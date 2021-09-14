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阿萨德家族

叙利亚独裁者家族，从1970年起执政至今

其几十年的独裁统治被认为是叙利亚内战的问题根源

22.08.2021, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, nimmt an einem Treffen mit Mitgliedern der Partei «Einiges Russland» teil. Putin hat die Hoffnung geäußert, dass die Kreml-Partei «Einiges Russland» ihre Dominanz im Parlament nach den Wahlen im September fortsetzen wird. Foto: Mikhail Voskresensky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

“周围很多人都病了” 普京开始自我隔离 14.09.2021

在其身边出现多例新冠病例后，普京开始进行自我隔离。克里姆林宫强调，这位俄罗斯总统已经接种了两剂“卫星”疫苗，身体“绝对健康”。
Syrian President Bashar Assad, right, waves for his supporters at a polling station during the Presidential elections in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria, Wednesday, May 26, 2021. Syrians headed to polling stations early Wednesday to vote in the second presidential elections since the deadly conflict began in the Arab country. (AP Photo/Hassan Ammar)

再度连任 阿萨德继续执掌叙利亚 28.05.2021

西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
16.12.2011, Damskus, Syrien, Shadows of Syrians are reflected on a giant poster showing President Bashar Assad, during a supporting rally in Damascus, Syria, Friday, Dec. 16, 2011. Syrian security forces opened fire on anti-government protesters after Friday prayers at several locations around the country, while the army sent reinforcements into a southern area where military defectors recently launched deadly attacks on regime troops. (AP Photo/Muzaffar Salman) |

毒气袭击：如何能够在德国起诉阿萨德 28.11.2020

德国司法部门正在审查有关叙利亚毒气袭击的刑事诉讼。德国之声与《明镜》杂志和证人进行了沟通，并拿到了诉讼文件。
Description: Jamal Matouk leg injury because of a Authorities torture inside prisons in Damascus, hampered his movement and preferred to stay inside Syria Location:rif dimashq, syria date: 22 october 2015 camera: nikon d300 photographer: Alaa Alahdab Copyright: DW/A. Alahdab

控酷刑虐待：德国男子起诉叙利亚政府 10.11.2020

为援助组织工作的马丁·劳特温在叙利亚被逮捕, 他在监狱中经历了地狱般的生活。他希望通过诉讼程序揭露阿萨德政权的暴行。
February 28, 2018 FILE PHOTO: A Syrian soldier loyal to President Bashar al Assad is seen outside eastern Ghouta, in Damascus, Syria February 28, 2018. To match Special Report RUSSIA-FLIGHTS/ REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

评论： 普京在叙利亚输给美国 05.10.2020

5年前，普京介入叙利亚战争，颇让美国吃惊。然而，中东地区的变化速度飞快。记者Konstantin Eggert指出，当年看似一大成就，却很可能被证明是一错误。
U.S. President Donald Trump delivers remarks on judicial appointments during an appearance in the Diplomatic Room at the White House in Washington, U.S., September 9, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

特朗普自曝：曾打算“除掉”阿萨德 16.09.2020

确有其事：美国总统特朗普首次承认，2017年时，曾考虑除掉叙利亚掌权者巴西尔-阿萨德。两年前，特朗普曾矢口否认此事。
In this photo released by the official Facebook page of the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad speaks to dozens of Syrian diplomats, in Damascus, Syria, Sunday, Aug. 20, 2017. In defiant comments Sunday, Assad blasted the West, rejecting any security cooperation or reopening of embassies in Damascus before those countries cut relations with opposition groups. In the speech, Assad praised Russia, Iran, China and Lebanon's Hezbollah for supporting his government. (Syrian Presidency Facebook page via AP) |

评论：阿萨德与西方的失策 19.07.2020

叙利亚领导人阿萨德大权在握已有20年。本台中东问题专家Rainer Sollich认为，阿萨德之所以能够长期掌控权力，来自俄罗斯和伊朗的军事支持仅只是其中的部分原因。
Syrians walk past vehcicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations during a humanitarian delivery in the al-Nashabia town, in the rebel-held Eastern Ghouta region, east of the capital Damascus on November 28, 2017. The convoy carrying food and medical aid entered Syria's rebel-held Eastern Ghouta in a rare humanitarian delivery that comes after days of heavy bombardment. / AFP PHOTO / Amer ALMOHIBANY (Photo credit should read AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images)

