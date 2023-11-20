希特勒故居改建为警察局合适吗？

奥地利布劳瑙是希特勒的出生地，当局计划将镇上的希特勒故居改建为警察局的工程现已展开。不过，有些人对此仍持反对态度，他们认为改建成警察局是「是打在受害者脸上的一记耳光」。还有其他更好的方案吗？