阿里巴巴性侵案一审宣判 张男被判18个月监禁

（德国之声中文网）济南市槐荫区人民法院就阿里巴巴女员工遭性侵案对被告人张国以强制猥亵罪判处有期徒刑一年六个月。

该法院在其官方微信账户上发布的公告中称，2021年7月27日晚，张国在参与宴请时与被害人周某初次相识，趁周某醉酒之机，在餐厅前台附近及包间内对周某实施猥亵行为。次日7时许，张国到周某所住酒店房间内又对周某实施猥亵行为。法院认为，被告人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机实施猥亵，其行为构成强制猥亵罪。张国无认罪、悔罪表现，应依法惩处。

去年八月，当事人周姓女子通过网络公开了她遭性侵的指控，事件引起广泛关注，阿里巴巴管理层处理该事件的方式也引发诸多争论。

此后不久，阿里巴巴解聘了一名涉嫌参与性侵的男员工，并宣称该公司对性侵行为采取"零容忍"态度。不过，检察机关随后以证据不足为由，撤销了对这名男性员工的性侵诉讼。稍后，阿里巴巴又以散布虚假信息、对企业形象造成负面影响为由，解雇了同周姓女子的工作关系。



中国《封面新闻》报导称，当事人周姓女子周三上午通过微信回复判决说，刚从新闻上看到判决结果，"不知道怎么形容自己现在的感受，这封判决书，我等了太久太久……很委屈，很难过，但没有人与我共情"。 被告人张国的妻子则表示不会接受判决结果，会提起上诉。

（美联社等）

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