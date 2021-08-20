阿里巴巴将投1000亿助力共同富裕

（德国之声中文网）据报道，“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”包括加大科技投入，扶持欠发达地区数字化建设，扶持中小微企业成长，助推农业产业化建设，支持中小企业出海，助力高质量就业，帮助提高灵活用工群体的福利保障，促进城乡数字生活均等化，缩小数字鸿沟，加强弱势人群服务与保障，支持基层医疗能力提升以及成立200亿共同富裕发展基金，助推共同富裕示范区建设等。

面对这样的消息，中国网民似乎并不太买账 ：“明眼人一看就知道，重压之下的公关而已。 如果真有善心，早几年就该行动了！”；“欲盖弥彰，名利双收，干的漂亮”；“用慈善掩盖一切，名利双收，毁掉的人呢？”。也有人认为“识时务者为俊杰”，“看落实 看结果吧”。

马云2020年10月攻击金融监管机构后消失三个月

8月17日，习近平主持的中央财经委员会第十次会议强调要促进共同富裕，并再次提到构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度，促进社会公平正义，使全体人民朝着共同富裕目标迈进。中国官媒继而发文解析道，按照著名经济学家、北京大学教授厉以宁1994年提出的“三次分配”理论，“个人出于自愿，在习惯与道德的影响下把可支配收入的一部分或大部分捐赠出去，可称为“第三次分配”。中国经济网文章援引专家称，第三次分配在以前的政府文件中也提到过，这次会议和以往有所不同，将其放在一个重要的位置上，分量更重，意味着“十四五”期间中国在缩小收入差距、推进共同富裕方面要有一定的进展。

官方目标：浙江2035年基本实现共同富裕

2020年10月召开的中共十九届五中全会提出到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展的目标。今年6月，中国官方出台文件，将富裕程度较高的浙江选为示范区，目标是到2035年在该省基本实现共同富裕。

阿里巴巴集团总部位于浙江杭州。在市场监管总局今年4月以强化反垄断和防止资本无序扩张为由对阿里巴巴处以182.28亿元罚款并要求其整改后，浙江省委，杭州市委立即表态，称“此次对阿里巴巴、蚂蚁集团相关问题的处置，充分体现了中央对浙江、对杭州的关心厚爱”，要“准确认识和把握处置阿里巴巴、蚂蚁集团等平台企业相关问题的深刻用意”。在阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划中的首次公开募股（IPO）去年11月被监管机构叫停后，阿里巴巴创办人马云从公众视野中消失了近三个月。今年4月传来消息称，蚂蚁金服已经制定了“全面可行的重组计划” 。目前已有迹象显示，阿里巴巴与政府已达成某种程度的协议，愿在中央管制下约束自身行为，放开用户数据宝库，用手中的资本“买平安”，配合政府推动共同富裕等目标。

七张图看一周大事 英国脱欧贸易协定达成 在12月31日“大限”来临前一周，英国与欧盟终于就脱欧后的贸易问题达成了共识。协议一方面保证英国产品依然能享有免关税进入欧盟共同市场的待遇，另一方面也要求英国必须遵守同样的环保、社保、补贴规范，避免不公平竞争的局面出现。双方都为协议做出了不少让步，但是也避免了无协议硬脱欧的混乱。

七张图看一周大事 新冠病毒出现新变种 传染力大增 英国当局确认，新冠病毒在英国出现了一种传染力增强了70%的新型变种，极大地增加了疫情防控难度。为此，英国政府进一步收紧了伦敦等疫情严重地区的防疫措施。欧洲邻国也纷纷对英国封锁了边境。

七张图看一周大事 英国与欧洲交通严重受阻 许多跨境运作的企业原本正在英国与欧洲大陆间抢运物资，以应对12月31日可能出现的“硬脱欧”局面。但是法国等欧陆国家因防疫而突然封锁边境，导致大量卡车积压在英国一侧。经过多方协调，法国方面做出了让步，允许卡车司机在出具病毒检测阴性报告后入境。

七张图看一周大事 欧中投资协议到底有没有戏？ 一度有消息称，谈了7年多的欧中投资协议有望在今年年底前签署。不过据德新社报道，双方在欧洲企业中国市场准入等问题上依然有分歧。德国《经济周刊》更是报道称，中国试图要求获准投资建设欧盟境内的核电站，导致双方谈判陷入僵局。中国外交部则斥之为假消息。德语报刊评论员普遍担心，欧盟若现在与中国签协议，将会破坏欧美联手制约中国的长远目标。

七张图看一周大事 欧盟正式批准疫苗上市 德国BioNTech和美国辉瑞联合研发的新冠疫苗12月21日正式通过了欧盟药管局的审批，欧盟委员会也对它正式发放在欧洲临时上市的许可。德国将从12月27日开始首先对高危人群施打这款疫苗。病毒学家同时也表示，英国最新出现的变种病毒应该不会对疫苗有效性造成影响。

七张图看一周大事 阿里巴巴遭到反垄断调查 阿里巴巴与蚂蚁集团24日接连传出将遭中国政府调查与约谈。中国官媒《人民日报》在一篇评论中表示，此举是要加强在互联网领域的反垄断措施，促进平台经济「健康发展」。阿里巴巴方面表示将配合调查。近期，因金融监管、反垄断等问题，阿里巴巴、蚂蚁集团以及公司创始人马云一直在舆论的风口浪尖。

七张图看一周大事 国会两党千辛万苦达成疫情纾困案 特朗普不满意 美国国会两党终于就争执了数月之久的疫情纾困新方案达成协议，出炉美国历史上第二大经济刺激计划，规模高达9000亿美元，仅次于3月份通过的2.2万亿美元救助法案。不过，特朗普总统对此却不满意，认为美国人民从该计划获利太少，因此拒绝签字。候任总统拜登则对国会两党达成一致表示赞赏。



中国虽然现已发展成为一个经济强国，但城乡之间的不平衡越来越突出，贫富差距的鸿沟越来越深，已经达到威胁社会稳定的程度。在权贵阶层的阻挠下，通过财产税和遗产税来解决贫富差距的建议多年来进展甚微。“第三次分配”虽被解读为“个人出于自愿，在习惯与道德的影响下把可支配收入的一部分或大部分捐赠出去”的行为，但在中国现有的环境下，政府的愿望即是企业的行为指南。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。