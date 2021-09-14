为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
叙利亚独裁者家族，从1970年起执政至今
其几十年的独裁统治被认为是叙利亚内战的问题根源
在其身边出现多例新冠病例后，普京开始进行自我隔离。克里姆林宫强调，这位俄罗斯总统已经接种了两剂“卫星”疫苗，身体“绝对健康”。
西方国家视为既不自由也不公平的叙利亚总统选举在5月26日启动，阿萨德的胜选本就没有悬念。5月28日，官方公布了总统选举结果。欧盟也因此决定延长对该国的制裁。
德国司法部门正在审查有关叙利亚毒气袭击的刑事诉讼。德国之声与《明镜》杂志和证人进行了沟通，并拿到了诉讼文件。
为援助组织工作的马丁·劳特温在叙利亚被逮捕, 他在监狱中经历了地狱般的生活。他希望通过诉讼程序揭露阿萨德政权的暴行。
5年前，普京介入叙利亚战争，颇让美国吃惊。然而，中东地区的变化速度飞快。记者Konstantin Eggert指出，当年看似一大成就，却很可能被证明是一错误。
确有其事：美国总统特朗普首次承认，2017年时，曾考虑除掉叙利亚掌权者巴西尔-阿萨德。两年前，特朗普曾矢口否认此事。
叙利亚领导人阿萨德大权在握已有20年。本台中东问题专家Rainer Sollich认为，阿萨德之所以能够长期掌控权力，来自俄罗斯和伊朗的军事支持仅只是其中的部分原因。
联合国的粮食援助对叙利亚西北部的300万居民来说至关重要。然而联合国安理会的两个成员国却只尊重叙利亚统治者的意愿。
叙利亚统治者阿萨德现在成为美国制裁的主要目标之一。华盛顿政府认为，这位叙利亚暴君的妻子是最大的战争获利者之一。而阿萨德的一位在巴黎受审的叔父目前也面临压力。
在美国和伊朗之间的冲突加剧之际，俄罗斯总统普京出人意料地访问了饱受内战之苦的叙利亚。多年来，俄罗斯战机一直在支援叙利亚统治者阿萨德的军队。
美军撤离叙利亚北部，库尔德人武装直面土耳其的攻势。叙利亚政府军应库尔德人之邀开进北部，俄军依然是政府军的盟友。他们到底谁是棋手、谁是棋子？关押在库尔德战俘营里的“伊斯兰国”恐怖分子会不会逃之夭夭？内战打了八年的叙利亚，局势依然错综复杂、扑朔迷离。
欧洲警方正在捉拿阿萨德政权的打手，这些人作为大马士革政府的特工迫害过反对派，这些人被指责从事反人道主义行动。
德、法、俄、土四国领导人在土耳其举行的峰会上提出了推动叙利亚实现和平的目标。与会各国敦促交战放遵守停火协议，并主张制定新宪法的工作应在今年年底前开始。
在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。
一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。
联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式