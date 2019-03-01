 阿里巴巴赢了？亚马逊关闭中国国内电商业务 | 经济纵横 | DW | 18.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

阿里巴巴赢了？亚马逊关闭中国国内电商业务

面对来自阿里巴巴、京东等的强劲竞争，美国电商巨头亚马逊决定关闭在中国国内电商业务，称未来将把重点放在销售海外商品和云服务等业务上。

China Symbolbild Amazon (Reuetrs)

亚马逊将关闭中国国内电商业务

（德国之声中文网）"今后将无法在亚马逊购物APP内购买国内商户销售的纸质书"，中国媒体在报道亚马逊限制其中国市场业务时这样写道。

路透社周四（4月18日）报道称，中国消费者未来将不能再通过亚马逊从中国国内第三方商家购买商品，但是仍然可通过亚马逊的全球商店从美国、英国、德国和日本购物。

DW.COM

火爆的圣诞业务和蓬勃发展的云端服务给了亚马逊一个令人振奋的年终财务报表。第四季度的盈利比去年同期增长20%。 (01.02.2019)

谷歌投资别的公司其实不是新闻，但仍处于“退出”状态的谷歌投资中国公司就是新闻了。在争夺亚洲市场主导权的战役中，谷歌宣布参股中国一家互联网零售业巨头，走“曲线”回归中国市场。 (18.06.2018)

全世界越来越多的人在互联网上购物，这尤其给为数不多的几家大公司带来丰厚利润。现在的问题是：未来一切购物都将在网上进行，还是继续在现实世界中开展贸易？ (11.11.2018)

路透社援引亚马逊发言人称，将会通知中国国内的第三方商家，关闭销售业务和卖家服务，有意继续从事海外销售业务的卖家可入驻海外购。"对于仍然想要在中国通过亚马逊平台进行销售的卖家，可以通过亚马逊全球商店（Amazon Global Selling）"。这位发言人强调，在中国亚马逊将专注于拓展其全球商店业务，其中包括海外购以及Kindle电子书。亚马逊也会继续致力于云服务业务。

据法新社援引亚马逊方面也称，未来在中国亚马逊会更多将精力放在跨境销售方面。据中国媒体援引中国卖家方面的消息，已经受到亚马逊方面的相关通知。

25年前，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）创建了亚马逊。业务起始于线上书店，而此后越来越多元化。今年1月，按照市值计算，亚马逊成为了全球最大上市公司，超越了微软等其他科技巨头。在电商领域，亚马逊也主导着美国等重要市场。

然而在世界第一人口大国中国，亚马逊发展得并不顺利。

拼不过阿里和京东

此前，路透社通过消息人士得知，亚马逊将在未来90天关闭其在中国的服务中心，并减少与中国内销商户的合作。路透社表示，这凸显出自中国本土电商的竞争异常激烈，导致亚马逊在中国难以站稳脚跟。市场调查和咨询公司艾瑞咨询(iResearch Global)的分析显示，阿里巴巴以及京东去年占据中国市场81.9%的份额。

China 11.11. Shopping Festival Alibaba Archivbild April 2014 (AFP/Getty Images/M. Ralston)

中国经济增速放缓对于电商业绩也有影响

"他们（亚马逊）放弃了，因为业务不再盈利、无法增长"，维德布什证券公司（Wedbush Securities）的分析师帕切特（Michael Pachter）说。位于深圳的电商咨询公司正雅（Azoya）的市场分析师Ker Zheng也表示，相比中国本土竞争对手，亚马逊几乎没有竞争优势，除非是要找某样特定进口商品，"否则消费者没有理由选择亚马逊，因为天猫、京东发货要快得多"。

此外，中国经济增速放缓对于电商业绩也有影响。今年一月，阿里公布了2016年以来增速最低的收入增长。而京东面对景气不佳开始裁员。

王凡/凝炼（路透社，法新社等）

相关内容

Huawei Intelligent Distribution Cabinet für 5G

德语媒体：数字前沿的新冷战 01.03.2019

中美两国正在科技领域展开全面较量，谁会成为牺牲品？阿里巴巴据称想收购德国电商Zalando，中国巨头到底有何打算？周五（3月1日）一期的德语报刊关注了这些话题。

Alibaba 11.11.2018 Singles' Day Umsatzanzeige

贸易战？消费降级？不耽误“剁手”！ 11.11.2018

今年的双十一购物狂欢再次刷新纪录，龙头网企一天內交易总额高达二千多亿。不过，商家促销活动的“游戏规则”越来越复杂也引起消费者吐槽，而且购物狂欢导致的包装材料浪费也为环保组织所诟病。

Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com

刘强东案转民事诉讼 受害女子索赔五万美元 17.04.2019

去年十二月，美国检察官决定不起诉刘强东时，被害人律師当时便表示他们将发起下一次诉讼。时隔四个月，原告女子针对刘强东个人及公司提起民事诉讼，同时公开自己的姓名。

广告
Taiwan Erdbeben in Taipeh (Reuters/T. Siu)

台湾花莲6.1级地震撼動全島

台湾發生芮氏6.1级地震，全台多处都有强烈震感，可幸的是目前只有少数伤员。不过当局提醒未来一周仍有可能出现５级以上余震。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  