阿里巴巴申请在香港、纽约双重主要上市

（德国之声中文网）美联社报道指出，阿里巴巴在香港主要上市预计将于今年年底完成。这将让阿里巴巴成为同时在纽约和香港双重主要上市的企业。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，这个决定的目的是希望扩大更广泛更多元的投资者基础。

张勇在一份公告中表示：“香港和纽约都是全球主要的金融中心，具有开放性和多样性的共同特点。香港也是阿里巴巴全球化战略的启动地，我们对中国的经济和未来充满信心。”

阿里巴巴集团发布的公告中指出，相关主要上市流程完成后，公司于美国挂牌的存托股及在香港上市的普通股可以互相转换，投资者可继续选择以纽交所上市的美国存托股或者以于香港联交所上市的普通股其中一种形式持有本公司的股份。

业内人士分析认为，实行双重主要上市之后，预计国际投资者将更多配置阿里港股，可能给港股市场注入新的流动性。同时，阿里巴巴港股预计也将符合港股通资质，从而或为内地投资者直接投资阿里创造更多便利。

分析普遍认为，阿里巴巴双重主要上市是顺应当前格局和市场预期、确保投资者利益的最优商业选择。

2020年底，时任美国总统的特朗普签署了一项法律，禁止连续三年未将审计底稿交给美国监管机构审查的外国公司的证券交易。由于其中涉及美国监管方跨境执法，并直入中资企业了解商业核心秘密等问题，中国方面一直对美国的此项法规持抵触态度。

根据美中经济和安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的数据，截至今年3月，有包括阿里巴巴在内的261家中国公司在美国上市，总市值约为1.3万亿美元。

上周末，《金融时报》引述匿名消息人士报道称，中国计划根据数据的敏感程度对在美上市的中国企业进行分类，目的在于确保中国公司能够遵守美国规定，让美国监管机构检查这些中国上市企业的审计文件。

据悉，在美上市的中国企业将被分为掌握非敏感数据、敏感数据和保密数据三种类型。属于掌握保密数据的企业将被迫在美退市。

两名消息人士向《金融时报》表示，根据分类制度，拥有“低风险”数据的中国企业可以将审计记录提供给美国账户监管机构“美国公众公司会计监督委员会”。低风险类别可能包括零售业和连锁餐饮业。

阿里巴巴于2014年9月在纽约上市。2019年11月，在香港二次上市，但纽约依然作为阿里巴巴的主要上市地。

在过去一年中，阿里巴巴在纽约交易所的股票价格暴跌了47%。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。