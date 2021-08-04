阿里巴巴爆发性侵丑闻 涉嫌员工遭辞退、高层辞职

（德国之声中文网）阿里巴巴日前传出女员工遭上司与客户性侵事件，中国多间媒体报导，阿里巴巴9日凌晨宣布，已将涉嫌性侵的男员工解雇，另有两名高管引咎辞职丶永不录用，至於是否存在违法行为，警方正在调查中，报导称，目前警方未公布相关调查结果。

这起阿里巴巴的性侵丑闻，7日开始在中国网路热议。该公司女职员指出，7月时在济南出差期间遭上司和客户灌醉并性侵猥亵，向公司高层举报却未得到回应。该事件曝光後，在中国网路引发讨论。济南警方8日表示，已针对该案进行调查取证。

9日凌晨，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在阿里内网公布了「女员工被侵犯」事件的阶段性内部调查结果和处理决定，同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉嫌男员工被辞退。

内部公告称，李永和作为事业群总裁，在这件事上的敏感性丶重视和投入程度远远不够，没有主动作为；徐昆也没有起到事业群HRG关键决策的作用，为此应承担领导责任。

张勇表示，事件对这位女员工造成了巨大的伤害，无论警方的调查结果如何，“我们会尽全力关心和照顾好她。” 他还称，涉嫌男员工和女同事在酒醉状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定，予以辞退，永不录用。不过，当事人则对媒体否认「猥亵」指控，又称「在酒桌上正常喝酒，中间肯定有搂抱的过程」。

公告指出，阿里巴巴将开通专门举报通道及制定《反性骚扰行动准则》，并称反对丑陋的陪酒文化，文中写道：「不分性别，阿里巴巴无条件支持员工拒绝陪酒」。

《财经》报导称，张勇在内网帖中，为此事中各级主管的冷漠和没有及时处理道歉。尽管警方仍在调查阶段，但阿里巴巴内部认为，事情在员工反馈后没有得到迅速地响应处理，存在重大问题。《新京报》称，随着「阿里女员工被侵害」事件的不断发酵，阿里员工组建了「勇敢牛牛员工帮助小组」讨论群，目前已超6000名阿里员工加入了该群。

《财经》指出，在一些欧美国家发生这种职场的性骚扰，员工向企业投诉後，若企业未采取相关行动，其责任可能会优先於性骚扰实施者，甚至需要支付巨额的赔偿金「这是一种惩罚性的赔偿责任，而不是一种补偿性的赔偿责任」。

该报导也提及，目前在中国的司法实践中，出现过一些类似的诉讼，虽然企业承担的连带责任，但是「一般是赔礼道歉丶赔偿损失，法院支持员工诉求的案例也不多」。

（财经丶新京报丶中新网等）

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