俄罗斯和中国阻止对叙利亚的援助 08.07.2020

联合国的粮食援助对叙利亚西北部的300万居民来说至关重要。然而联合国安理会的两个成员国却只尊重叙利亚统治者的意愿。   
16.8.2018, Damskus, Syrien, This handout picture released on the Syrian Presidency Facebook page on August 16, 2018, shows President Bashar al-Assad (C-L) and his wife Asma meeting artists who are sculpting the walls of a tunnel, said to have been used by rebel fighters, in Jobar, on the outskirts of the capital Damascus. (Photo by Handout / Syrian Presidency Facebook page / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Syrian Presidency Facebook page - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

叙利亚第一夫人发战争财? 美国制裁阿萨德政权 20.06.2020

叙利亚统治者阿萨德现在成为美国制裁的主要目标之一。华盛顿政府认为，这位叙利亚暴君的妻子是最大的战争获利者之一。而阿萨德的一位在巴黎受审的叔父目前也面临压力。

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Syria's President Bashar al-Assad in Damascus, Syria in this handout released by SANA on January 7, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE

普京突访大马士革 见阿萨德谈什么？ 08.01.2020

在美国和伊朗之间的冲突加剧之际，俄罗斯总统普京出人意料地访问了饱受内战之苦的叙利亚。多年来，俄罗斯战机一直在支援叙利亚统治者阿萨德的军队。
October 7, 2019, Northern Syria: President Trump announced the withdrawal of US Troops from northern Syria. PICTURED: In this Oct. 4, 2019, photo, released by the U.S. Army, U.S. and Turkish military forces conduct the third ground combined joint patrol inside the security mechanism area. (Credit Image: © Staff Sgt. Andrew Goedl/US Army via ZUMA Wire |

叙利亚北部的棋手和棋子 17.10.2019

美军撤离叙利亚北部，库尔德人武装直面土耳其的攻势。叙利亚政府军应库尔德人之邀开进北部，俄军依然是政府军的盟友。他们到底谁是棋手、谁是棋子？关押在库尔德战俘营里的“伊斯兰国”恐怖分子会不会逃之夭夭？内战打了八年的叙利亚，局势依然错综复杂、扑朔迷离。

追捕阿萨德政权的打手 12.05.2019

欧洲警方正在捉拿阿萨德政权的打手，这些人作为大马士革政府的特工迫害过反对派，这些人被指责从事反人道主义行动。
German Chancellor Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin, Turkish President Tayyip Erdogan and French President Emmanuel Macron attend a news conference after a Syria summit, in Istanbul, Turkey October 27, 2018. REUTERS/Murad Sezer

叙利亚问题峰会定目标：制宪、选举 28.10.2018

德、法、俄、土四国领导人在土耳其举行的峰会上提出了推动叙利亚实现和平的目标。与会各国敦促交战放遵守停火协议，并主张制定新宪法的工作应在今年年底前开始。
IDLIB, SYRIA - MAY 26: People inspect the damaged buildings after an explosion was carried out with a bomb-laden vehicle in Idlib, Syria on May 26, 2018. According to initial reports, 2 civilians were killed and 50 civilians were injured. Hasan Muhtar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“不能让伊德利卜变血海！” 12.09.2018

在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。
A boy tries on an improvised gas mask in Idlib, Syria September 3, 2018. Picture taken September 3, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德 10.09.2018

一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。
Displaced Syrian children push a boy with disability on makeshift wheelchair at a camp for displaced people in the northern Idlib province on August 29, 2018. - UN Secretary-General Antonio Guterres warned today that full-scale military operations in Syria's Idlib province could lead to a humanitarian catastrophe and cautioned against the use of chemical weapons. Guterres's warning came amid fears the Syrian government is mobilizing for a military offensive to retake Idlib, the last province still held by the country's beleaguered rebels. (Photo by Aaref WATAD / AFP) (Photo credit should read AAREF WATAD/AFP/Getty Images)

特朗普警告阿萨德：勿使用化武 05.09.2018

联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。
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