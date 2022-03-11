阿里巴巴、騰訊傳大裁員 中國喊話穩定市場

（德國之聲中文網）中國互聯網兩大巨頭公司——阿里巴巴集團和騰訊控股——將於今年大裁員的傳言近來甚囂塵上。《路透社》日前報導，根據取得的知情消息，阿里巴巴與騰訊正準備裁員數萬名員工，若屬實也將是兩家公司自2020年中國展開監管打擊以來，首次如此大規模的裁員。

《路透社》週三（3月16日）報導，據一名了解該公司相關計畫的知情人士透露，雖然目前還不確定阿里巴巴集團總裁員目標是多少，但他估計最終可能裁員15%以上，總數約3.9萬人；另有三名知情人士稱，騰訊計畫裁員10%至15%，主要針對串流媒體、搜索業務等部門。

綜合《路透社》取得的不同知情人士的說法，阿里巴巴從今年2月就開始與多個部門討論裁員，並要求制定相關計畫。其中包含阿里巴巴旗下的串流媒體「優酷」，以及一個專門製作兒童節目的團隊。

據其中一名消息人士的說法，阿里巴巴部分部門的裁員力道驚人。他表示，阿里巴巴的本地消費者服務部門，包括食物外送訂餐的「餓了麼」、雜貨配送、地圖服務等，可能裁員多達25％。

騰訊方面，消息人士透露，該公司裁員將從騰訊視頻、騰訊雲等利潤較低或有所虧損的業務開鍘裁員。該報導公開後，阿里巴巴與騰訊截至截稿前都未做出回應。

根據騰訊去年的中期報告，截至2021年6月，騰訊共有9萬4,182名員工，前年同期則有7萬多人；阿里巴巴2021年的總員工人數，則比2019年增加了一倍多，達25萬1,462人。《路透社》稱，阿里巴巴不會不分青紅皂白地裁員，兩名知情人士表示，增長快速的「阿里雲」，其內部員工尚未有收到裁員通知。

中國互聯網的冬天

事實上，在《路透社》引述知情消息報導以前，阿里巴巴與騰訊今年恐大裁員的傳言，早已在中國社群網絡上受到熱烈討論。3月13日，「阿里巴巴裁員」、「騰訊裁員」更雙雙登上微博熱搜。

由於新冠疫情反覆、地緣政治衝突、中國經濟疲軟還有監管機構打擊的影響，曾被稱作是「野蠻生長」的中國互聯網產業，近年被認為迎來寒冬。

自2020年底，阿里巴巴創辦人馬雲打造的「螞蟻金服」上市被叫停開始，中國多家互聯網公司接續遭到監管打壓。中國互聯網公司銷售增長急遽放緩、股價大跌，阿里巴巴與騰訊等公司也想方設法要縮減營運成本。

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



《彭博社》週二（15日）報導，自從恆生科技指數在去年2月創下紀錄高點以來，該指數成分股共損失2.1兆美元，其中，阿里巴巴與騰訊加起來就佔了損失一半以上，市值蒸發超過1兆美元。

今年2月，阿里巴巴公佈的單季營收增長率，創下2014年上市以來的最低增幅。其原因是阿里巴巴核心業務部門的銷售額下降以及競爭加劇。自去年年初以來，其股價已暴跌超過 60%。

有兩名消息人士告訴《路透社》，2021年底騰訊一次內部會議上，首席執行官馬化騰曾告訴員工，公司應該為「冬天」做好準備。據他們的說法，這導致部分員工對自己的飯碗感到不安。

中國喊話穩定市場信心

今年2月以來，中國科技股跌勢明顯。中國政府近日釋出信號，試圖穩定市場。

中國國務院副總理、金融委主任劉鶴3月16日在主持國務院金融委會議稱，要加強支持中國股市與經濟，表態今後將增加平台經濟管理透明度。劉鶴提到，中美監管機構「正致力形成具體合作方案」，並表示「中國政府繼續支持各類企業到境外上市」。此前，​​美國以審計監管問題之名，點名了5家中概股公司有退市風險。

《法新社》報導，劉鶴的發言可能暗示了對互聯網科技業的監管打擊，即將結束。《美聯社》則指出，劉鶴週三的發言並沒有表明債務、反壟斷和其他監管活動結束了，但有部分經濟學家認為，自去年12月政府宣布政策轉向，要將重點放在支持經濟增長的短期目標之後，監管執法可能已經達到了頂峰。

劉鶴發言後，股市隨即出現大反彈。香港恆生指數在週三飆升9%以上，科技指數上漲22%。其中，阿里巴巴在港上市的股票上漲超過25%，騰訊控股上漲23％。不過在連續兩日的整體上漲之後，18日上午阿里巴巴及騰訊等科技股皆已小幅回落。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。