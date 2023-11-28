 阿里云服务器一个月崩两次 | 科技环境 | DW | 28.11.2023

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科技环境

阿里云服务器一个月崩两次

阿里云服务器周一（11月27日）出现近两个小时的管控故障，对中国大陆、香港和美国的客户造成影响。这已经是阿里云服务器一个月内第二次出现故障。

Logo Alibaba Group

（德国之声中文网）阿里云周一中午向客户通报称，北京时间27日9点16分起，阿里云监控发现北京、上海、杭州、深圳、青岛、香港以及美东、美西地域的数据库产品(RDS、PolarDB、Redis等)的控制台和OpenAPI访问出现异常，实例运行不受影响。经过工程师紧急处理，访问异常问题已于当日10点58分恢复。

行业市场分析机构IDC统计的数据显示，阿里巴巴是中国最大的云供应商，2023年上半年占据29.9%的市场份额，其次是华为（13.2%）和中国电信（12.2%）。

这已经不是阿里云第一次出现故障。11月12日，阿里云底层授权模块曾3个小时服务不可用。受到影响的产品包括OSS、OTS、SLS、MNS等多款产品，波及地区涵盖北京、上海、深圳等国内众多一二线城市，以及日韩、美国、德国等海外地区。

当天“阿里云盘崩了”的消息一度成为微博热搜，连同冲上热搜的还有诸如“淘宝崩了”、“闲鱼崩了”、“钉钉崩了”等阿里云支持下的其他阿里官方产品。

虽然阿里云服务器故障最终都得以解决，但科技行业专家对阿里云服务的可靠性提出了质疑。

科技专家冯若航周一在微信上写道：“某种意义上说，阿里云这种周爆频率可以凭一己之力，毁掉用户对公有云云厂商的托管服务的信心。”

一周前，阿里巴巴表示，除了对云业务的影响，美国的芯片出口管制还可能对阿里巴巴多个相关业务产生更广泛的影响，限制公司升级技术的能力。

阿里巴巴表示，由于受到上月底生效的美国出口管制措施影响，不再推进云智能集团的完全分拆。该公司表示，将专注建立云智能集团可持续增长的模型。

阿里巴巴原本计划将云业务分拆，并在2024年5月前上市。这也原本是将这家巨头企业拆分成六大业务集团的历史性架构重组计划的一部分。

《华尔街日报》报道称，在阿里巴巴内部，按收入计算，智能云业务是仅次于阿里巴巴国内电商板块的第二大业务，在今年第三季度收入中的占比为12.3%。

（路透社）

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