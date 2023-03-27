阿里巴巴宣布分拆成6家公司 股價大漲

（德國之聲中文網）中國電商巨頭阿里巴巴集團週二（3月28日）宣布，計劃分拆為6個獨立實體，並為其中大部分的實體籌資，或推動股票上市（IPO）。這是該集團一項重大改革，投資界認為這也與阿里巴巴創始人馬雲的回歸有關。

法新社報導，阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇在一份聲明中表示，重組將使每個獨立的業務部門，能夠實施自己的籌資和公開上市計劃。

阿里巴巴表示，此舉旨在「釋放股東價值並培養市場競爭力」 。

路透社報導，這是該集團成立24年來最大的改革。根據新的安排，每個新成立的單位，都將由該單位的首席執行官和董事會來管理。6個新單位分別為雲智能集團、淘寶天貓商業集團、本地服務集團、菜鳥智慧物流集團、全球數字商務集團和數字媒體娛樂集團。

而其中的淘寶天貓商業集團，也是中國頂級在線電商平台之一，仍將由阿里巴巴集團全資擁有。張勇將繼續擔任阿里巴巴的首席執行官，但各個業務部門的日常運營，將交給新的管理機構。

投資人贊成此舉

這項改革是在阿里巴巴創始人馬雲在國外逗留一年，並且在回國後的第二天進行的，此舉與北京打壓經濟兩年後，決定重新刺激經濟的政策相吻合。

美國CNBC報導，自阿里巴巴股價在2020年10月達到頂峰以後，市值蒸發了約6000億美元。但受此消息激勵，阿里巴巴的股價在美國股市週一開盤前大漲逾9%

路透社報導，分析師表示這項分拆可能會緩解政府對阿里巴巴的審查，該公司龐大的業務多年來一直是監管機構的目標。

全球宏觀研究（Global Macro Research）董事總經理哈里哈蘭（Tara Hariharan）表示，這一決定在一定程度上也可能是美國對中國科技公司進行監督的結果。

哈里哈蘭說：「通過為阿里巴巴的各個新部門上市鋪平道路，中國政府可能在對美國和國際投資者釋出安撫信號，展現其對科技巨頭的敵意減少。」

馬雲回歸

路透社報導，最近隨著中國領導人試圖挽救因三年嚴格防疫而遭重創的經濟，中國政府一直在軟化其對私人企業的態度。然而，中國私營企業仍然猶豫不決，並私下指出中國政府缺乏新的支持政策和新的監管框架。

但在創始人馬雲返回中國後，阿里巴巴的股價週一受到提振。5位知情人士告訴路透社，中國新任總理李強已經認識到，馬雲回到大陸有助於提振企業家的商業信心，並且從去年年底就開始要求他回國。

根據中國工業和信息化部的數據，2022年中國互聯網公司的總收入下降了1%，降至1.46兆元人民幣（約2120億美元），這是近十年來的首次收縮。

（法新社、路透社、美國CNBC）

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