辑不通

然而，当年在中国曾参与营救陈光诚的中国人权律师滕彪却认为，陈光诚自2012年抵达美国後，便开始与一些极右派的团体接触，而滕彪认为这导致陈光诚在部分议题的观点上，开始受到这些团体的影响。

滕彪告诉德国之声：「我曾明确他不要被美国一些极右的政治团体利用，很不幸的，他一直被这些非常保守的团体利用，他的观点也越来越让人失望。他与美国的反堕胎群体走的很近，但中国的强制堕胎与美国的反堕胎是完全不同的两个问题。」

滕彪表示，特朗普发表的许多言论都表明他对人权议题没有兴趣，而他的言论也往往与人权价值相反。他説：「根据前美国国安顾问博尔顿的回忆录，特朗普在与习近平会面时曾说他认为习近平在新疆做的是正确的事，而特朗普过去几年也为美国的法治与自由精神带来不少破坏。作为一个人权捍卫者去支持特朗普，我认为逻辑上是不通的。」

尽管如此，滕彪坦言中国超过一半以上的维权人士仍支持特朗普，而他认为最主要的一个原因是特朗普上台後对中国采取的强硬政策。他说：「特朗普的强硬政策确实为中国制造麻烦，这应该是中国异议人士支持特朗普最主要的理由。然而，特朗普的强硬政策实际上是出自於他身为商人的利益计算，并不是出於他对中国人权的关心。」

滕彪认为，虽然过去美国共和党与民主党都对中国采取接触政策，不过随着时间过去，两党都逐渐发现这种政策的弊端，所以在重新考虑对中国的看法後，共和党与民主党现在都对中共采取强硬态度，所以并非只有特朗普一人扭转了美国对中的政策。他说：「如果美国政府有些针对中国人权方面的强硬表态，我也是支持。但总的来说，特朗普并非可以帮助中国促进人权民主的人。」

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