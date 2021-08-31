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阿道夫·希特勒

德国政治人物，纳粹党领袖，1933年至1945年担任德国总理，1934年至1945年亦任纳粹德国元首。

作为纳粹德国独裁者，希特勒于1939年9月发动波兰战役，导致第二次世界大战在欧洲爆发，并为纳粹大屠杀的主要发动者之一。

epa03031568 A magazine cover depicting German Chancellor Angela Merkel with the phrase 'Poker Face' looms over a news stand in central Beijing, China, 12 December 2011. China's role in helping the European Union stabilise remains a hotly debated topic both in China and elsewhere. EPA/ADRIAN BRADSHAW ++ +++ dpa-Bildfunk +++

“封面女郎”默克尔 31.08.2021

在国际杂志封面上，默克尔曾被比作希特勒、终结者，也被比作修女特蕾莎。
ARCHIV - Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der «Kanzlei des Führers», Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Karten-Baracke im Führerhauptquartier Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete, mit der Absicht Hitler zu töten (Archivfoto vom 20.07.1944). Als am 20. Juli 1944 gegen 12.50 Uhr der Sprengsatz in der «Wolfsschanze» detoniert, ging Claus Schenk Graf von Stauffenberg vom Tod des Diktators aus. Für den Attentäter schien das größte Hindernis für den Sturz der Nazis beseitigt. Doch vor Tagesende war «Operation Walküre» gescheitert. Hitler überlebte den Anschlag, Stauffenberg wurde hingerichtet und hunderte Todesurteile folgten. Mit mehreren Gedenkveranstaltungen und dem traditionellen Bundeswehr-Gelöbnis wird am Freitag (20.07.2012) in Berlin an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 68 Jahren erinnert. Foto: Heinrich Hoffmann dpa (nur s/w)

“我的父亲曾去刺杀希特勒” 21.07.2021

1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
2-G56-O1-1941-385 (1348542) 2.WK., Ostfront, dt. MG-Schützen / Foto Zweiter Weltkrieg / Ostfront. - Russlandfeldzug der deutschen Wehrmacht: Maschinengewehrschützen in Stellung bei Barawucha, Weißrussland. - Foto, undat. (1941).

史海回眸：80年前德国入侵苏联 22.06.2021

早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。

我们家族的纳粹史 24.04.2021

纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。

犹太人大屠杀：他用照片拒绝遗忘 22.04.2021

他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
Hitler Rede Heldenplatz Wien 15.3.1838 'Anschluss' Oesterreichs an das Deutsche Reich: Hitler in Wien (14./15.3.1938). - Kundgebung auf dem Heldenplatz in Wien, 15. Maerz 1938: Hitler waehrend sei- ner Rede. - Foto. E: Hitler / Heldenplatz / Vienna /15.3.1938 Austrian Anschluss (annexation) with the German Reich, Hitler in Vienna (14th/15th.3.1938). - Meeting on the Heldenplatz in Vienna, 15th March 1938: Hitler during his speech. - Photo.

维也纳讨论 “希特勒阳台” 开放问题  28.03.2021

奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
Alois Hitler, father of Adolf Hitler. Alois Hitler (1837-1903), an Austrian customs officer, married Klara Pölzl in 1885. Their first three children died in infancy before the fourth, Adolf, was born on 20 April 1889. A print from Wie die Oftmark ihre Befreiung erlebte (The Way towards the Liberation), Berlin, 1940. (The Print Collector / Heritage Images)

