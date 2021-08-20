阿里巴巴将投1000亿助力共同富裕

据浙江新闻9月2日报道，阿里巴巴集团已启动十大行动，将在2025年前累计投入1000亿元，助力共同富裕。习近平近期提出“共同富裕是社会主义的本质要求”。被强制整改的阿里巴巴显然是政府倡导的“第三次分配”瞄准的一大目标。
（德国之声中文网）据报道，“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”包括加大科技投入，扶持欠发达地区数字化建设，扶持中小微企业成长，助推农业产业化建设，支持中小企业出海，助力高质量就业，帮助提高灵活用工群体的福利保障，促进城乡数字生活均等化，缩小数字鸿沟，加强弱势人群服务与保障，支持基层医疗能力提升以及成立200亿共同富裕发展基金，助推共同富裕示范区建设等。
面对这样的消息，中国网民似乎并不太买账 ：“明眼人一看就知道，重压之下的公关而已。 如果真有善心，早几年就该行动了！”；“欲盖弥彰，名利双收，干的漂亮”；“用慈善掩盖一切，名利双收，毁掉的人呢？”。也有人认为“识时务者为俊杰”，“看落实 看结果吧”。
8月17日，习近平主持的中央财经委员会第十次会议强调要促进共同富裕，并再次提到构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度，促进社会公平正义，使全体人民朝着共同富裕目标迈进。中国官媒继而发文解析道，按照著名经济学家、北京大学教授厉以宁1994年提出的“三次分配”理论，“个人出于自愿，在习惯与道德的影响下把可支配收入的一部分或大部分捐赠出去，可称为“第三次分配”。中国经济网文章援引专家称，第三次分配在以前的政府文件中也提到过，这次会议和以往有所不同，将其放在一个重要的位置上，分量更重，意味着“十四五”期间中国在缩小收入差距、推进共同富裕方面要有一定的进展。
2020年10月召开的中共十九届五中全会提出到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展的目标。今年6月，中国官方出台文件，将富裕程度较高的浙江选为示范区，目标是到2035年在该省基本实现共同富裕。
阿里巴巴集团总部位于浙江杭州。在市场监管总局今年4月以强化反垄断和防止资本无序扩张为由对阿里巴巴处以182.28亿元罚款并要求其整改后，浙江省委，杭州市委立即表态，称“此次对阿里巴巴、蚂蚁集团相关问题的处置，充分体现了中央对浙江、对杭州的关心厚爱”，要“准确认识和把握处置阿里巴巴、蚂蚁集团等平台企业相关问题的深刻用意”。在阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划中的首次公开募股（IPO）去年11月被监管机构叫停后，阿里巴巴创办人马云从公众视野中消失了近三个月。今年4月传来消息称，蚂蚁金服已经制定了“全面可行的重组计划” 。目前已有迹象显示，阿里巴巴与政府已达成某种程度的协议，愿在中央管制下约束自身行为，放开用户数据宝库，用手中的资本“买平安”，配合政府推动共同富裕等目标。
中国虽然现已发展成为一个经济强国，但城乡之间的不平衡越来越突出，贫富差距的鸿沟越来越深，已经达到威胁社会稳定的程度。在权贵阶层的阻挠下，通过财产税和遗产税来解决贫富差距的建议多年来进展甚微。“第三次分配”虽被解读为“个人出于自愿，在习惯与道德的影响下把可支配收入的一部分或大部分捐赠出去”的行为，但在中国现有的环境下，政府的愿望即是企业的行为指南。
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《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。
薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。