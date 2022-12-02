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德国政治人物，纳粹党领袖，1933年至1945年担任德国总理，1934年至1945年亦任纳粹德国元首。
作为纳粹德国独裁者，希特勒于1939年9月发动波兰战役，导致第二次世界大战在欧洲爆发，并为纳粹大屠杀的主要发动者之一。
美國饒舌歌手「侃爺」（Kanye West）日前才因反猶言論遭愛迪達切割，近日又在訪談中稱讚希特勒引發軒然大波。他還因為在網上張貼大衛星內嵌納粹黨徽的圖片，再次被推特封號。
反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
一本新出版的历史著作探讨了上世纪30年代英国贵族与德国纳粹政权之间的密切关系，警示人们今天的民主危机与当年的国际局势有诸多相似之处。
一张在网络上疯狂流传的照片显示，美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面。德国之声的事实核查发现，这幅所谓封面照纯属伪造，而将其同乌克兰总统泽连斯基夫妇的Vogue封面照相提并论，更是居心叵测。
但凡提及德国，世界各地的人们或许首先会想到高速公路：密集路网、平整的沥青路面、无车速限制。不错。但是，德国的高速公路是希特勒的发明吗？
波兰总统杜达痛斥德国总理肖尔茨、法国总统马克龙与普京通话的举动，将其比作二战期间与希特勒保持联系。针对此前马克龙称西方不应该“羞辱”俄罗斯，杜达称，“有谁说过要给希特勒留面子吗？说过我们应尽量避免羞辱希特勒？”
在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀、战争，希特勒和第三帝国犯下滔天罪行。因此把他人和纳粹做比较极具侮辱性。在拥有言论自由的德国，朝着别人喊出“纳粹”，这一行为是否犯法？
联邦政府的一项报告发现，德国安全部门中有数百起与右翼极端主义相关的案件，其中包括工作人员参与了高呼“希特勒万岁”口号和敬纳粹礼的活动。
怪诞且有争议：教堂里，希特勒图像清晰可见。其用意何在？出于哪些艺术家之手？
在国际杂志封面上，默克尔曾被比作希特勒、终结者，也被比作修女特蕾莎。
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。
他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
史学家通过研究希特勒父亲信函得出结论，这对父子在专制霸道、过度自负方面有很多共同之处。
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