 阿里巴巴联合创始人蔡崇信：无改变《南华早报》股权计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

阿里巴巴联合创始人蔡崇信：无改变《南华早报》股权计划

在彭博社报道中国国企可能收购《南华早报》的股份后，路透社称该报持有者表示，阿里巴巴无意做出所有权的任何改变。

Hongkong | Alibaba Handelsstart an der Börse in Hongkong

阿里巴巴旗下的《南早》命运受到关注

(德国之声中文网)据路透社报道，中国电子商务巨头阿里巴巴并无意出售香港英文报纸《南华早报》的股权。《南华早报》CEO刘可瑞（Gary Liu）在写给员工的一份信函中称，阿里巴巴的联合创始人蔡崇信希望向员工传达一个信息，即澄清没有改变所有权的计划。

刘可瑞引述蔡崇信的话写道，"从来没有进行过关于《南华早报》所有权的任何讨论，阿里巴巴也没有做出任何旨在改变的计划。任何相关的传言或猜测都是没有根据的"。

路透社称看到这份《南华早报》的内部信函，但该报管理层不愿对此做出任何置评。一位发言人说，任何有关阿里巴巴考虑出售《南华早报》的报导均属"不实"。

上周五（11月5日）彭博社报道，一家中国国企正在考虑收购南早。该报道援引消息人士称，隶属于中国财政部的文化央企紫荆文化（香港）集团，对于从阿里巴巴集团手中收购香港老牌报纸《南华早报》感兴趣。

该报道还指出，其他由国家支持的实体也可能寻求收购《南华早报》，并补充说，收购交易不一定会发生。

创刊于1903年的《南华早报》已经有118年历史，是香港销量最高的英语报纸。

阿里巴巴于2015年底收购了南华早报集团,在当时引起了很大争议，被认为是一起政治高度敏感的收购案，让人担心这份报纸是否会采取亲中立场、收窄新闻自由的空间。

（路透社等）

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美媒：中国要求阿里巴巴出售旗下媒体业务

中国政府因日渐担心科技公司影响舆论，要求阿里巴巴出售旗下的媒体业务。除了拥有香港的南华早报外，阿里巴巴也持有多家中国媒体与社交平台的股份。3月16日下午，阿里巴巴旗下的UC浏览器已经宣告下架。  

相关内容

June 13, 2013 A woman walks past an edition of the South China Morning Post carrying the story of former US spy Edward Snowden (R) on its front page in Hong Kong on June 13, 2013. Snowden broke his silence in an interview to the South China Morning Post on June 12, vowing to fight any bid to extradite him from Hong Kong and accusing Washington's cyber-troops of prying into hundreds of thousands of targets globally including many in China. AFP PHOTO / Philippe Lopez (c) Getty Images/AFP/P, Lopez

彭博社：央企正权衡是否报价收购《南华早报》 05.11.2021

彭博社11月5日援引消息人士称，央企紫荆文化集团正在权衡是否向阿里巴巴集团报价，提出收购《南华早报》。此前就有传闻称，中国政府要求阿里巴巴出售旗下包括南华早报在内的媒体业务。

Jack Ma, co-founder and former executive chairman of Chinese Alibaba Group is pictured in Santa Ponsa, on the island of Mallorca on October 20, 2021. - Jack Ma is spending time in Spain on the luxury yacht Zen. Ma's presence in Spain -- for a study tour of the agricultural industry and technology related to the environment -- was reported by the South China Morning Post, which is owned by Alibaba. (Photo by JAIME REINA / AFP)

风波结束？马云现身西班牙度假胜地 21.10.2021

西班牙媒体报道称，阿里巴巴集团创始人马云现身西班牙马略卡岛，而他的豪华游艇就停泊在那里。《南华早报》此前也报道称马云赴欧洲参加商业会议，并去西班牙考察。这是马云自2020年公开批评中国监管部门以来首次在海外露面。

Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

潘多拉文件：各国政商名流如何避税并藏匿钜额资产? 04.10.2021

超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。

广告

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  