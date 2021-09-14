叙利亚北部的棋手和棋子

美军撤离叙利亚北部，库尔德人武装直面土耳其的攻势。叙利亚政府军应库尔德人之邀开进北部，俄军依然是政府军的盟友。他们到底谁是棋手、谁是棋子？关押在库尔德战俘营里的“伊斯兰国”恐怖分子会不会逃之夭夭？内战打了八年的叙利亚，局势依然错综复杂、扑朔迷离。