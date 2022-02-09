阿里、騰訊電商網站被美國列「惡名市場」名單

（德國之聲中文網）美國貿易代表辦公室週四（2月17日）公佈2021年販賣仿冒與盜版的「惡名市場」黑名單，中國多個電商平台上榜，其中騰訊和阿里巴巴運營的電子商務網站也被列入該名單中。

該辦公室聲明指出：「這份清單包括首次確定全球速賣通（阿里巴巴集團旗下電商業務）和微信電子商務生態系統，這兩個都是中國重要的網絡市場，據稱他們助長大量商標假冒行為。」

中國搜尋引擎巨頭百度運營的雲存儲服務百度網盤（Baidu Wangpan）以及DHGate、拼多多和淘寶網也再次出現在該名單上。 「這些市場以製造、分銷和銷售假貨聞名，」美國貿易代表辦公室稱。

在提到架設在新加坡的蝦皮購物時，該報告指出，蝦皮主要服務於東南亞、拉丁美洲與歐洲，除了台灣蝦皮外，所有的蝦皮平台上假冒商品數量都相當驚人。

阿里巴巴表示，它將繼續與政府機構合作，解決其平台上的知識產權保護問題。

盜版電影網再上榜

另外，過去被點名網站架設在台灣的「電影天堂 (DYTT8)」則連續三年被列入該名單，但今年的報告並未提及台灣，僅提到該網站是全球最受歡迎的非英語盜版網站之一，提供未經授權電影、電視節目、音樂與軟體，嚴重威脅中國境內外合法內容供應商。

台灣經濟部智慧財產局著作權組組長毛浩吉去年曾經向媒體表示，該網站的網域或網址可能不斷換地點，因此在警方查緝上面就非常的困難。

美國服裝和鞋類協會（AAFA）和好萊塢行業組織（The Motion Picture Association）等對美國貿易代表辦公室的最新報告表示歡迎。

好萊塢行業組織在一份聲明中稱，該報告指出了那些以犧牲創作者利益為代價、通過未經授權傳播創意內容而獲利，同時又處處掠奪消費者的最惡劣全球企業。

美中貿易爭端

早前，美國貿易代表辦公室在周三（16日）發布的另一份報告中說，美國需要推行新戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國由「國家主導的非市場導向的政策和做法」。

美國和中國因關稅、技術和知識產權等問題多年來一直處於貿易緊張狀態。美國表示，中國沒有兌現前總統唐納德-特朗普政府簽署的「第一階段 」貿易協定中的一些承諾。

美國貿易代表辦公室發布的報告和清單具有點名和羞辱那些據稱沒有採取措施阻止盜版或假貨的公司和國家，但它們並未制定官方政策。

（路透社等）

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