阿里巴巴赢了？亚马逊关闭中国国内电商业务

（德国之声中文网）"今后将无法在亚马逊购物APP内购买国内商户销售的纸质书"，中国媒体在报道亚马逊限制其中国市场业务时这样写道。

路透社周四（4月18日）报道称，中国消费者未来将不能再通过亚马逊从中国国内第三方商家购买商品，但是仍然可通过亚马逊的全球商店从美国、英国、德国和日本购物。

路透社援引亚马逊发言人称，将会通知中国国内的第三方商家，关闭销售业务和卖家服务，有意继续从事海外销售业务的卖家可入驻海外购。"对于仍然想要在中国通过亚马逊平台进行销售的卖家，可以通过亚马逊全球商店（Amazon Global Selling）"。这位发言人强调，在中国亚马逊将专注于拓展其全球商店业务，其中包括海外购以及Kindle电子书。亚马逊也会继续致力于云服务业务。

据法新社援引亚马逊方面也称，未来在中国亚马逊会更多将精力放在跨境销售方面。据中国媒体援引中国卖家方面的消息，已经受到亚马逊方面的相关通知。

25年前，杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）创建了亚马逊。业务起始于线上书店，而此后越来越多元化。今年1月，按照市值计算，亚马逊成为了全球最大上市公司，超越了微软等其他科技巨头。在电商领域，亚马逊也主导着美国等重要市场。

然而在世界第一人口大国中国，亚马逊发展得并不顺利。

拼不过阿里和京东

此前，路透社通过消息人士得知，亚马逊将在未来90天关闭其在中国的服务中心，并减少与中国内销商户的合作。路透社表示，这凸显出自中国本土电商的竞争异常激烈，导致亚马逊在中国难以站稳脚跟。市场调查和咨询公司艾瑞咨询(iResearch Global)的分析显示，阿里巴巴以及京东去年占据中国市场81.9%的份额。

中国经济增速放缓对于电商业绩也有影响

"他们（亚马逊）放弃了，因为业务不再盈利、无法增长"，维德布什证券公司（Wedbush Securities）的分析师帕切特（Michael Pachter）说。位于深圳的电商咨询公司正雅（Azoya）的市场分析师Ker Zheng也表示，相比中国本土竞争对手，亚马逊几乎没有竞争优势，除非是要找某样特定进口商品，"否则消费者没有理由选择亚马逊，因为天猫、京东发货要快得多"。

此外，中国经济增速放缓对于电商业绩也有影响。今年一月，阿里公布了2016年以来增速最低的收入增长。而京东面对景气不佳开始裁员。

王凡/凝炼（路透社，法新社等）