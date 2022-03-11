阿里巴巴、騰訊傳大裁員 中國喊話穩定市場

《路透社》週三取得的消息稱，中國的阿里巴巴及騰訊可能將在今年展開萬人大裁員，引發輿論熱議。與此同時，中國國務院副總理劉鶴也發話穩定市場信心，被認為中國對科技業的監管打壓或可迎來拐點。
（德國之聲中文網）中國互聯網兩大巨頭公司——阿里巴巴集團和騰訊控股——將於今年大裁員的傳言近來甚囂塵上。《路透社》日前報導，根據取得的知情消息，阿里巴巴與騰訊正準備裁員數萬名員工，若屬實也將是兩家公司自2020年中國展開監管打擊以來，首次如此大規模的裁員。
《路透社》週三（3月16日）報導，據一名了解該公司相關計畫的知情人士透露，雖然目前還不確定阿里巴巴集團總裁員目標是多少，但他估計最終可能裁員15%以上，總數約3.9萬人；另有三名知情人士稱，騰訊計畫裁員10%至15%，主要針對串流媒體、搜索業務等部門。
綜合《路透社》取得的不同知情人士的說法，阿里巴巴從今年2月就開始與多個部門討論裁員，並要求制定相關計畫。其中包含阿里巴巴旗下的串流媒體「優酷」，以及一個專門製作兒童節目的團隊。
據其中一名消息人士的說法，阿里巴巴部分部門的裁員力道驚人。他表示，阿里巴巴的本地消費者服務部門，包括食物外送訂餐的「餓了麼」、雜貨配送、地圖服務等，可能裁員多達25％。
騰訊方面，消息人士透露，該公司裁員將從騰訊視頻、騰訊雲等利潤較低或有所虧損的業務開鍘裁員。該報導公開後，阿里巴巴與騰訊截至截稿前都未做出回應。
根據騰訊去年的中期報告，截至2021年6月，騰訊共有9萬4,182名員工，前年同期則有7萬多人；阿里巴巴2021年的總員工人數，則比2019年增加了一倍多，達25萬1,462人。《路透社》稱，阿里巴巴不會不分青紅皂白地裁員，兩名知情人士表示，增長快速的「阿里雲」，其內部員工尚未有收到裁員通知。
事實上，在《路透社》引述知情消息報導以前，阿里巴巴與騰訊今年恐大裁員的傳言，早已在中國社群網絡上受到熱烈討論。3月13日，「阿里巴巴裁員」、「騰訊裁員」更雙雙登上微博熱搜。
由於新冠疫情反覆、地緣政治衝突、中國經濟疲軟還有監管機構打擊的影響，曾被稱作是「野蠻生長」的中國互聯網產業，近年被認為迎來寒冬。
自2020年底，阿里巴巴創辦人馬雲打造的「螞蟻金服」上市被叫停開始，中國多家互聯網公司接續遭到監管打壓。中國互聯網公司銷售增長急遽放緩、股價大跌，阿里巴巴與騰訊等公司也想方設法要縮減營運成本。
《彭博社》週二（15日）報導，自從恆生科技指數在去年2月創下紀錄高點以來，該指數成分股共損失2.1兆美元，其中，阿里巴巴與騰訊加起來就佔了損失一半以上，市值蒸發超過1兆美元。
今年2月，阿里巴巴公佈的單季營收增長率，創下2014年上市以來的最低增幅。其原因是阿里巴巴核心業務部門的銷售額下降以及競爭加劇。自去年年初以來，其股價已暴跌超過 60%。
有兩名消息人士告訴《路透社》，2021年底騰訊一次內部會議上，首席執行官馬化騰曾告訴員工，公司應該為「冬天」做好準備。據他們的說法，這導致部分員工對自己的飯碗感到不安。
今年2月以來，中國科技股跌勢明顯。中國政府近日釋出信號，試圖穩定市場。
中國國務院副總理、金融委主任劉鶴3月16日在主持國務院金融委會議稱，要加強支持中國股市與經濟，表態今後將增加平台經濟管理透明度。劉鶴提到，中美監管機構「正致力形成具體合作方案」，並表示「中國政府繼續支持各類企業到境外上市」。此前，美國以審計監管問題之名，點名了5家中概股公司有退市風險。
《法新社》報導，劉鶴的發言可能暗示了對互聯網科技業的監管打擊，即將結束。《美聯社》則指出，劉鶴週三的發言並沒有表明債務、反壟斷和其他監管活動結束了，但有部分經濟學家認為，自去年12月政府宣布政策轉向，要將重點放在支持經濟增長的短期目標之後，監管執法可能已經達到了頂峰。
劉鶴發言後，股市隨即出現大反彈。香港恆生指數在週三飆升9%以上，科技指數上漲22%。其中，阿里巴巴在港上市的股票上漲超過25%，騰訊控股上漲23％。不過在連續兩日的整體上漲之後，18日上午阿里巴巴及騰訊等科技股皆已小幅回落。
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