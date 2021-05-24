阿萨德走向第四次总统任期

（德国之声中文网）自2011年以来，叙利亚一直处于内战之中，但主要因俄罗斯和伊朗的支持，巴沙尔·阿萨德（Baschar al-Assad）始终能一再重新获得并巩固对叙利亚大部地区的控制。

大选之日，人们看到，在大马士革大学，众多巴士停在校园外，成百上千学生排队投票。一些学生高呼 "我们愿以我们的鲜血和灵魂，为你牺牲我们的生命，巴沙尔"。一名自称阿玛尔的学生说，"我们是来为总统巴沙尔·阿萨德投票的 。没有他，叙利亚就不是叙利亚了。"

一些学生高呼 "我们愿为你牺牲我们的生命，巴沙尔"

当局希望通过这次选举表明，尽管发生内战，但国家仍正常运转。据不愿透露姓名的官员提供的消息，最近几天已组织集会，以确保有较高的选民投票率。

阿萨德政权所依赖的强大的国家安全机构也明确要求高级官员们参加投票。一名政府官员在拉塔基亚（ Latakia）告诉路透社，"我们被告知，必须去投票 ，否则，就要面对后果"。

德、美、法、意、英等国在周三的一份联合声明中，强烈抨击这次选举，并重申了对反对派的支持承诺。

叙利亚十年战争 在拉卡（Rakka）的破碎记忆 2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"

叙利亚十年战争 一幅画面，无尽伤痛 2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。

叙利亚十年战争 迷失在瓦砾中 比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。

叙利亚十年战争 从弹坑里喝水 2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"

叙利亚十年战争 逃离古塔（ Ghouta） 2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"

叙利亚十年战争 生存下去 坚持下去 2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"

叙利亚十年战争 母亲痛悼儿子 2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"

叙利亚十年战争 轮椅上的童年 2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

叙利亚十年战争 叙利亚特技演员 阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

叙利亚十年战争 希望有一个新的开始 2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"

叙利亚十年战争 古罗马遗产 这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。） 作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky



2000年，其父哈菲斯·阿萨德在统治了叙利亚30年后去世，巴沙尔·阿萨德上台 。

10年前，叙利亚内战爆发，持续迄今，数十万人被杀害，1100万人--约为该国人口一半--流离失所。

（路透社）

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