 阿里巴巴性侵案 受害女员工称已遭解雇 | 文化经纬 | DW | 13.12.2021

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阿里巴巴性侵案 受害女员工称已遭解雇

今年8月阿里巴巴爆发性侵丑闻，引起中国社会的关注。两名嫌犯目前一个仍在被关押，一个被判15天拘留处罚後获释，然而受害周姓女员工向中国《大河报》指出，自己目前已被阿里巴巴解雇。

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阿里巴巴8月传出性侵丑闻，导致一名主管被解雇，两名高管引咎辞职。如今却传出，身为受害当事人的女员工也在11月底遭公司开除的讯息。

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阿里巴巴和明星吴亦凡性侵丑闻曝光后，中国媒体进行了广泛报道，少有审查痕迹。路透社认为，这同之前报导#MeToo运动截然不同。

震惊中国社会的阿里巴巴性侵案，初步调查结果公布，警方称被害人受上司及客户三度实施「强制猥亵」，但表示并无证据证明有强奸的犯罪情形。

「酒桌文化」长年存在於华人及日韩社会，这种与隐性权力有关的潜规则，因阿里性侵丑闻再次在中国引发热议。到底「酒桌文化」从何而来？我们有可能摆脱这个「陋习」吗？

（德国之声中文网）8月时，中国电商巨头阿里巴巴一名周姓女员工指控上司性侵，引发了中国民众的热议。根据中国中部《大河报》周六（12月11日）报道，周某表示阿里巴巴已在11月底解雇了她。

《大河报》与周某进行了采访，周某透露，她收到公司寄来的「解除劳动合同通知」，通知上称她「散布『遭到高管强奸丶公司知情不处理』等虚假信息，引发社会强烈关注，给公司造成恶劣影响」。周某表示，她的薪资发放至11月25日，此外则没有收到任何赔偿。

《大河报》表示，阿里巴巴发言人没有立即回应在正常工作时间以外寻求对该报告发表评论的电话和电子邮件。

两名嫌犯一名遭撤起诉 一名仍被关押

今年8月7日，这名阿里巴巴的已婚女员工於网上发布了一封8000多字的记述，细数自己被一名王姓主管强迫出差丶陪酒时被一名张姓客户上下其手，最後被两人先後性侵的所有过程。

中国警方於8月14日公布此案调查结果，证实王姓上司与张姓客户有对她进行强制猥亵行为，并逮捕了两人。不过警方当时也指出，并无证据显示两人有对被害人施行性侵。

阿里巴巴解雇了该名王姓主管，包括阿里巴巴副总裁李永和在内的两名高管则引咎辞职。该公司8月中时并表示将成立一个由五名女性高管组成的工作环境委员会，由集团副首席人力官蒋芳担任主席，该委员会将成为包括反性骚扰在内的工作环境相关事项的决策机构，并将直接向集团董事会报告。

9月时，中国检方撤销了对王姓主管的起诉，称其行为只构成强制猥亵，因此不批准逮捕，仅对他作出治安拘留15天的处罚。张姓客户则因涉嫌强制猥亵罪被批准逮捕，至今仍在关押中。

周某：收到许多受性侵职场女性的留言

在案件发展过程中，遭周某指控的两人的家属也多次在网上发声，称周某有「诬告陷害」的行为。到了12月初，引咎辞职的原阿里副总裁李永和更起诉周某名誉侵权。对此，周某向《大河报》表示，自己重度抑郁，已在用药物治疗，对相关案件，表示相信司法机关会依据法律作出公正处理。

针对遭解雇一事，周某表示自己感到「心酸又无奈」。她说：「两个案件当事人，一个被公安机关处以最高行政处罚，一个涉嫌刑事犯罪被移送起诉，司法机关的处理证明我反馈的问题并非『虚构』的事实。」

周某表示，自己在案发後收过很多女性的留言，说她们也曾在职场遭受过性侵和灌酒，但是却没有勇气站出来，最后大多以忍气吞声和离职处理。她说：「希望有一天，这个社会在面对性侵案件时，不再有对被害者的侮辱和谩骂，而是有更多呵护和关怀。」

（大河报丶彭博社）

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