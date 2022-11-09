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德国政治人物，纳粹党领袖，1933年至1945年担任德国总理，1934年至1945年亦任纳粹德国元首。
作为纳粹德国独裁者，希特勒于1939年9月发动波兰战役，导致第二次世界大战在欧洲爆发，并为纳粹大屠杀的主要发动者之一。
反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
一本新出版的历史著作探讨了上世纪30年代英国贵族与德国纳粹政权之间的密切关系，警示人们今天的民主危机与当年的国际局势有诸多相似之处。
一张在网络上疯狂流传的照片显示，美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面。德国之声的事实核查发现，这幅所谓封面照纯属伪造，而将其同乌克兰总统泽连斯基夫妇的Vogue封面照相提并论，更是居心叵测。
但凡提及德国，世界各地的人们或许首先会想到高速公路：密集路网、平整的沥青路面、无车速限制。不错。但是，德国的高速公路是希特勒的发明吗？
波兰总统杜达痛斥德国总理肖尔茨、法国总统马克龙与普京通话的举动，将其比作二战期间与希特勒保持联系。针对此前马克龙称西方不应该“羞辱”俄罗斯，杜达称，“有谁说过要给希特勒留面子吗？说过我们应尽量避免羞辱希特勒？”
在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀、战争，希特勒和第三帝国犯下滔天罪行。因此把他人和纳粹做比较极具侮辱性。在拥有言论自由的德国，朝着别人喊出“纳粹”，这一行为是否犯法？
联邦政府的一项报告发现，德国安全部门中有数百起与右翼极端主义相关的案件，其中包括工作人员参与了高呼“希特勒万岁”口号和敬纳粹礼的活动。
怪诞且有争议：教堂里，希特勒图像清晰可见。其用意何在？出于哪些艺术家之手？
在国际杂志封面上，默克尔曾被比作希特勒、终结者，也被比作修女特蕾莎。
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。
他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
史学家通过研究希特勒父亲信函得出结论，这对父子在专制霸道、过度自负方面有很多共同之处。
纳粹集中营是怎样逐步建立起来的？历史总在惊人地重复——这是时评人长平的摘自英国历史学家埃文斯纳粹历史研究著作的读书笔记。
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