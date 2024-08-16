阿里巴巴发布最新季度财报 净利润同比下降29%2024年8月16日
（德国之声中文网）阿里巴巴8月15日发布2025财年第一季度财报，截至6月30日止季度（4、5、6三个月）归属于普通股股东的净利润为242.69亿元人民币（合33亿美元），低于2023年同期的343亿元人民币，同比下降29%。
阿里巴巴旗下运营着一些中国最受欢迎的电商应用程序，其业绩表现被广泛视为整体经济趋势的一个指标。
尽管中国政府近期采取了促进经济增长的措施，但周四中国国家统计局公布的一系列指标仍不理想。
阿里巴巴公布2025财年第一季度营收为2432亿元人民币，较去年同期增长了4%。
阿里巴巴集团首席财务官徐宏（Toby Xu）表示："本季度，我们持续投入以推动核心业务增长，其他业务通过提升运营效率实现减亏"。
根据阿里巴巴7月2日在港交所发布的公告，其在截至6月30日止季度期间斥资58亿美元完成了对6.13亿股普通股的回购，作为在利润缩减环境下安抚投资者的努力之一。
消费者转向更廉价的商品
其业绩与竞争对手、购物应用程序运营商京东（JD.com）形成了鲜明对比，后者宣布其上一季度利润增长率达到了惊人的92.1%。
阿里巴巴公布最新季度业绩之际，也正日益受到来自另一家购物应用程序拼多多的挑战。拼多多的母公司拥有在全球范围内颇受欢迎的廉价购物应用Temu。
经济增长乏力影响了人们的购买力，越来越多的消费者将注意力从阿里巴巴的淘宝和天猫平台，转向拼多多上总体来说价格更低的商品。
这种向更廉价商品转变的购物习惯，令拼多多母公司于去年11月一度在市值上超过阿里巴巴。
阿里巴巴创始人马云已从集团退休，他敦促继任者适应新的消费者偏好。
阿里巴巴重组努力
该公司去年启动了历史上最大规模的重组，将集团拆分为六个独立实体，并换掉了首席执行官张勇（Daniel Zhang）。
此次重组前，中国科技行业在政府当局实施了一系列整顿和监管措施后，经历了数年的动荡 。
自从北京高层于2020年末叫停阿里巴巴金融服务部门蚂蚁集团IPO（首次公开募股）以来，对阿里巴巴未来发展的不确定性一直存在。
就在公开上市被取消--原本很可能会是历史上规模最大的一次IPO--仅仅一个月后，国家市场监督总局发布声明，将对阿里巴巴涉嫌垄断行为正式启动调查。
周四早些时候发布的官方数据显示，7月份中国社会消费品零售总额出现反弹，而工业生产增长则持续放缓，凸显了这个世界第二大经济体经济复苏的不均衡。
（法新社）
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