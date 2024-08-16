阿里巴巴发布最新季度财报 净利润同比下降29%

中国电子商务巨头阿里巴巴本周四（8月15日）发布最新季度财报，净利润同比下降29%。原因在于在经济放缓的大环境下应对消费疲软的同时还要面临来自廉价电商的冲击。

（德国之声中文网）阿里巴巴8月15日发布2025财年第一季度财报，截至6月30日止季度（4、5、6三个月）归属于普通股股东的净利润为242.69亿元人民币（合33亿美元），低于2023年同期的343亿元人民币，同比下降29%。

阿里巴巴旗下运营着一些中国最受欢迎的电商应用程序，其业绩表现被广泛视为整体经济趋势的一个指标。

尽管中国政府近期采取了促进经济增长的措施，但周四中国国家统计局公布的一系列指标仍不理想。

阿里巴巴公布2025财年第一季度营收为2432亿元人民币，较去年同期增长了4%。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏（Toby Xu）表示："本季度，我们持续投入以推动核心业务增长，其他业务通过提升运营效率实现减亏"。

根据阿里巴巴7月2日在港交所发布的公告，其在截至6月30日止季度期间斥资58亿美元完成了对6.13亿股普通股的回购，作为在利润缩减环境下安抚投资者的努力之一。

消费者转向更廉价的商品

其业绩与竞争对手、购物应用程序运营商京东（JD.com）形成了鲜明对比，后者宣布其上一季度利润增长率达到了惊人的92.1%。

阿里巴巴公布最新季度业绩之际，也正日益受到来自另一家购物应用程序拼多多的挑战。拼多多的母公司拥有在全球范围内颇受欢迎的廉价购物应用Temu。

经济增长乏力影响了人们的购买力，越来越多的消费者将注意力从阿里巴巴的淘宝和天猫平台，转向拼多多上总体来说价格更低的商品。

这种向更廉价商品转变的购物习惯，令拼多多母公司于去年11月一度在市值上超过阿里巴巴。

阿里巴巴创始人马云已从集团退休，他敦促继任者适应新的消费者偏好。

阿里巴巴重组努力

该公司去年启动了历史上最大规模的重组，将集团拆分为六个独立实体，并换掉了首席执行官张勇（Daniel Zhang）。

此次重组前，中国科技行业在政府当局实施了一系列整顿和监管措施后，经历了数年的动荡 。

自从北京高层于2020年末叫停阿里巴巴金融服务部门蚂蚁集团IPO（首次公开募股）以来，对阿里巴巴未来发展的不确定性一直存在。

就在公开上市被取消--原本很可能会是历史上规模最大的一次IPO--仅仅一个月后，国家市场监督总局发布声明，将对阿里巴巴涉嫌垄断行为正式启动调查。

周四早些时候发布的官方数据显示，7月份中国社会消费品零售总额出现反弹，而工业生产增长则持续放缓，凸显了这个世界第二大经济体经济复苏的不均衡。

（法新社）

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