阿贡火山喷云吐雾 巴厘岛机场瘫痪

（德国之声中文网）印度尼西亚巴厘岛因一座火山爆发，导致岛上的国际机场暂时关闭。登巴萨努拉·莱伊国际机场的发言人说，这项措施的有效期截至周五（6月29日）晚上。

周四已经有48个航班取消，超过8000名乘客受到影响。今天有446个航班被取消，其中包括超过200个国际航班的起降。

距离度假胜地库塔约70公里的阿贡火山此前喷出升入空中高达2000米的大量烟雾和灰云。阿贡火山的上一次爆发是在1963年，导致近1600人遇难。

去年11月，火山再次活跃起来。从那时起，巴厘岛住民便一次次受到到中小规模火山爆发的困扰，而且这一令人恐惧的灾难至今没有结束的迹象。火山周围4公里内的地区被视为危险地带。

印度尼西亚位于所谓的太平洋火环上，这是地质最为活跃的地区。各个地壳板块在这里重叠，导致频繁发生地震和火山喷发。仅印度尼西亚就有超过120个活火山。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 喷发火山灰 位于巴厘岛西北部的火山在周末多次喷出大量浓烟。 附近地区都被火山灰笼罩 。浓烟正在向邻近的龙目岛（Lombok）方向移动。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 染红天际 夜幕降临，火山口的熔岩将火山喷射出的烟柱染成红色。烟灰的高度能达至6000米。今年9月份，火山就显出活跃的迹象。当局发出最高级别预警，疏散了1.4万居民。10月份，政府又降低了预警级别。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 旅游业受冲击 巴厘岛是一个知名的度假胜地。棕榈树环绕的白色沙滩、历史悠久的文化遗产、平缓清澈的海水，每年都会吸引约500万度假者。当地旅游业界人士表示，预警发出后游客数量减少。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 相对安全 印尼旅游部门表示，尽管发出火山警戒，情况还是相对稳定的，巴厘岛依旧是一个安全的度假地点。不过中国驻登巴萨总领馆本周一发布公告，提醒中国公民近期暂勿前往巴厘岛。在巴厘岛的中国公民应保持高度警惕，注意自身安全，注意防范滞留风险。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 机场暂停 当地机场已暂时关闭。路透社报道，巴厘岛机场从周一早间起关闭24小时，影响到400多个航班，大约5.9万。而当地官员称，关闭时间可能还会延长。根据明镜在线（Spiegel Online)报道，大约有5000多德国游客受到影响。德国旅游联合会（DRV）指出，他们大部分都身处巴厘岛的安全区，因机场暂停只能滞留在岛上。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 前车之鉴 大约2.5万人已经撤离，政府呼吁在火山口直径范围7.5公里范围内的居民疏散。阿贡火山上一次大喷发是在1963年，熔岩顺着山坡流淌了好几公里公里，造成近2000人死亡。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 惊险的自拍 一些胆大的游客不顾警告，以火山为背景玩儿起自拍。有一名法国游客接受媒体采访时说：“一辈子可能就这一次，我得抓住这个机会。”

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 备战火山 政府在阿贡火山附近的村庄采取各种预防措施。军队向民众分发口罩，并做好救灾准备。

阿贡火山浓烟阵阵 游客滞留巴厘岛 火山国 据多家媒体报道，印度尼西亚境内有将近130座活火山，地处环太平洋火山带上，是世界上活火山数量最多的国家之一。 作者: Natalie Muller



李京慧/凝炼(路透社、美联社)