 阿里发布芯片  仅自用 不售卖！ | 科技环境 | DW | 19.10.2021

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科技环境

阿里发布芯片  仅自用 不售卖！

阿里巴巴集团发布了为其云计算业务推出的芯片倚天710。这款芯片采用了业界最先进的5纳米工艺，该集团表示不计划出售芯片，将在阿里巴巴数据中心部署自用，芯片投入使用后会进一步降低成本，提高效率。

观看视频 03:26

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

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英特尔周四（8月19日）公开与台积电合作的最新细节，将使用台积电5奈米等先进制程技术生产绘图芯片（GPU）。

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。

（德国之声中文网）根据路透社报道，阿里巴巴旗下的平头哥半导体公司本周二（10月19日）发布了倚天710。根据阿里巴巴提供的新闻稿，该芯片是业界性能最强的ARM服务器芯片，倚天710性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上。

平头哥在周二召开的2021云栖大会上发布了这款自研芯片。中国媒体“DeepTech深科技”指出，这个高端芯片的发布意味着，中国企业开始逐步扭转高性能芯片长期落后于人的局面。

中国多家媒体报道，倚天710采用业界最先进的5纳米工艺，单芯片容纳高达600亿晶体管；在芯片架构上，基于最新的ARMv9架构，内含128核CPU，主频最高达到3.2GHz，能同时兼顾性能和功耗。在内存和接口方面，集成业界最领先的DDR5、PCIE5.0等技术，能有效提升芯片的传输速率，并且可适配云的不同应用场景。

观看视频 02:19

芯片供应吃紧 半导体产业方兴未艾

搜狐科技援引阿里云智能总裁、达摩院院长张建锋表示，基于阿里云“一云多芯”和“做深基础”的商业策略：“发布倚天710，希望满足客户多样性的计算需求，这款芯片不出售，主要是阿里云自用。”内部人士表示，芯片投入使用后会进一步降低成本，提高效率。

张建锋还补充表示，阿里会继续与英特尔、英伟达、AMD、ARM等合作伙伴保持密切合作，为客户提供更多选择。

（综合报导）

 

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