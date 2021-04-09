阿迪达斯老板：我们有失误 但会重新赢得中国市场

（德国之声中文网）总部位于德国赫尔佐根奥拉赫（Herzogenaurach）的阿迪达斯首席执行官罗尔斯特德（Kasper Rorsted）在德国《商报》8月9日发表的一次采访中表示，"如果最初的假设一直在发生改变，我们也将不得不调整我们的目标"。不过，他不相信中国这个巨大的国家会长期远离西方品牌，否则，"所有世界品牌都会遇上麻烦。但我认为那不现实。中国会回来的，而且，还有很大增长余地。" 他指出，中国人通过电视关注美国的篮球和欧洲的足球，"那便是他们不断遇到阿迪达斯的地方" 。

今年第二季度，阿迪达斯的中国销售额大幅下跌35%。这家世界第二大体育用品制造商最近不得不因此下调2022年全年预期目标值。

罗尔斯特德将此归因于上海等主要城市再度实施的抗疫"封城"。但他也承认，中国国内关于抵制西方纺织品制造商的呼吁也起了作用，阻止了代言人在社交媒体的推广。

这位阿迪达斯首席执行官说，阿迪达斯在中国犯了错误，"我们在理解消费者方面做得不够好，从而给做得更好的中国竞争对手提供了空间。" 他透露，今后，阿迪达斯将更注重契合中国消费者口味。

2021年3月，瑞典品牌H&M因为一则针对新疆棉花的旧声明在中国受到了猛烈抨击。此后，舆论持续发酵，Zara、耐克、阿迪达斯、巴宝莉等一系列国际品牌卷入了争议。中国掀起针对这些品牌的抵制运动，数十名中港台艺人宣布终止与这些品牌的合作。

中国是阿迪达斯原定增长尤为强劲的市场之一。根据2021年春季制定的计划，至2025年，集团销售额年增8%至10%，净利润更增16%至18%。

罗尔斯特德说，在中国业务回升前，阿迪达斯会将投资转向其它市场："我们正在把尽可能多的钱放在增长地点，比如美国。"

他承认，对于疫情在多长时间里还会是中国的一个问题，心中无数。罗尔斯特德指出："在欧洲，我们有很高的疫苗接种率，很多人也已有染疫经历。中国还没到这一步。"

（路透社）

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