 陆配何建华涉嫌推动统战 台湾国安法修正后首案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2020

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时政风云

陆配何建华涉嫌推动统战 台湾国安法修正后首案

来自中国的何建华在台湾成立中华妇女联合会，致力协助在台湾的陆籍配偶。然而去年竞选期间，她接受中国方面的建议与指导，所从事的活动涉嫌违反台湾国家安全法，遭到台湾政府起诉。

Taiwanstraße Blick auf China Xamen

何建华招待陆籍配偶前往金门厦门旅游，涉嫌贿选。金门是台湾距离中国大陆最近的地点，隔海就能看见对岸高楼大厦

(德国之声中文网) 中华妇女联合会理事长何建华涉嫌为中国發展组织，台北地方检察署在12月7日依照涉嫌违反国家安全法为大陆地区机关發展组织罪嫌起诉。

调查局指出，此案是2019年修正国家安全法之后，首件依照修正国家安全法起诉案件，最高可处7年以上有期徒刑，得併科5000万元以上、1亿元以下罚金。

《中央社》与《苹果日报》报导，台北地检署起诉何建华与中华妇女联合会秘书包克明，并表示:「检察官同时建请法院审酌何建华已取得我国国民身分，应忠于国家，竟不思我国提供其自由民主的生活环境，反而滥用我国《宪法》所保障民主法治，严重破坏国家安全。另外包克明原本是媒体从业人员，熟稔两岸政治及国安情势，竟甘为统战犬马，协励撰写统戢工作计画，罔顾国家安全，因此认为2人恶性重大，请求从重量刑。」

《苹果日报》报导，调查局台北市调查处中正组组长刘锦勋原是以查贿选方向侦办，但检视何女遭查扣的手机，發现何女与中国统战组织往来纪录，移送台北地检署侦办。

检调自何建华的手机资讯查出，何女参加中国北京两岸婚姻家庭陆配回娘家活动时，结识统战部所属全国台湾同胞联谊会副部长高伟（现为部长）、处长李佳、海峡两岸关係协会秘书长王小兵、中国民政部海峡两岸婚姻家庭服务中心副主任杨文涛等人。

时任副部长的高伟指派李佳与何建华保持联繫，长期以「在台陆配回娘家」、「两岸婚姻家庭」等名义举办活动，并由全国台联会提供赴中落地招待等优惠资源给何建华，让何女配合中国对台统战、主持及發展中华妇女联合会组织，进而诱吸中国配偶返中，施予统战及思想教育、支持「两岸统一、一国两制」等政治理念。

除了国家安全法外，身兼统促党女娲党部主委的何建华，去年代表中华统一促进党参选不分区立委，招待民众到金门、厦门旅游，涉及贿选，台北地检署也将她依违反选举罢免法起诉。

何建华在1996年嫁给台湾丈夫，2006年与丈夫离婚。她于2013年成立中华妇女联合会，现任中华妇女联合会理事长。中华妇女联合会是台湾唯一由陆配组成的社团法人，截至2019年有3万多名会员，在全台有20多个分会。何建华在2019年代表中华统一促进党参选不分区立委。

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美国参众两院军事委员会就2021年国防授权法案内容达成共识，法案提及多种“威慑中国的新手段”，其中包括“支持台湾”和”捍卫香港”。

早前报导传出中国正在制定「台独顽固份子清单」，引发舆论高度关注。25日，中国国台办正式回应此事，但避谈台湾行政院长苏贞昌有无被列到清单上。

中国继上个月透过央视称台湾退休大学教授施正屏因「台谍案」被逮捕关押後，国台办25日又出面证实，施正屏已被判刑四年，并剥夺政治权利2年跟没收人民币2万元的财产。

台湾国家通讯传播委员会 (NCC)不予中天新闻换照。旺旺中时集团对此首次召开外媒记者会，德国之声整理双方说法，带您一文看懂本次换照案关键。

何建华助「拔菜」

与何建华联繫的一名关键人士是中国全国台湾同学会副会长黄信瑜。去年6月，何建华透过友人结识黄，并向他徵询参选建议，黄信瑜提供何女「两岸一家亲、团结为和平、陆配要人权、立法六改四」竞选宣言及「6都海选」等建议，另表达将寻求中国台商挹注何女参选保证金。

为此，何建华与黄信瑜在11月2日在中华妇女联合会见面，黄信瑜告知何女以「蔡总统博士学历造假」名义在蔡英文登记参选前后举办大型陈抗以影响选情，并告诉何女若允诺执行，自己将向全国台湾同学会会长争取动员款项。

检调查出，何建华同意后，黄信瑜在同年11月9日依约将3万元人民币从中国农业银行帐户汇款到何女的厦门银行帐户。何女随后提领，并将现金存于中华妇联会办公室内。检调日前搜索何建华相关处所时，查扣新台币40万元现金及电脑、手机等证物。

黄信瑜透过微信指导何建华在台湾组织抗议活动，且提供她「2019.11.20 拒绝假博士，人民要真相！」新闻稿，要求转送给媒体人彭文正、年金改革联盟、军公教联盟等单位，以求于总统大选期间，扩大渲染相关消息製造选举纷争。

何建华将此事告知北京市台湾事务办公室调研员王正智。王正智听闻后，在去年11月10日傍晚透过微信回复，建议何建华「可以邀请相关学者到场助阵，以便面对媒体」、「可以让八百壮士予以配合策应」、「还有军公教人员也会参与」等。

检方指出，何建华之后即依约定，在2019年11月12日联繫反蔡英文团体「全民拔菜总部」，并告以發动陈抗事宜，及交付抗议上衣、新闻稿。等确定陈抗的内容及分工后，何女即于去年11月20日率众前往教育部、中央选举委员会及凯达格兰大道进行集会游行。

《自由时报》报导，媒体人彭文正在12月7日被媒体追问此事时，严正否认与事件有关。《中央社》则报导，除此之外，王正智还指导何建华刺探与收集具有台独理念的台湾民众赴中资料，以便掌握台独资讯。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

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