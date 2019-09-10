阿里巴巴香港上市：箭已在弦上

（德国之声中文网）据路透社报道，阿里巴巴在香港上市的计划经过数月的筹备，已经进入最后准备阶段。两名内部知情人士透露，上市行动很可能周四就会启动。这家中国电商巨头的融资目标是134亿美元左右，预计将成为全世界规模最大的跨境二次上市。尽管公司管理层致力于在周四启动，但是在香港严重抗议活动的背景之下，上市计划有可能会再次推迟。阿里巴巴一名发言人拒绝透露具体的上市日期。

一名知情人士表示，周三晚上阿里巴巴就会开始在香港证券交易所网站上发布暂行版的招股说明书。阿里巴巴将在香港发行至多5亿股普通股。因为香港上市交易的承销商持有超额配售选择权，可额外出售股票，所以这次首次公开发行股票（IPO）总额应该会在134亿美元左右。此前有消息称阿里巴巴这次二次上市过程中可能会发行最多150亿美元的新股。今年夏天，由于香港的"反送中"抗议持续不断，阿里巴巴在港交所上市的计划被推迟。

根据预计，这次阿里巴巴在香港上市的股价可能会比纽约证交所股价低5%。该电商巨头原本寄希望于"双十一"购物节能够助力其股票在纽约大力飘红。在11月11日的24个小时内，天猫购物节的成交总额达到384亿美元，相当于竞争对手亚马逊一个季度的营业额。不过由于今年的增长幅度为"双十一"开创以来的最低，所以阿里巴巴在美国股市并未实现明显上涨。2014年，阿里巴巴在纽约证交所上市募资250亿美元，已经创下了全球融资最高纪录。

阿里巴巴并未透露准备将这次在香港上市募集的资金用于什么领域的投资。此前该电商巨头尝试扩大自己在中国的客户基础，触及那些大城市以外区域的消费者。据知情人士透露，阿里巴巴为在香港上市选择的股票代码也相当"吉利"--9988，可谓是从另一个角度力保这次上市万无一失。

雨涵/李鱼（路透社）