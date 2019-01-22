 阿里影业自称本届奥斯卡最大中国赢家 | 文化经纬 | DW | 25.02.2019

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文化经纬

阿里影业自称本届奥斯卡最大中国赢家

刚刚落幕的奥斯卡颁奖典礼上，由阿里影业联合出品的《绿皮书》（Green Book）摘得最佳影片等共三项大奖;华裔女导演石之予（Domee Shi）的《包宝宝》（Bao）获最佳动画短片奖。

Golden Globes 2019 - Film Green Book (picture-alliance/AP/Universal/P. Perret)

Green Book剧照

（德国之声中文网）阿里巴巴旗下资讯频道2月25日发布消息：由美国Participant Media和梦工厂出品的第91届奥斯卡最佳影片《绿皮书》（Greenbook），是由阿里影业联合出品。

该消息称，阿里影业于2018年7月作出了对这部以友情为主题的电影的参投决定。参投原因是该片"温暖的主题、积极的价值观"等。

中国官方新华社以"中国影视互联网公司冲冠"为题报道了《绿皮书》获奥斯卡奖的消息。报道中称，"纵观阿里影业的国际化道路，小人物、正能量、大情怀已经成为其国际化布局的关键词"。报道称，"阿里影业自成立之初即确立了国际化发展战略，专门在美国成立海外分部"。

阿里巴巴旗下资讯频道发布的消息中称，《绿皮书》获奖"令阿里影业成为全球首家联合出品获奥斯卡最佳影片的影视互联网公司，同时也是本届奥斯卡中国的最大赢家"。

香港《南华早报》报道称，《绿皮书》获奖后，周一，阿里影业股价上涨。

近些年来,阿里影业参与合作的国际影片包括《碟中谍》、《星际迷航》等。最近，阿里影业联合出品了科幻影片《流浪星球》。

Oscarverleihung 2019 | Bester Zeichentrickkurzfilm - Bao (AFP/V. Macon)

Bao导演石之予（图右）在奥斯卡颁奖典礼上

Bao

另一具有中国元素的获奖影片《包宝宝》（Bao）（台湾译《包子》）摘得最佳动画短片奖。中国官方中新社报道说，其导演石之予今年30岁，出生于中国，两岁时移民加拿大。

早在去年7月，中国官方新华社就曾采访皮克斯动画工作室出产的该动画短片导演石之予。报道称，出生于重庆、在多伦多长大的石之予说，《包宝宝》的英文名Bao蕴含着两层意思：既是指中国美食"包子"，也是指父母心中的"宝"--孩子。

该片以多伦多华人社区为背景，讲述一位"空巢"华人妈妈的故事。

 

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