阿里巴巴成立委员会 推动反性骚扰机制

（德国之声中文网）中国电商巨头阿里巴巴集团控股周四（8月12日）针对反性骚扰发布了新政策。此前几天，该集团的一名女员工指控上司性侵，引发了公众对该公司的谴责。

阿里巴巴12日表示将成立一个由五名女性高管组成的工作环境委员会，由集团副首席人力官蒋芳担任主席，该委员会将成为包括反性骚扰在内的工作环境相关事项的决策机构，并将直接向集团董事会报告。

前几天，一名女员工在阿里巴巴内网上公开了长达11页的控诉，指控她的上司和一名男性客户在在她酒醉後对她性骚扰，但在她向公司的人力资源部门报告此事时，并未受认真对待。

阿里巴巴在9日表示，已经解雇了被指控性侵的主管，不过，中国官媒指责该公司在控诉公开前未采取行动。

工作环境委员会初期的成员还包括阿里巴巴集团首席财务官武卫丶集团首席人力官童文红丶集团首席法务顾问俞思瑛和集团首席风险官郑俊芳。

此外，阿里巴巴表示，它在该工作环境委员会下成立独立工作团队（AID团队），并设立了一条防止性骚扰的紧急援助热线，他们会安排专人受理和调查每一项投诉，并确保举报人不遭受打击报复。

该公司也表示正在建立常态的工作机制，包括展开反性骚扰和自我保护的员工培训，并且在公司内部制定反性骚扰和反性侵的行为准则，以及完善相关处理机制等。

此外，该公司还另成立一个反陋习小组，对酒桌陋习丶低俗玩笑等任何在工作场合让员工感到不适的行为进行自查自清，也无条件支持员工拒绝劝酒等行为。

(综合报导)

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