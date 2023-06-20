阿里巴巴将换帅 马云再有「高论」

（德国之声中文网）本周二（6月20日），阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇宣布将于今年9月卸任现有职务，专注于担任阿里云智能集团董事长兼CEO。阿里巴巴控股集团董事会主席将由现在的执行副主席蔡崇信出任，CEO将由淘天集团董事长吴泳铭出任。

阿里巴巴先前曾表示，它将建立一个更灵活的架构，以便在面对新的监管挑战和全球经济日益增长的压力时保持竞争力。今年3月，阿里巴巴集团宣布将重组为一家拥有六个不同业务集团的控股公司，包括阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等。5月18日，张勇还宣布，计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。"6+N"重组方案的出台被业内人士评论为阿里巴巴要通过"做小"来求生，以免体量过大成为众矢之的以及政府的打压对象。2021年4月，阿里巴巴集团被指违反中国《反垄断法》并被除以历来同类案件中最高的罚款182.28亿元人民币，当时合计为27.8亿美元。

马云：竞争局势十分严峻

除阿里巴巴控股集团重组及换帅的消息外，阿里巴巴创始人马云的最新动向和言论也引起关注。

本周一（6月19日），中国财经媒体"晚点LatePost"报道，5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。据多位阿里巴巴的员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例说，一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。此外，马云还谈了阿里电商应该 "回归淘宝"、淘天集团应回归用户、回归互联网等观点，建议团队未来应该多做产品创新，比如结合 AI 服务中小商家，"做小生意"。

近3年来，马云一直保持低调，鲜有发表"高论"。2020年，马云批评中国监管机构扼杀阿里巴巴金融科技姊妹公司蚂蚁集团的创新，之后遭到打压，长时间退出公众视野，海外滞留一年多。2023年1月，马云放弃对蚂蚁集团的控制权，不再是蚂蚁集团的控制人。不过，就在媒体纷纷报道马云进一步"隐退"后不久，马云在中共20大之后于今年3月底返回国内，现身杭州。

到了6月16日，东京大学发布消息称，马云6月12日以"创新和企业家精神"为主题登台，向东京学院的学生们发表了演讲。东京大学还发布了马云面对学生演讲的照片，显示马云已在日本。之前，日本东京大学于5月1日宣布已聘请马云担任该校研究机构东京学院的客座教授。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



新浪财经头条也转载了"晚点LatePost"6月19日有关马云的部分报道，但没有引述马云"一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了"的言论，只是综述称马云判断接下来是淘宝而不是天猫的机会以及马云在会上为淘天集团指出三个方向。报道说，从刘强东强调低价，到马云提出回归淘宝，国内电商平台的头部玩家都在试图用低价缓解焦虑。

刚刚过去的618购物节被指是史上最卷、最冷清的购物节，显示中国市场消费仍疲软，经济复苏弱，人们对现状和未来的焦虑在上升。对于马云的最新言论，网民评论说，"兜兜转转，发现还是穷人多。"

(综合报道）

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