希特勒父亲信函曝光 28.02.2021

史学家通过研究希特勒父亲信函得出结论，这对父子在专制霸道、过度自负方面有很多共同之处。
Bildnummer: 58920047 Datum: 21.11.2012 Copyright: imago/Sven Simon Eingangstor Arbeit macht frei 1933, 1945, 3, Antisemitismus, ausrotten, Ausrottung, Bayern, Dachau, Deportation, Deutsche, Deutsche Geschichte, Deutschland, drittes, Europa, Faschismus, Faschisten, faschistisch, Gedenken, Gedenkstätte, Geschichte, Jude, Juden, Konzentrationslager, KZ, Mahnmal, Nationalsozialismus, Nazi, Nazis, NS, Reich, Verbrechen, Vergangenheit, Vernichtung, Vernichtungslager Gesellschaft GER KZ Fotostory Gebäude xcb x0x 2012 quer sorrow ns 1933 bunker vernichtung israelitische travel Sehenswürdigkeit ausrottung Nationalsozialismus munich camp travelling politic jew nazi ss germany nostalgia nostalgic torture 1945 deutschland kz memorial german reisen tourismus tourism drittes 3 verbrechen antisemitismus deutsche near faschismus faschistisch mahnmal Vernichtungslager juden jewish bayern war prisoner sight gedenken faschisten bavaria nazis deportation dachau konzentrationslager vergangenheit geschichte errichtet concentration Gedenkstätte 1967 reich münchen jail barrack holocaust history jude prison israeli vict europa ausrotten world Datenbank 58920047 Date 21 11 2012 Copyright Imago Sven Simon Entrance Work makes free 1933 1945 3 Anti-Semitism eradicated Eradication Bavaria Dachau Deportation German German History Germany Third Europe Fascism Fascists fascist Remembrance Memorial History Jew Jews Concentration camps KZ Memorial National Socialism Nazi Nazis NS Reich Crime Past Destruction Extermination camps Society ger KZ Photo Story Building x0x 2012 horizontal Sorrow NS 1933 Bunkers Destruction Israeli tables Travel Landmark Eradication National Socialism Munich Camp Travel Politic Jew Nazi SS Germany Nostalgia nostalgic TORTURE 1945 Germany KZ Memorial German Travel Tourism Tourism Third 3 Crime Anti-Semitism German Near Fascism fascist Memorial Extermination camps Jews Jewish Bavaria was Prisoner Sight Remembrance Fascists Bavaria Nazis Deportation Dachau Concentration camps Past History built Concentration Memorial 1967 Reich Munich Jail Barrack Holocaust History Jew Prison Israeli Europe eradicated World Database

长平观察：纳粹集中营始于“再教育” 21.02.2021

纳粹集中营是怎样逐步建立起来的？历史总在惊人地重复——这是时评人长平的摘自英国历史学家埃文斯纳粹历史研究著作的读书笔记。
Eine Besucherin der Vorabpräsentation sieht sich am Donnerstag (13.12.2007) im Haus der Geschichte in Stuttgart ein Filmplakat für den Film Jud Süß an. Das Plakat gehört zu einer Ausstellung über den NS-Propagandafilm Jud Süß. Die Ausstellung ist vom 14.12.2007 - 03.08.2008 zu sehen. Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

纳粹海报：宣传的艺术 13.12.2020

希特勒和戈培尔注重运用广告心理学，以巩固其恐怖统治。艺术史家文德利希（Sylke Wunderlich）的一册图集展示了这一情况。
BERLIN - OCTOBER 13: Uniforms of Nazi criminal Adolf Hitler and his regime are pictured during a press preview of 'Hitler and the Germans Nation and Crime' (Hitler und die Deutschen Volksgemeinschaft und Verbrechen) at Deutsches Historisches Museum (German Historical Museum) on October 13, 2010 in Berlin, Germany. The exhibition seeks to answer the question of why so many Germans chose to follow Hitler and his fascist ideology and so devotedly despite the horrors of World War II and the Holocaust. The exhibition will be open to the public from October 15 until February 6, 2011. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

纳粹展品为何频频被盗 08.11.2020

在荷兰博物馆发生纳粹制服展品盗窃案后，丹麦的一家博物馆的众多纳粹文物也被偷走。为什么类似的案例越来越多？
File picture shows flags of Germany's Continental AG hanging in the rain during a board meeting of Continental in Frankfurt, March 6, 2009. Continental, Germany's biggest tyre maker, said January 14, 2013 it expected its growth to slow in 2013 as a weak European economy hurts car sales in the region. Automakers are facing a sustained slump in the European car market as the euro zone debt crisis and government austerity measures sap consumer demand. Picture taken March 6, 2009. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT)

