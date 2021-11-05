阿里巴巴联合创始人蔡崇信：无改变《南华早报》股权计划

(德国之声中文网)据路透社报道，中国电子商务巨头阿里巴巴并无意出售香港英文报纸《南华早报》的股权。《南华早报》CEO刘可瑞（Gary Liu）在写给员工的一份信函中称，阿里巴巴的联合创始人蔡崇信希望向员工传达一个信息，即澄清没有改变所有权的计划。

刘可瑞引述蔡崇信的话写道，"从来没有进行过关于《南华早报》所有权的任何讨论，阿里巴巴也没有做出任何旨在改变的计划。任何相关的传言或猜测都是没有根据的"。

路透社称看到这份《南华早报》的内部信函，但该报管理层不愿对此做出任何置评。一位发言人说，任何有关阿里巴巴考虑出售《南华早报》的报导均属"不实"。

上周五（11月5日）彭博社报道，一家中国国企正在考虑收购南早。该报道援引消息人士称，隶属于中国财政部的文化央企紫荆文化（香港）集团，对于从阿里巴巴集团手中收购香港老牌报纸《南华早报》感兴趣。

该报道还指出，其他由国家支持的实体也可能寻求收购《南华早报》，并补充说，收购交易不一定会发生。

创刊于1903年的《南华早报》已经有118年历史，是香港销量最高的英语报纸。

阿里巴巴于2015年底收购了南华早报集团,在当时引起了很大争议，被认为是一起政治高度敏感的收购案，让人担心这份报纸是否会采取亲中立场、收窄新闻自由的空间。

（路透社等）

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