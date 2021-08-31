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德国政治人物，纳粹党领袖，1933年至1945年担任德国总理，1934年至1945年亦任纳粹德国元首。
作为纳粹德国独裁者，希特勒于1939年9月发动波兰战役，导致第二次世界大战在欧洲爆发，并为纳粹大屠杀的主要发动者之一。
在国际杂志封面上，默克尔曾被比作希特勒、终结者，也被比作修女特蕾莎。
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。
他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
史学家通过研究希特勒父亲信函得出结论，这对父子在专制霸道、过度自负方面有很多共同之处。
纳粹集中营是怎样逐步建立起来的？历史总在惊人地重复——这是时评人长平的摘自英国历史学家埃文斯纳粹历史研究著作的读书笔记。
希特勒和戈培尔注重运用广告心理学，以巩固其恐怖统治。艺术史家文德利希（Sylke Wunderlich）的一册图集展示了这一情况。
在荷兰博物馆发生纳粹制服展品盗窃案后，丹麦的一家博物馆的众多纳粹文物也被偷走。为什么类似的案例越来越多？
一份新的报告揭露了德国知名汽车零部件制造商大陆集团（Continental）在“希特勒的战争机器”中扮演过不光彩角色。除了为纳粹政权提供零部件之外，大陆公司当时还曾经在集中营里进行过鞋底测试。
曾经梦想成为画家的希特勒，委托了汉斯·波瑟担任其“元首博物馆”的首席采购官，在纳粹占领的土地上搜罗艺术品。波瑟的旅行日记如今成为具有重要历史价值的文献。
这可不是件容易的事情：希特勒在奥地利出生时的房子将变为当地一个警察局。而改建时的关键问题是：应该怎样面对有着纳粹历史的建筑呢？如何避免这栋楼成为新纳粹的朝圣地？
普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。
面对纳粹德国的全面溃败，希特勒于1945年的4月30日在柏林帝国总理府花园地下的“元首地堡”中自尽。刚刚在前一夜和他正式完婚的妻子爱娃也一同死去。关于“元首”夫妇自杀的细节情况，以及二人遗骸后来经历的几番波折，都存在着很多不同说法，颇具神秘色彩。
有关纳粹主义的历史似乎要改写了？爱尔兰历史学家西姆斯的《希特勒：一本全球传记》提出了新的视角。但是这也可能只是希特勒肖像的一块新的拼图。
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