阿里巴巴打造中国版ChatGPT

（德国之声中文网）阿里巴巴集团下属的阿里云智能首席技术官周靖人在4月11日的阿里云峰会上说，"未来所有软件都值得接入大模型升级改造"；阿里云将提供完备的算力和大模型基础设施，让包括创业公司在内的所有企业和机构更好地实现创新，让中国整体的 AI 能力有全方位的提升。"我们将开放通义千问的能力，为每一家企业打造自己的专属 GPT，欢迎所有人用阿里云开发自己的大模型。"

根据阿里云的介绍，这款大预言模型的功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等，其文案创作能力足以续写小说、编写邮件，"可以极大提升工作效率"

目前，已经有包括吉利汽车、奇瑞新能源、波司登、掌阅科技等多家中国知名企业表示，将与阿里云在大模型相关场景展开技术合作的探索。

根据周靖人的说法，企业今后在阿里云上既可以调用"通义千问"的全部能力，也可以结合企业自身的行业知识和应用场景，训练自己的企业大模型应用于智能客服、智能导购、智能语音助手、文案助手、AI设计师、自动驾驶模型等。

通义千问测试页面截图

在接受媒体采访时，周靖人还表示，美国人工智能研究机构OpenAI推出的GPT大模型在各个方面都处于领先地位，因此"通义千问"需要"取长补短"。周靖人希望今后"通义千问"也能贡献自己的技术创新。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇也在会上指出，大模型是一场"AI+云计算"的全方位竞争，超万亿参数的大模型研发，并不仅仅是算法问题，而是囊括了底层庞大算力、网络、大数据、机器学习等诸多领域的复杂系统性工程，需要有超大规模AI基础设施的支撑。"面向AI时代，所有产品都值得用大模型重做一次，基于这一信念，阿里云希望帮助更多企业用上大模型。"

通义千问将在本星期开放给企业用户测试。在同一场发布会上，阿里云还宣布进一步降价。集团董事会主席张勇说，这是"释放技术红利，让算力更普惠、让AI更普及"。

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科技企业争相推出AI大模型

近几个月来，中国多家科技企业都推出了自己的AI大模型，其中包括比阿里巴巴"通义千问"早一天发布的"商量"聊天机器人。该产品由另一家中国AI领军企业商汤科技研发。该公司因向中国当局在新疆地区监控维族人提供技术支持而在2021年被列入了美国贸易黑名单。此外，百度也在不久前开放测试其聊天机器人"文心一言"。

不过，中国国家互联网信息办公室4月11日公布了一份《生成式人工智能服务管理办法》草案以征求公众意见。该草案拟要求AI生成的内容"体现社会主义核心价值观"，企业还须向国家网信部门上报算法。"若有不符合该法案要求的生成内容，应加以过滤，并在3个月内优化模型，以防再次生成。"

(路透社等)

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