德国大陆集团面对纳粹时代“黑历史” 30.08.2020

一份新的报告揭露了德国知名汽车零部件制造商大陆集团（Continental）在“希特勒的战争机器”中扮演过不光彩角色。除了为纳粹政权提供零部件之外，大陆公司当时还曾经在集中营里进行过鞋底测试。
06.07.2020, Bayern, Nürnberg: Auf einem historischen Foto ist Hans Posse (l) abgebildet, wie er am 18. Juni 1938 mit Adolf Hitler (M) durch die Dresdner Gemäldegalerie geht. Das Foto befindet sich mit Posses Tagebüchern im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Posse war Hitlers früherer Sonderbeauftragter. Auf seinen Dienstreisen bekam er einen guten Überblick über die geraubten Kunstwerke der Nationalsozialisten. In den vergangenen drei Jahren haben Forscherinnen am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg die schwer verständlichen Notizen von Hans Posses Dienstreisen entziffert. (zu dpa Tagebücher bringen neue Erkenntnisse zu NS-Kunstraub) Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

汉斯·波瑟：希特勒的首席艺术品采购官 19.07.2020

曾经梦想成为画家的希特勒，委托了汉斯·波瑟担任其“元首博物馆”的首席采购官，在纳粹占领的土地上搜罗艺术品。波瑟的旅行日记如今成为具有重要历史价值的文献。
This illustration provide by Austrian architects Marte.Marte on Tuesday, June 2, 2020, shows a design for the conversion of the birth house of Adolf Hitler in Baraunau am Inn in Austria. Austrian authorities have presented plans for the redesigning of the house where Adolf Hitler was born in 1889, an overhaul that will turn it into a police station and aims to make it unattractive as a pilgrimage site for people who glorify the Nazi dictator. (Marte.Marte Architekten via AP) |

如何看待与改建希特勒出生的房屋？ 04.07.2020

这可不是件容易的事情：希特勒在奥地利出生时的房子将变为当地一个警察局。而改建时的关键问题是：应该怎样面对有着纳粹历史的建筑呢？如何避免这栋楼成为新纳粹的朝圣地？
Russian President Vladimir Putin takes part in a flower-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier on Victory Day, which marks the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in central Moscow, Russia May 9, 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

希特勒-斯大林条约：普京的历史解读与篡改 26.06.2020

普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。
Film Still aus 'Eva Braun - Teil 2' Doku

75年前：希特勒究竟是怎么死的？ 30.04.2020

面对纳粹德国的全面溃败，希特勒于1945年的4月30日在柏林帝国总理府花园地下的“元首地堡”中自尽。刚刚在前一夜和他正式完婚的妻子爱娃也一同死去。关于“元首”夫妇自杀的细节情况，以及二人遗骸后来经历的几番波折，都存在着很多不同说法，颇具神秘色彩。
184203 (9002126) Adolf HITLER (*20.04.1889 - 30.04.1945) (2.v.r., *20.04.1899 - 30.04.1945), Parteichef der NSDAP, Reichskanzler, während einer Rede vor Mitgliedern der SA, Dortmund 1933. Neben ihm Josef WAGNER (1.v.l., *12.01.1899 - 22.04.1945), Gauleiter des Gaus Westfalen-Süd, Wilhelm SCHEPMANN (2.v.l., *17.06.1894 - 26.07.1970), Führer der SA-Gruppe Westfalen, und Viktor LUTZE (1.v.r., *28.12.1890 - 02.05.1943), SA-Obergruppenführer., picture-alliance/dpa/Keystone

西姆斯的希特勒传记：另眼看独裁者 15.03.2020

有关纳粹主义的历史似乎要改写了？爱尔兰历史学家西姆斯的《希特勒：一本全球传记》提出了新的视角。但是这也可能只是希特勒肖像的一块新的拼图。
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