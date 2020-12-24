阿里巴巴股价暴跌 网民：马云反正对钱没兴趣

（德国之声中文网）中国电商巨头阿里巴巴平安夜不平安，股价大跌。根据新浪财经报道，美国当地时间本周四（12月24日）阿里巴巴低开近11%，随后股价继续下滑，截止当天收盘，阿里巴巴跌了13.34%，市值跌破6000亿美元，据《福布斯》估算，周四一天，阿里巴巴联合创始人马云身家就缩水40亿美元，现降为573亿美元。

导致股价下跌的原因是，中国国家市场监管总局当天宣布对阿里巴巴集团展开调查。阿里巴巴官方微博发布公告称，阿里巴巴今天接到国家市场监管总局的通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查。 公告还表示“目前公司业务一切正常。”

除了美股之外，阿里巴巴港股也应声大跌逾8%。中央社指出，在反垄断法的阴霾之下，阿里巴巴港股已连跌几天，累计跌幅11.6%。

阿里巴巴股价暴跌引起中国网民的大量关注，一些人翻出马云之前接受采访时说过的“对钱没兴趣”，“最快乐的时候是一个月拿八九十块钱在学校教书的时候”进行评论。有网民在微博上表示：“马总说过他对钱没有兴趣，我觉得他不会太介意的吧。” 也有人说：马云对钱不感兴趣，人家喜欢当乡村老师。”有网民把马云之前接受采访时的视频截图贴在知乎上面，并留下评论写到“马老板多次强调不在乎钱，对钱没有兴趣，最开心的时候就是原先拿八九十块钱教书的时候。祝福马云先生早日回到快乐的时光里。”

马云做过7年英语教师，他白手起家，1999年创立了阿里巴巴商业帝国。他从零技术背景起家创业，也成为中国商界的励志经典之一。根据福布斯杂志估计，阿里巴巴发展至今，聘雇了大约6.6万名全职员工。 2018年，马云宣布在2019年卸任董事主席一职。

“马已今服”

56岁的马云近月以来一直挫折不断，他作为最大股东的全球在线支付领导者蚂蚁集团的首次募股（IPO）被中国监管机构叫停。11月初，蚂蚁集团原定上市集资344亿美元，估值超过3000亿美元，有望成为全球最大型新股。然而却传出蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明，被中国四大监管机构中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局联合约谈，之后又演变为蚂蚁集团暂缓上市，此事被视为是中国政府对马云这位商业巨擘的惊人之举。

蚂蚁集团本周四也表示，当天收到监管部门的约谈通知。路透社援引蚂蚁集团回应称：“我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。”其在香港上市股份当日开盘跌逾3%，之后扩大跌幅至逾6%。

阿里巴巴美股大跌的同时，其竞争对手，拼多多在美股则一路上涨。 新浪财经报道，拼多多平安夜当天涨幅达约为9%，市值已近1900亿美元。市场分析称，拼多多逆势暴涨，淘宝天猫走下坡路，意味着，拼多多的上升空间打开。



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