阿里巴巴将换帅 马云再有「高论」

6月20日，阿里巴巴控股集团宣布将换帅，显示其重组拆小的方案正在推进。此外，中国财经媒体“晚点LatePost”透露的阿里巴巴创始人马云5月的内部讲话也引起关注，最近现身东京的马云当时说，“一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了“。
（德国之声中文网）本周二（6月20日），阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇宣布将于今年9月卸任现有职务，专注于担任阿里云智能集团董事长兼CEO。阿里巴巴控股集团董事会主席将由现在的执行副主席蔡崇信出任，CEO将由淘天集团董事长吴泳铭出任。
阿里巴巴先前曾表示，它将建立一个更灵活的架构，以便在面对新的监管挑战和全球经济日益增长的压力时保持竞争力。今年3月，阿里巴巴集团宣布将重组为一家拥有六个不同业务集团的控股公司，包括阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等。5月18日，张勇还宣布，计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。"6+N"重组方案的出台被业内人士评论为阿里巴巴要通过"做小"来求生，以免体量过大成为众矢之的以及政府的打压对象。2021年4月，阿里巴巴集团被指违反中国《反垄断法》并被除以历来同类案件中最高的罚款182.28亿元人民币，当时合计为27.8亿美元。
除阿里巴巴控股集团重组及换帅的消息外，阿里巴巴创始人马云的最新动向和言论也引起关注。
本周一（6月19日），中国财经媒体"晚点LatePost"报道，5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。据多位阿里巴巴的员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例说，一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。此外，马云还谈了阿里电商应该 "回归淘宝"、淘天集团应回归用户、回归互联网等观点，建议团队未来应该多做产品创新，比如结合 AI 服务中小商家，"做小生意"。
近3年来，马云一直保持低调，鲜有发表"高论"。2020年，马云批评中国监管机构扼杀阿里巴巴金融科技姊妹公司蚂蚁集团的创新，之后遭到打压，长时间退出公众视野，海外滞留一年多。2023年1月，马云放弃对蚂蚁集团的控制权，不再是蚂蚁集团的控制人。不过，就在媒体纷纷报道马云进一步"隐退"后不久，马云在中共20大之后于今年3月底返回国内，现身杭州。
到了6月16日，东京大学发布消息称，马云6月12日以"创新和企业家精神"为主题登台，向东京学院的学生们发表了演讲。东京大学还发布了马云面对学生演讲的照片，显示马云已在日本。之前，日本东京大学于5月1日宣布已聘请马云担任该校研究机构东京学院的客座教授。
新浪财经头条也转载了"晚点LatePost"6月19日有关马云的部分报道，但没有引述马云"一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了"的言论，只是综述称马云判断接下来是淘宝而不是天猫的机会以及马云在会上为淘天集团指出三个方向。报道说，从刘强东强调低价，到马云提出回归淘宝，国内电商平台的头部玩家都在试图用低价缓解焦虑。
刚刚过去的618购物节被指是史上最卷、最冷清的购物节，显示中国市场消费仍疲软，经济复苏弱，人们对现状和未来的焦虑在上升。对于马云的最新言论，网民评论说，"兜兜转转，发现还是穷人多。"
(综合报道）
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